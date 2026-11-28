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În cadrul etapei cu numărul 18 din Championship, „viespile” au făcut egal pe terenul celor de la Derby County, ocupanta ultimului loc în clasament, scor 0-0. Fanii formației de pe „Vicarage Road” de prestația avută de echipa lor favorită în această partidă.

Edi Iordănescu, discurs optimist după Derby County – Watford 0-0

Pe de altă parte însă, antrenorul român a optat pentru un discurs destul de optimist la finalul acestui meci. Concret, el a dorit să scoată în mod special în evidență două aspecte de natură statistică. Mai exact, a subliniat că trecuse destul de mult timp de când Watford nu mai obținuse vreun punct într-o partidă disputată în deplasare, dar și de când se întâmplase ultima dată ca echipa să încheie un meci pe teren străin fără gol primit.

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Ce a declarat Edi Iordănescu la finalul meciului

Astfel, în acest context, concluzia lui Edi Iordănescu a fost că acest egal de pe terenul lui Derby County ar putea reprezenta pentru Watford un punct important de pornire pentru ceea ce antrenorul român își dorește să construiască pe „Vicarage Road”. „Înaintea meciului mă gândeam la cele trei puncte, dar trebuie să fiu realist.

Am avut o singură zi la dispoziție cu echipa, așa că nu este ușor să joci din trei în trei zile. Este un punct care poate reprezenta un nou început. Aveam șapte meciuri consecutive fără niciun punct obținut în deplasare și nouă luni de când nu mai terminaserăm un meci în deplasare fără gol primit, așa că sunt bucuros că am obținut un punct fără să primim gol.

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Am avut ocazii pe finalul meciului, îmi felicit băieții. Acum avem o săptămână la dispoziție pentru a ne odihni și, în același timp, pentru a ne pune pe picioare și a începe să muncim. Există calitate în această echipă și am încredere în jucătorii mei. Mi-am dat seama că există calitate încă dinainte de a accepta această funcție”, a declarat Edi Iordănescu la finalul meciului pentru