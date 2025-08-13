Edi Iordănescu, reacţie după tensiunile uriaşe dintre suporteri şi Legia Varşovia: „Au revenit alături de noi! Este un public incredibil”

Edi Iordănescu a vorbit despre relația dintre suporterii de la Legia Varșovia și echipă. Ultrașii polonezi sunt considerați unii dintre cei mai periculoși din Europa.

Edi Iordănescu a comentat tensiunile uriașe dintre suporteri și Legia Varșovia

Edi Iordănescu are obiectiv la Legia Varșovia câștigarea titlului de campioană. Echipa antrenorului român n-a mai terminat de patru ani pe locul 1 în Polonia, ceea ce a stârnit furia ultrașilor. Sezonul trecut, Legia a terminat pe locul 5, dar a cucerit Cupa Poloniei, În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Iordănescu a vorbit despre relația cu conducerea.

„Este patronul (n.r. – Dariusz Mioduski), care e un om ultra echilibrat, ultra civilizat, decent, de bun simț, care cunoaște fotbal. Dar cel mai important e că el m-a dorit aici. Eu nu am fost la primul contact cu ei, asta e realitatea. Am doi directori sportivi extraordinari, Freddy Bobic, pe care îl cunoașteți foarte bine. A fost un jucător extraordinar, dar și un conducător de Bundesliga. Aduce foarte multă experiență. Mai am unul care e fost internațional polonez, Zewlakow. El m-a contactat și cu el am discutat toate condițiile. El și-a asumat gestionarea venirii mele. Sunt oameni care cunosc fotbalul, foști internaționali, poți să vorbești orice cu ei. Care te înțeleg. Când vorbești și argumentezi tot, când vorbești susținut și de date și de analize complexe, sunt oameni care înțeleg și absorb și care vin în sprijinul tău și pentru mine asta este foarte important.

Dar e adevărat, echipa e într-un proces de tranziție, de reconstrcuție. S-au ratat obiective an de an și echipa are nevoie de reconstrcuție. Chiar dacă nu cu foarte mulți jucători. Dar la nivel de tactică și de reorganizare și abordare diferită a meciurilor, ne-am dus un pic înapoi și am încercat să reclădim tot”, a declarat Edi Iordănescu.

„Cei din peluză au avut un protest major și nu a fost ușor”

Legia Varșovia are doar o înfrângere în acest sezon. Polonezii au pierdut prima manșă din În rest, echipa lui Edi Iordănescu a cucerit Supercupa Poloniei și are 7 puncte după primele trei etape.

„Ne dorim să intrăm cu echipa în Europa. Contribuie foarte mult la buget. Asta e realitatea. Legia are nevoie de Europa. Fanii vor în Europa. După aceea, prioritate va deveni campionatul. Fiindcă acolo suporterii sunt supărați, există tenisuni. Am început campionatul fără suporteri. Cei din peluză au avut un protest major și nu a fost ușor. Sunt tenisuni, sunt lucruri care trebuie gestionate, dar, într-un context diferit, am mai trecut prin filmul ăsta și la națională. Tensiuni, frustrări acumulate în jurul echipei. Și aici a fost la fel, dar încet încet încercăm să dăm deoparte aceste lucruri și cu rezultate să schimbăm și mediul și starea de spirit”, a adăugat antrenorul leșilor.

„După debutul de campionat, după meciul 3 sau 4 din sezon au anunțat că revin în tribună. Au fost încântați de cum am debutat, de trofeul câștigat. Lucrurile astea au schimbat din optică, din poziția lor, au anunțat că renunță la protest, că revin lângă echipă. Și ce m-a impresionat e că presa, opinia publică a fost la superlativ”, a mai spus fostul selecționer al României.

