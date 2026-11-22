Edi Iordănescu este tot mai aproape de o nouă aventură în străinătate! Fostul selecționer al României se află în atenția lui Watford, formație din Championship care trece printr-o perioadă dificilă. FANATIK a dezvăluit încă din 10 noiembrie că tehnicianul român a purtat discuții cu oficialii clubului englez. Acum, presa din Anglia l-a trecut pe primul loc într-o listă cu cinci candidați pentru postul de antrenor al echipei de pe Vicarage Road.
Edi Iordănescu ar putea ajunge pentru prima dată în fotbalul englez. FANATIK a dezvăluit, în exclusivitate, că fostul selecționer al României a intrat în negocieri cu Watford și a susținut deja un interviu cu oficialii clubului. Tehnicianul a fost propus englezilor de agentul polonez Krystian Lewandowski și a lăsat o impresie foarte bună în urma discuțiilor. Iordănescu așteaptă acum o decizie din partea conducerii.
Watford traversează un sezon complicat în Championship. Echipa a fost preluată în vară de italianul Alessio Dionisi, însă rezultatele au fost mult sub așteptări. În primele 16 etape, Watford a obținut doar patru victorii și a ajuns pe locul 21, la cinci puncte de zona retrogradării. Conducerea a decis să renunțe la Dionisi, iar viitorul antrenor va avea ca obiectiv imediat redresarea echipei și îndepărtarea de locurile retrogradabile.
Publicația britanică bet365 News a analizat variantele pe care Watford le are la dispoziție pentru înlocuirea lui Alessio Dionisi. Jurnaliștii englezi au alcătuit o listă cu cinci antrenori, iar Edi Iordănescu a fost prezentat primul. Britanicii au scris despre fostul selecționer: „Fostul antrenor al Legiei Varșovia, Edward Iordănescu, a fost asociat cu postul de la Watford luna trecută, când au apărut informații potrivit cărora Dionisi se afla sub presiune.
Iordănescu a pregătit anterior naționala României timp de doi ani și jumătate, perioadă în care a obținut calificarea la EURO 2024. Desemnat de două ori antrenorul anului în România și câștigător al primei ligi românești cu CFR Cluj în 2021, Iordănescu nu a condus până acum o singură echipă de club pentru mai mult de 60 de meciuri”.
Concurența este însă una importantă. Pe lista englezilor se mai află danezul Bo Henriksen, fostul antrenor al lui Mainz, care a câștigat Cupa Danemarcei cu Midtjylland, și John Eustace, actualul tehnician al lui Derby County. Acesta din urmă cunoaște foarte bine fotbalul englez și a evoluat chiar pentru Watford, bifând 168 de apariții. Alte două nume importante sunt Niels Frederiksen, antrenorul lui Lech Poznań, cu două titluri consecutive în Polonia, și spaniolul Carlos Corberán, fost tehnician la West Bromwich Albion și Valencia. Corberán este liber de contract, dar ar prefera să preia o echipă din Premier League.
Edi Iordănescu este unul dintre cei mai apreciați antrenori din fotbalul românesc. În cariera sa a pregătit echipe precum Pandurii Târgu Jiu, Astra Giurgiu, Gaz Metan Mediaș, CFR Cluj și FCSB. A avut și o scurtă experiență în Bulgaria, la ȚSKA Sofia. Cea mai importantă performanță la nivel de club a venit în 2021, când a câștigat titlul în SuperLiga cu CFR Cluj. Tehnicianul a cucerit și Supercupa României cu formația din Gruia.
În ianuarie 2022, Iordănescu a preluat naționala României și a reușit să îi califice pe tricolori la EURO 2024, după o campanie preliminară încheiată fără înfrângere. La turneul final din Germania, România a câștigat grupa din care au mai făcut parte Belgia, Slovacia și Ucraina, înainte de a fi eliminată de Olanda în optimile de finală. Ulterior, antrenorul a ajuns la Legia Varșovia, în vara anului 2025, însă aventura din Polonia s-a încheiat după numai câteva luni.