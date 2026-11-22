ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu este tot mai aproape de o nouă aventură în străinătate! Fostul selecționer al României se află în atenția lui Watford, formație din Championship care trece printr-o perioadă dificilă. FANATIK a dezvăluit încă din 10 noiembrie că tehnicianul român a purtat discuții cu oficialii clubului englez. Acum, presa din Anglia l-a trecut pe primul loc într-o listă cu cinci candidați pentru postul de antrenor al echipei de pe Vicarage Road.

Anunț de ultimă oră din Anglia despre Edi Iordănescu! Cu cine se bate pentru banca lui Watford

Edi Iordănescu ar putea ajunge pentru prima dată în fotbalul engle Tehnicianul a fost propus englezilor de agentul polonez Krystian Lewandowski și a lăsat o impresie foarte bună în urma discuțiilor. Iordănescu așteaptă acum o decizie din partea conducerii.

ADVERTISEMENT

Watford traversează un sezon complicat în . Echipa a fost preluată în vară de italianul Alessio Dionisi, însă rezultatele au fost mult sub așteptări. În primele 16 etape, Watford a obținut doar patru victorii și a ajuns pe locul 21, la cinci puncte de zona retrogradării. Conducerea a decis să renunțe la Dionisi, iar viitorul antrenor va avea ca obiectiv imediat redresarea echipei și îndepărtarea de locurile retrogradabile.

Edi Iordănescu, primul pe lista englezilor! Ce au scris britanicii și cine sunt contracandidații săi

Publicația britanică a analizat variantele pe care Watford le are la dispoziție pentru înlocuirea lui Alessio Dionisi. Jurnaliștii englezi au alcătuit o listă cu cinci antrenori, iar Edi Iordănescu a fost prezentat primul. Britanicii au scris despre fostul selecționer: „Fostul antrenor al Legiei Varșovia, Edward Iordănescu, a fost asociat cu postul de la Watford luna trecută, când au apărut informații potrivit cărora Dionisi se afla sub presiune.

ADVERTISEMENT

Iordănescu a pregătit anterior naționala României timp de doi ani și jumătate, perioadă în care a obținut calificarea la EURO 2024. Desemnat de două ori antrenorul anului în România și câștigător al primei ligi românești cu CFR Cluj în 2021, Iordănescu nu a condus până acum o singură echipă de club pentru mai mult de 60 de meciuri”.

ADVERTISEMENT

Concurența este însă una importantă. Pe lista englezilor se mai află danezul Bo Henriksen, fostul antrenor al lui Mainz, care a câștigat Cupa Danemarcei cu Midtjylland, și John Eustace, actualul tehnician al lui Derby County. Acesta din urmă cunoaște foarte bine fotbalul englez și a evoluat chiar pentru Watford, bifând 168 de apariții. Alte două nume importante sunt Niels Frederiksen, antrenorul lui Lech Poznań, cu două titluri consecutive în Polonia, și spaniolul Carlos Corberán, fost tehnician la West Bromwich Albion și Valencia. Corberán este liber de contract, dar ar prefera să preia o echipă din Premier League.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu a câștigat titlul cu CFR Cluj și a dus România la EURO 2024

Edi Iordănescu este unul dintre cei mai apreciați antrenori din fotbalul românesc. În cariera sa a pregătit echipe precum Pandurii Târgu Jiu, Astra Giurgiu, Gaz Metan Mediaș, CFR Cluj și FCSB. A avut și o scurtă experiență în Bulgaria, la ȚSKA Sofia. Cea mai importantă performanță la nivel de club a venit în 2021, când a câștigat titlul în SuperLiga cu CFR Cluj. Tehnicianul a cucerit și Supercupa României cu formația din Gruia.

În ianuarie 2022, Iordănescu a preluat naționala României și a reușit să îi califice pe tricolori la EURO 2024, după o campanie preliminară încheiată fără înfrângere. La turneul final din Germania, România a câștigat grupa din care au mai făcut parte Belgia, Slovacia și Ucraina, înainte de a fi eliminată de Olanda în optimile de finală. Ulterior, antrenorul a ajuns la Legia Varșovia, în vara anului 2025, însă aventura din Polonia s-a încheiat după numai câteva luni.