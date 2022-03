Edi Iordănescu, primele concluzii după debutul la națională în România – Grecia 0-1: „A fost un test util! Avem mult de muncă”

Tehnicianul consideră că elevii săi au evoluat mult mai bine în a doua repriză și crede că poate construi o echipă națională puternică a României.

Edi Iordănescu, primele concluzii după debutul la națională în România – Grecia

Edi Iordănescu a tras primele concluzii după debutul său pe banca tehnică a României. chiar dacă „tricolorii” au suferit o înfrângere, selecționerul a văzut și aspecte pozitive ale confruntării, debutând și doi jucători, și și Radu Drăgușin.

„Sunt multe probleme la noi și mi-e frică să nu fie mai multe, dar să vorbim despre fotbal. Rațiu nu a făcut antrenament cu echipa de dimineață. Vedem în seara asta, ne-am și testat… nu voiam să pierdem, dar asta e situația!

În primul rând, a fost un test foarte util, îmi pare rău de problemele avute, pentru că ne-am gândit la ceva și a trebuit să schimbăm.

Apreciez nivelul Greciei, ei fac egal cu Spania, bat Suedia, au un nivel bun. Ne-am dorit un rezultat bun, au fost lucruri care nu au funcționat, dar pentru mine a fost un test util”.

„Avem cu adevărat de muncă, asta e concluzia pe care o tragem. Nu cred că am intrat în prima repriză cu tonusul potrivit, nu am avut circulația mingii, am fost cam statici, când am accelerat, ne-am creat mai multe ocazii.

Dacă Mitriță reușea să marcheze, cred că discutam altfel acum. Am vorbit la pauză cu ei, le-am dat mai multă încredere și am fost mai apropiați de ceea ce ne dorim, pentru că am avut mai multă mobilitate.

Consider că având puțină șansă puteam marca și să obținem un rezultat pozitiv astăzi”, a continuat selecționerul României.

„Eu sunt stabil din punct de vedere al încrederii, știu ce înseamnă miza!”

și a vorbit despre ce își dorește cu adevărat, de fapt, de la meciurile amicale cu Grecia și Israel, dorința sa principală fiind de a schița o echipă competitivă pentru meciurile din Nations League:

„Nu fac aprecieri nominale, cei care au intrat, au intrat destul de bine. Suntem atenți la cei tineri, important e că având acest joc, după având amicalul cu Israel, noi să știm ce avem de făcut.

Avem un culoar bun cu Liga Națiunilor și vrem să avem rezultate în jurul cărora să clădim rezultate pozitive pentru viitor”.

„Și pentru mine e un moment special. Eu sunt extrem de stabil din punct de vedere al încrederii, al entuziasmului. Am 12 ani de meserie, cu obiective importante avute, știu ce înseamnă miza, presiunea.

Sunt analitic, trebuie să fiu și extrem de realist. Eu văd perspective pentru echipa națională și am încredere în potențialul lor.

Mă bucur că au fost acum, avem timp să le corectăm. Când începem jocurile oficale, sper să avem o altă exprimare și o altă eficiență. Nu e nimeni bătut în cuie la națională! ”, a mai spus Edi Iordănescu la conferința de presă.