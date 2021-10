Edi Iordănescu, prima reacție după ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Ce le transmite suporterilor

Diagnosticat cu Covid-19 la începutul acestei săptămâni, Edi Iordănescu și-a încurajat elevii și a dat asigurări, în mesajul publicat miercuri, pe rețelele de socializare, că are „încredere necondiționată” în staff-ul care va pregăti echipa pentru următoarele două etape din Liga 1.

De asemenea, acesta i-a îndemnat pe suporteri să participe în număr cât mai mare la meciul cu nou-promovata CS Mioveni, programat sâmbătă, 16 octombrie, la 20:30, pe Stadionul Gloria din Buzău. O săptămână mai târziu, roș-albaștrii se vor deplasa la Ovidiu pentru duelul cu Farul lui Gică Hagi.

Edi Iordănescu, mesaj ferm după ce a fost diagnosticat cu Covid-19

„Salut. Ultimele mele declarații vizavi de orice subiect din fotbal au fost făcute cu o zi înaintea partidei România – Armenia și înainte să fiu depistat cu Covid-19. Începând de luni, m-am izolat. Nu am vorbit cu nimeni din presă și nici nu pot să o fac în perioada următoare.

Îi rog pe reprezentanții mass media să mă înțeleagă și să-mi respecte decizia, iar numele meu să nu mai fie folosit în diferite speculații. Ne vom auzi/ vedea din nou la prima conferință de presă la care voi putea participa, care va avea loc peste cel puțin două săptămâni și atunci vor avea parte de deschiderea mea totală pentru a clarifica orice informație, așa cum am făcut de fiecare dată.

Am încredere necondiționată în colegii mei care se ocupă de echipă, am încredere totală în băieți, în profesionalismul lor și valoarea lor și fac apel la suporterii noștri să meargă în număr cât mai mare la meci indiferent că sunt din Buzău, că vin din București sau alte zone. Echipa are nevoie mare de sprijinul vostru !! Sănătate maximă tuturor !!”, a scris Iordănescu, pe contul său de Facebook.

Cum , responsabilitatea pregătirii echipei pentru următoarele meciuri îi revine lui Mihai Pintilii, care se vede astfel nevoit să ia loc și pe banca tehnică, în ciuda faptului că nu are licență de antrenor și riscă să fie drastic sancționat dacă le transmite indicații jucătorilor.

Gigi Becali rămâne ferm pe poziție: „FCSB nu se vaccinează”

Chestionat pe marginea subiectului, Gigi Becali a militat pentru modificarea protocolului medical – astfel încât jucătorii vaccinați să fie la rândul lor testați periodic – și a dezvăluit că , spre deosebire de rivalele CFR Cluj și Universitatea Craiova, unde procentul se apropie de 100%.

„Conform regulamentului, fotbaliștii care sunt deja vaccinați pot juca fără să mai facă teste. Asta înseamnă că ei pot avea coronavirus si n-avem cum să aflăm asta, dacă nu-i testăm. Dacă joacă având COVID pot face infarct sau atac cerebral din cauza efortului.

Nu contează că ne îmbolnăvesc pe noi, dar pot muri pe teren. Pot să facă infarct. Și cine e de vină? Nimeni. Am atacat hotărârea Ministerului care spune că nu se mai fac teste. O facem pentru fotbaliști, vreau să apăr oamenii. Să se testeze toți înainte de meci.

Dar FCSB nu se vaccinează! De la noi, doar Budescu și încă cineva au făcut vaccinul. Eu nu le interzic, dar ei știu de la patron că nu e bine și îl iubesc și îl ascultă pe patron.

Nici pe cei din familie nu i-am obligat să nu se vaccineze. Dar le-am zis că nu mă vaccinez nici cu glonț la cap. Atunci, s-au gândit că poate e ceva periculos”, a reacționat patronul vicecampioanei.