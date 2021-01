Edi Iordănescu a uitat să mai piardă în Liga 1. CFR Cluj a terminat la egalitate, scor 1-1, cu Astra Giurgiu și este neînvinsă de 7 meciuri, toate cu Iordănescu pe bancă.

CFR Cluj și Astra Giurgiu au remizat în ultimul meci al etapei a 19-a, dar evoluția vișiniiilor a fost poate cea mai bună de la numirea lui Edi Iordănescu pe banca ardelenilor.

Feroviarii au dominat, au avut o atitudine corectă, în opinia antrenorului, dar au încasat golul la unul dintre rarele șuturi ale Astrei pe spațiul porții clujenilor. Ceea ce a urmat a fost cursa CFR-ului pentru egalare. În ciuda problemelor financiare și a scandalului de dopaj în care este implicat clubul, fotbaliștii giurgiuveni au rezistat eroic și au obținut un punct mare pe terenul campioanei.

Edi Iordănescu rămâne neînvins în Liga 1 cu CFR Cluj: ”Cel mai bun joc al nostru”

CFR-ul a expediat nu mai puțin de 16 șuturi spre poarta tânărului Popa, care a prins o seară magică în Gruia. Feroviarii au dus mingea adesea în careul advers, dar nu l-au putut învinge pe portarul Astrei decât abia în minutul 80.

”Am avut atitudinea corectă, am creat am construit, am avut ocazii. Nu-mi aduc aminte un meci în trecutul apropiat ca echipa să-și fi creat atâtea ocazii. Am avut și neșansă. Am avut un fond bun de joc, dar am luat gol și asta a schimbat un pic lucrurile, dar atitudinea noastră a fost corectă.

Portarul lor a prins o zi fantastică. Am căutat spații, a fost greu să le găsim, am băgat mingea în careu, dar nu am avut inspirație. Sunt mulțumit de ce am văzut și dacă vom continua să respectăm aceste principii, vom obține și rezultate. Azi am pierdut două puncte”, a concluzionat la final Edi Iordănescu.

Bătrânețea bat-o vina. Iordănescu se plânge de media ridicată de vârstă a jucătorilor săi

Antrenorul CFR-ului a operat nu mai puțin de 7 modificări în primul 11, față de ultimul meci din campionat, victoria de la Mediaș, cu FC Hermannstadt. Tehnicianul campioanei a explicat și de ce a fost nevoit să recurgă la acest lucru.

”Am făcut multe schimbări în echipă, șapte, dar valoarea jucătorilor este apropiată, asta s-a văzut și consider că am luat deciziile bune. Am avut soluții. Avem jucători cu experiență, din păcate avem și o medie ridicată de vârstă și e greu să avem aceeași prospețime din trei în trei zile. Mergem înainte. Am pus un punct în clasament”, a mai spus Iordănescu.

În final, antrenorul feroviarilor a mai adăugat că își dorește întăriri la echipă, dar că nu se grăbește să transfere jucători, ci preferă ”să vină cine trebuie, decât să luăm decizii pripite”.

