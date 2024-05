Edi Iordănescu, primele concluzii despre lotul naționalei României la EURO 2024: „Cred foarte tare în acest grup”. Ce a spus despre negocierile cu FRF

Edi Iordănescu a fost prezent joi seară la dedicat campaniei de calificare a naționalei României la EURO 2024. Selecționerul „tricolorilor” a stat de vorbă cu jurnaliștii prezenți la fața locului și a vorbit, printre altele, despre lotul pentru turneul final, dar și despre negocierile privind prelungirea contractului cu Federația Română de Fotbal.

Edi Iordănescu, încântat de premiera filmului „În inima naționalei”: „Au reușit să pună în valoare imagini”

Nume „grele” din sportul românesc pentru premiera filmului „În inima naționalei”. Edi Iordănescu a recunoscut că a avut emoții la vizionarea filmului.

ADVERTISEMENT

„Ați văzut multă emoție, ați văzut un grup fantastic. Din nou subliniez faptul că meritul principal al calificării este al echipei. În spate a fost o echipă cu oameni cu calitate, cu caracter, profesioniști adevărați.

A fost o muncă grea, dar mă bucur că am reușit să o ducem la capăt și să dăruim suporterilor naționalei o bucurie. Drumul a fost cu obstacole, nu a fost ușor.

ADVERTISEMENT

Momentul personal când am venit la națională a fost unul dificil pentru că se strânsese multă supărare, frustrare, calificări ratate. A trebuit să facem multe eforturi ca să venim pe linia corectă, să aducem din nou suporterii naționalei alături de noi.

„Este prima calificare care rămâne imortalizată în imagini”

Au recâștigat o echipă națională cu un nivel bun, dar cu o inimă mare și în continuare cu potențial de dezvoltare. Felicit și pe Achim și echipa lui. Au reușit să pună în valoare imagini. Calificări au mai fost, dar este prima calificare care rămâne imortalizată în imagini. Chiar dacă am retrăit cu emoție multe dintre momente, gândul meu este la ce urmează, la Germania.

ADVERTISEMENT

Suntem în proces de pregătire al turneului final, suntem cu piciorul pe accelerație. Îmi doresc ca această poveste să continue și să mai producem momente de bucurie pentru români.

M-au încercat emoții, mai ales când am văzut trăirile băieților. Mi s-a confirmat că am fost o familie unită pe durata campaniei. Au fost momente grele, dar împreună le-am depășit.

ADVERTISEMENT

Asta ne face să fim fericiți, dar ne responsabilizează pentru ce urmează. Ne dă un tonus bun pentru EURO. Va fi infinit mai greu, dar trebuie să ne creștem nivelul. Dăm peste cei mai buni jucători și cele mai bune echipe”, a declarat Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu, primele concluzii despre lotul naționalei României la EURO 2024: „Cred foarte tare în acest grup”

Edi Iordănescu a mărturisit că a ajuns la primele concluzii privind lotul final al naționalei României pentru EURO 2024. UEFA a permis ca echipele naționale să convoace pentru turneul final din Germania un număr de 26 de jucători față de doar 23. Iordănescu Jr. trebuie să trimită lotul final către UEFA până la data de 7 iunie.

„Sunt foarte multe elemente și factori externi care ne afectează munca. Au fost workshop-uri, obligații, videoconferințe, am fost în Germania. Sunt foarte multe obligații. Lucrurile au evoluat foarte mult de-acum 8 ani.

Eu am luat la cunoștință mai mult prin informații pentru că nu am fost prezent. Pe lângă munca efectivă pe care eu împreună cu staff-ul meu și colegii mei am făcut-o, cărora le sunt recunoscător, încercăm să fim foarte atenți.

Plecăm de la ideea că acest nucleu a calificat echipa națională și merită să-i dăm credit în continuare. Nu putem aduce schimbări majore. Eu cred foarte tare în acest grup. Ușa e deschisă și nu e niciun clișeu.

Încet, încet ne apropiem de concluziile finale. Aveți puțină răbdare. Nu putem să vorbim acum de selecție. Cu siguranță, această echipă a arătat că are potențial și trebuie să-i dăm credit”, a mai spus Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu, anunț despre negocierile cu FRF: „Suntem în discuții pentru prelungire”

Contractul lui Edi Iordănescu și Federația Română de Fotbal pentru postul de selecționer al naționalei României expiră la finalul EURO 2024. Fiul lui Anghel Iordănescu a mărturisit că se află în discuții avansate cu FRF pentru prelungire.

„Ce pot să spun este că m-am bucurat de o colaborare extraordinară cu Federația. Mulțumesc președintelui și conducerii. M-am simțit liber tot timpul, am simțit suport și încredere.

S-au strâns mulți ani de tristețe, dar încet, încet am reușit să întoarcem totul în favoarea noastră. Unii au venit alături de noi la început, alții pe parcurs, alții la final, dar e bine că suntem mai uniți decât la început.

M-am bucurat de o colaborare extraordinară. Am promis că luăm totul cu pas cu pas. Este și stilul meu, vreau să fiu atent la toate detaliile. Vreau să duc lupta până la capăt, până la turneul final.

Suntem în discuții pentru prelungire, suntem pe aceeași undă, nu sunt probleme. Nu știu dacă sunt încete sau rapid discuțiile. Nu pot să mă angrenez în nicio promisiune. Ce pot să spun este că România este pe primul loc”, au fost cuvintele lui Edi Iordănescu.