Edi Iordănescu, primul interviu după plecarea de la echipa națională. A răspuns la întrebarea „vă pare rău acum?”. Exclusiv

Naţionala României a avut un an 2024 fantastic, marcat de parcursul până în optimile de finală de la Euro 2024. “Tricolorii” au câştigat apoi Liga Naţiunilor şi sunt aproape de , primul după o pauză de 28 de ani.

Edi Iordănescu, primul interviu după plecarea de la echipa națională: “Am unit, bucurat şi am făcut mândri multe milioane de români”

Fostul selecţioner, Edi Iordănescu, a acordat pentru FANATIK primul interviu după plecarea de la echipa naţională. El a spus că decizia de a pleca este una asumată şi are :

Domnule Iordănescu, un 2024 în care aţi făcut milioane de români fericiţi. Cum aţi caracteriza acest an?

– Chiar dacă au primat obiectivele sportive, fireşti, am participat după mult timp la un Campionat European şi ne-am dorit să avem o prezenţă bună acolo. Ne-am dorit să ieşim din grupe şi am şi reuşit, apoi să ne jucăm soarta pentru mai departe. Cred că cel mai important obiectiv realizat cred că este unul care nu e exclusiv sportiv, ci tot ce s-a întâmplat în jurul echipei naţionale. Pentru mine este cea mai importantă realizare. Când spun cea mai mare realizare spun că am unit, bucurat şi am făcut mândri multe milioane de români.

“Decizia finală am luat-o în vară după Campionatul European. Mi-am asumat-o”

V-aţi aşteptat să vă înconjoare cu atât de multă iubire, cum a fost pe stadioanele din Germania la Munchen, Koln sau Frankfurt?

– Au fost momente fantastice, unice, momente care nu ştiu dacă le voi mai putea trăi vreodată. Îmi doresc asta din suflet, însă pe de o parte anticipam, pe de altă parte au fost copleşitoare. Atât de multă iubire pentru echipa naţională… Ştiam că suporterii naţionalei aveau dor de performanţă, au strâns mulţi ani de frustrări, de supărări, de campanii ratate şi mă bucur că echipa naţională a performat şi suporterii şi-au redescoperit naţionala ţării. Cred că a contat mult şi sinceritatea, în acelaşi timp simplitatea cu care noi am tratat. Suporterul român a simţit că nu este păcălit şi naţionala dă tot ce are mai bun.

În vară, aţi pus echipa naţională pe un trend superior. N-aţi mai continuat. Vă pare rău, acum, gândind la rece?

– Fiţi sigur că sunt foarte asumat, de fel. Şi foarte analitic. A fost o decizie deloc uşoară. A fost o decizie gândită în timp şi poate, cu adevărat, decizia finală am luat-o în vară după Campionatul European. Mi-am asumat-o şi atunci când îmi asum rămân cu lucrurile bune şi cu fericirea că am dat un restart nu doar la echipa naţională ci la fotbalul românesc. Echipa naţională a făcut un European fantastic, s-a calificat de o manieră extraordinară, fără înfrângere, de pe primul loc, într-un an în care nicio echipă din România nu era într-o competiţie europeană.

Un singur jucător de la echipa naţională era angrenat în cupele europene. A fost un moment greu şi s-a creat din nou o emulaţie, suporterii au venit alături de echipa naţională. Sunt lucruri care rămân şi pe care nimeni nu le poate contesta. Am spus când am plecat că mai este de muncă, mai sunt lucruri de pus la punct. Acum e un antrenor cu o experienţă deosebită şi sunt sigur că poate să continue să construiască. E clar că am lăsat o echipă unită, o echipă definită, performantă. O echipă cu un potenţial mare de creştere.

“Am mare încredere în băieţi că pot produce o astfel de performanţă, să vedem România la Mondial”

V-au bucurat rezultatele din Liga Naţiunilor?

– Este o satisfacţie pentru că e o muncă făcută. În linii mari a fost aceeaşi structură de echipă, aceiaşi jucători. Sunt sigur că pot să apară şi nume noi. Au apărut deja câţiva, dar oricine vine la echipa naţională trebuie să ştie că acolo sunt nişte valori construite acolo, nişte principii, ca în fiecare angrenaj. Există spirit recâştigat, care nu are voie să se piardă niciodată.

Ne calificăm după atâta timp la Campionatul Mondial? Avem acum cea mai mare şansă?

– E nevoie de continuitate, de reconfirmare. Am mare încredere în băieţi că pot produce o astfel de performanţă, să vedem România la Mondial. Ar fi două turnee mondiale legate şi asta ar însemna un stimulent incredibil pentru tot ceea ce urmează.

46 de ani are Edi Iordănescu

2022 este anul în care Edi Iordănescu a preluat naţionala României