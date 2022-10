Video exclusiv. Edi Iordănescu, răspuns tăios pentru Mircea Sandu la Fanatik SuperLiga: „Am fost victimă colaterală!”

În urmă cu o săptămână, Mircea Sandu a afirmat că Anghel Iordănescu s-a implicat politic pentru ca fiul său să ajungă selecționerul naționalei României, dar , venit prin intermediul FANATIK, a fost unul tăios.

Edi Iordănescu, surprins de acuzațiile venite din partea lui Mircea Sandu. I-a răspuns tăios la „Fanatik SuperLiga” cu Horia Ivanovici

Întrebat în cadrul primei ediții a despre acuzațiile venite dinspre Mircea Sandu, Edi Iordănescu a avut o reacție virulentă, pentru că nu se aștepta ca astfel de atacuri să apară de la un om care a fost implicat la un nivel înalt în fotbalul românesc.

”Selecționerul echipei naționale ar trebui susținut, iubit doar dacă face performanță. Tatăl meu ar trebui să fie iubit pentru că are patru calificări și ne-a dus la patru turnee finale. Și datorită muncii lui a ieșit lumea în stradă, a făcut oameni fericiți.

Am fost ultramirat de atacul venit de la Mircea Sandu, dar în același timp dezamăgit că a venit de la dânsul. Am reușit să merg peste logica poziției și am înțeles lupta pe care o are de la distanță cu conducerea federației. Am fost o victimă colaterală. Dacă dânsul a considerat că nu contează, atunci să de-a Dumnezeu să-și fi atins obiectivele declarațiile.

Nu contabilizez cine ce zice și cum zice, dar nu mă așteptam, cunoscând realitățile fotbalului românesc, cunoscându-mi familia și pe mine, pentru că știu că îmi aprecia munca în trecut. M-a surprins, dar am mers mai departe. E păcat că atât de ușor ne hazardăm și așa de ușor ne aventurăm în declarații și așa ușor etichetăm și așa ușor ne dăm cu presupusul”, a declarat Iordănescu jr.

Mândria lui Edi Iordănescu de a fi selecționer

Selecționerul consideră că el și tatăl său fac parte, alături de familia Lucescu, dintr-o categorie selectă de antrenori care au pregătit echipa națională a României. ”La mine, e foarte plauzibilă situația. Iordănescu este Iordănescu, a fost implicat în politică.

Las la o parte că au trecut mai bine de 10-15 ani de când el a fost implicat în politică, dar de ce nu analizăm trecutul pur fotbalistic și realizările și munca pe care eu am făcut-o.

De ce dă atât de bine numele ăsta Iordănescu? Nu știu, facem parte dintr-o categorie selectă ca tată și fiu să fii selecționer la o echipă. Nea Mircea și cu Răzvan Lucescu intră în aceeași categorie, dar ne uităm și în fotbalul mondial că sunt foarte rare cazurile astea.

E o onoare pentru noi să fim la echipa națională, eu acum, tatăl meu în trecut, dar hai să analizăm obiectiv. Lasă că uite sunt legături, lumea o ia de bună că are informații”, a mai spus selecționerul, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Puiu Iordănescu, discuție lămuritoare cu Mircea Sandu

În ciuda faptului că tatăl său a afirmat în exclusivitate pentru FANATIK că de-acum înainte , Edi Iordănescu a precizat că nu va face acest lucru și a explicat că a existat o discuție între Anghel Iordănescu și Mircea Sandu.

”Nu-mi permit luxul să stau să analizez situația unuia sau altuia, dar de la oamenii de fotbal am alte pretenții. Mai ales de la cineva care a avut statutul lui Mircea Sandu. Îl cunosc foarte bine, am fost un fel de copil de trupă pe la federație în trecut, dar viața schimbă prioritățile și interesele. Și taberele.

Eu n-am făcut parte din nicio tabără și nu voi face niciodată. Sunt total independent în deciziile pe care le iau la echipa națională și lumea să știe că dacă echipa națională nu se va califica va fi în proporție foarte mare vina mea. Pot să găsesc o groază de alibiuri, dar nu că nu am mână liberă.

Nu îl voi suna pe Mircea Sandu să-l întreb de ce a făcut asta. Dacă un selecționer ar face asta cu fiecare care îl critică sau care spune lucruri total neadevărate, nesusținute și fără suport, înseamnă că nu mai face fotbal, înseamnă că se concentrează pe altceva.

Am văzut că tatăl meu s-a deranjat chiar mai mult decât mine, că a avut o reacție imediat în sensul ăsta. A fost foarte categoric și tranșant. La mine, din păcate sau din fericire, încep să mă obișnuiesc.

Tata a zis că cine nu vine cu dovezi o să-i dea în judecată, eu nu o să fac asta. Pe tata l-a mâhnit poziția lui Mircea Sandu și știu că a fost și o discuție între ei. I-a spus tatălui meu că a fost altul contextul. Și pe mine m-a deranjat că a venit de la o astfel de persoană”, a continuat el.

Un om cu influențe politice a insistat să vină la CFR Cluj

Iordănescu jr. a povestit că la a doua sa numire în funcția de antrenor la CFR Cluj a existat o persoană cu trecut politic care i-a cerut tatălui său să-l convingă să semneze cu gruparea ardeleană, dar că e mult spus că a existat ajutor politic.

”Că tatăl meu are relații și în domeniul politic, și eu am. Eu am fost apelat și politic să merg la CFR. Cel care pe mine m-a țintit să merg la CFR, m-a urmărit, m-a monitorizat și m-a dorit cel mai mult a fost Marian Copilu, fostul președinte.

După un meci Astra – CFR, Dani Coman președinte la Astra atunci, eu antrenor la Astra, a venit și mi-a spus: «Vezi că după ce termini cu toate, Marian Copilu te așteaptă în parcare. Vrea să-ți strângă mâna și să te cunoască». Și atunci mi-a spus prima oară că mă monitorizează, că mă urmărește.

El a fost cel care m-a propus și a avut inițiativa să mă aducă în primul mandat la CFR, el a fost cel care a avut inițiativa și în al doilea mandat și domnul Varga a reacționat atunci mult mai pozitiv. La primul mandat, el nu mă cunoștea foarte bine, nu mă urmărise, nu avea datele despre mine și mă vedea totuși antrenor prea tânăr pentru CFR și pentru obiectivele ei.

După ce a știut și a văzut ce am făcut și în mod special după ce am plecat de la CFR, și mă refer aici la perioada Gaz Metan, când Dan Petrescu a plecat de la Cluj și Marian Copilu a pus pe masă opțiunea lui pentru antrenor știu că domnul Varga a spus imediat da.

Am fost apelat, dar am refuzat pentru că trecuse doar un an și jumătate de la mandatul precedent, era prea proaspătă revenirea. După ce am refuzat, o persoană cu foarte multă notorietate l-a apelat pe tata: «Hai, bă, nea Puiule, convinge-l că uite acum nu se va mai întâmpla ce a fost, că e persoana cea mai potrivită să vină, cunoaște echipa, cunoaște jucătorii, știe ce s-a întâmplat aici, are experiența încă unui an și jumătate cu performanțe. Convinge-l să accepte pentru că noi îi vom accepta toate doleanțele».

Și să nu uităm că domnul Varga e patron acolo, cei din anturajul dânsului sunt persoane care au avut în trecutul îndepărtat sau foarte îndepărtat implicații politice. Dar în final unul singur decide acolo, domnul Varga, că dânsul dă banii. A fost o discuție amicală. Este ceva atât de grav că a spus să mă convingă?”, a explicat tehnicianul, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

De ce a acceptat oferta de la CFR Cluj? Edi Iordănescu a răspuns în emisiunea „Fanatik SuperLiga” cu Horia Ivanovici

Iordănescu jr. a dezvăluit ce s-a întâmplat după acel telefon și cum a ajuns să antreneze pentru a doua oară pe CFR Cluj: ”Tata m-a apelat și m-a întrebat dacă m-au căutat cei de la CFR și i-am spus că nu e momentul, că poate în viitor, că am fost data trecută și nu s-a terminat bine și consider că am fost nedreptățit.

Apoi el mi-a zis că a fost sunat și mi-a transmis că i s-a spus că voi avea susținere totală din partea patronului și a oamenilor din conducere. Și în final am acceptat nu să mă întorc la CFR, ci să mă duc și să mă așez la masa discuțiilor. Și m-au convins cu argumetele pe care mi le-au dat.

Persoana aia nu mai era la momentul respectiv implicată în politic, fusese în trecut, și este o persoană care se cunoaște foarte bine cu tata, sunt amici. A fost o discuție amicală.

După Revoluție, în proporție de 80%, cluburile și fotbalul din România a avut implicare sau suport politic. Fie de la Primării, fie de la Consilii Județene, fie prin patroni care aveau legături într-un fel sau altul cu politicul. După criteriile astea înseamnă că eu nu mai fac fotbal, nu mai pot să antrenez”.

Cum ar reacționa Edi Iordănescu dacă tatăl său ar interveni pentru a-l favoriza

În încheiere, selecționerul a vorbit despre faptul că nu ar accepta niciodată favoruri din partea tatălui său și crede că nici acesta nu ar încerca vreodată să intermedieze o numire a sa într-o funcție la un club sau la federație.

”Dacă nu aveam același nume mai exista acea suspiciune? Niciodată nu am beneficiat de ajutor politic. Eu nu m-am dus niciodată cu așa ceva la tatăl meu, iar el știe că urăsc să nu am bucuria muncii mele. Niciodată nu m-am propus undeva, niciodată n-am sunat și nu am dat mesaj vreunui conducător că aș putea să fiu o soluție.

Tatăl meu dacă ar face așa ceva, și știe că eu aș afla, ar avea o mare problemă foarte mare cu ceea ce înseamnă poziția mea. Că tatăl meu cunoaște, că eu cunosc, că într-un anumit moment un om politic era implicat într-un proiect sau că îl cunoșteam pe un om politic care era în spatele unui proiect, 100%.

La Târgu Jiu a fost un context în sensul ăsta, dar niciodată eu personal nu am cerut ca să ajung acolo și ca dovadă echipa era la retrogradare și am ajuns cu ea în Europa și ne-am bătut la campionat până în ultimele două etape. De ce să resping această meserie, doar că poate să facă X sau Y conexiuni ipotetice?”, a concluzionat Edi Iordănescu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.