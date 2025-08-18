Sport

Edi Iordănescu, promisiune pentru fani după prima înfrângere cu Legia în campionat: „Am luat gol dintr-o aruncare de la margine”

Edi Iordănescu a pierdut și primul meci în Polonia după ce a fost eliminat din Europa League de AEK Larnaca. Ce a spus fostul selecționer despre jocul echipei sale
18.08.2025 | 09:47
Edi Iordanescu promisiune pentru fani dupa prima infrangere cu Legia in campionat Am luat gol dintro aruncare de la margine
Edi Iordănescu a suferit prima înfrângere în campionatul din Polonia. Foto: Hepta.ro

După eliminarea din UEFA Europa League, Legia a clacat și în Ekstraklasa. Formația lui Edi Iordănescu a cedat cu scorul de 1-0 în fața lui Wisla Plock, liderul la zi din Polonia. Edi Iordănescu este sigur că echipa sa a scăzut nivelul de joc din cauza oboselii, în urma numărului mare de meciuri din acest debut de sezon.

Legia Varșovia, prima înfrângere în Polonia cu Edi Iordănescu pe bancă

Edi Iordănescu se află la al doilea eșec din acest sezon pe banca Legiei. Echipa antrenorului român a suferit prima înfrângere în campionat după ce în urmă cu câteva zile a pierdut calificarea în play-off-ul de Europa League.

Deși a învins-o pe AEK Larnaca cu 2-1 în retur, scorul de 4-1 pentru ciprioți din prima manșă a făcut ca Edi Iordănescu și Legia Varșovia să pice în play-off-ul de Conference League. După o nouă dezamăgire, antrenorul român a invocat oboseala jucătorilor:

„Trebuie să felicităm gazdele pentru victorie, fac o treabă excelentă, colaborează de mult timp împreună și au început foarte bine sezonul. Aș dori să le mulțumesc suporterilor noștri pentru sprijin, promit că știm ce avem de făcut.

Știu cum trebuie să muncesc, am multă experiență în spate. Unul dintre cele mai importante lucruri este că trebuie să fim mai maturi în joc. Am luat gol dintr-o aruncare de la margine după 10 minute și în restul de 80 de minute ne-am chinuit. Nu avem destulă energie. Este firesc să pierdem din turație după un început bun de sezon.

Am controlat 90% din meci, am avut avantaj la posesie și la șuturi, dar în final am pierdut. Avem trei zile de refacere înainte de play-off. Trebuie să ne calificăm în faza principală, apoi vom avea 10 luni să arătăm că merităm să câștigăm și campionatul Poloniei”, a spus Edi Iordănescu, conform Legia.net.

Legia a intrat în cupele europene încă din primul tur. Pe cine întâlnește în play-off

Edi Iordănescu are tot dreptul să se plângă de oboseala jucătorilor, având în vedere că Legia a început meciurile din cupele europene încă din turul 1 preliminar și a jucat și în Supercupa Poloniei. Până în acest moment, echipa fostului selecționer are același număr de meciuri ca FCSB și CFR Cluj, care merg dezastruos în SuperLiga României.

După ce a fost eliminată din turul 3 preliminar din Europa League, Legia va juca în play-off, iar adversara va fi Hibernian, din Scoția. În parcursul lor european de până acum, polonezii au eliminat Aktobe (Kazakhstan) și Ostrava (Cehia).

