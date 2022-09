Edi Iordănescu, răspuns pentru cei care i-au cerut demisia înainte de România – Bosnia și Herțegovina: ”Să se uite pe istoricul meu”

Edi Iordănescu și naționala României sunt în fața ultimului meci în actuala ediție a Ligii Națiunilor. Jocul prestat, și mai ales rezultatele au fost aspru criticate de fani și oameni de fotbal. Selecționerul a decis să contraatace.

Edi Iordănescu: ”Eu gândesc altfel, gândesc macro”

La 44 de ani Edi Iordănescu face parte din generația tehnicienilor din noul val, deși are deja 12 ani în antrenorat. Tocmai experiența acumulată este unul dintre argumentele pe care Iordănescu junior le aduce în fața celor care i- .

”Când facem analiza unui antrenor trebuie să ne uităm pe istoric. Am lucrat cu peste 500 de jucători în carieră, am format și echipe, am dus echipe în play-off, am câștigat trofee, am parcurs etape firești.

Când sunt analizat eu ar trebui să fie mai multă obiectivitate. Eu am semnalat de la început că va fi un drum lung și anevoios. Dacă Federația nu apela la mine, însemna că lucrurile mergeau foarte bine. Dar nu e așa, sunt ani de zile de necalificări.

Eu gândesc altfel, gândesc macro, dar e nevoie de toleranță și încredere, e nevoie de analize obiective. Știu că sunt multe lucruri care nu funcționează, dar cred că am avut și ghinion, și neșansă. Ne-au lipsit jucători.

Eu nu comentez ce spune o persoană sau alta. Ar trebui focusul să rămână pe ceea ce este echipa actuală. După ce terminăm jocurile putem discuta și în contradictoriu”, a replicat Edi Iordănescu.

Ce spune Iordănescu junior despre absențele lui Maxim și Mitriță

Edi Iordănescu a ținut să lămurească din lotul pentru meciurile cu Finlanda și Bosnia Herțegovina, despre care s-a speculat că ar fi refuzat să mai joace pentru echipa națională.

”Eu nu comentez ce spune o persoană sau alta. Vreau, însă, să transmit că focusul trebuie să rămână pe ceea ce este echipa actuală. După ce terminăm jocurile putem discuta de ce a lipsit un jucător, sau altul.

Criteriul fundamental al meu în ceea ce privește selecția este continuitatea și dorința jucătorilor de a veni la echipa națională. Unde simt că există rețineri, automat va urma excluderea.

E o poveste complexă și nu pot să comentez ce se spune despre absențele lui Maxim și Mitriță. Maxim e un caracter deosebit, am avut multe discuții cu el, jos pălăria. Mitriță este un jucător foarte talentat, dar care nu a descoperit încă ce poate să facă”, a sunat replica tăioasă a selecționerului.

Edi Iordănescu: ”Nu vreau să mă pierd în detalii”

Selecționerul Edi Iordănescu a mai transmis celor care sunt nemulțumiți de activitatea lui pe banca ”tricolorilor” că a devenit imun la critici. Și predecesorii săi au trecut prin situații similare.

”Am plecat cu stângul în această postură. După prima acțiune se vorbea deja despre viitorul selecționer, de cine vine la națională. Când depășim o anumită graniță și apar jignirile e altă poveste.

Eu le dau la o parte, dar lucrul acesta e trist pentru că s-au întâmplat și cu cei dinaintea mea. Dacă iubești echipa națională, critica e binevenită, dar când intră în altă sferă, nu mai e ok. Nu pe mine mă descalifică aceste atacuri, dar nu vreau să mă pierd în aceste detalii.

La echipa națională puteau fi și alte nume de selecționeri. Eu am subliniat mereu că avem antrenori foarte buni. Pot să spun asta pentru că am călătorit foarte mult și am interacționat cu mulți antrenori.

Am văzut metodele de antrenament ale altor antrenori și încerc mereu să mă dezvolt, așa că și pot să compar. Cei care critică trebuie să știe că antrenorul român lucrează științific, în detaliu”, a adăugat Iordănescu.