Edi Iordănescu, reacție virulentă la adresa FRF: „Fraier n-o să fiu niciodată!”. Ce l-a scos din sărite pe fostul selecționer

Federația Română de Fotbal a amânat numirea noului selecționer al României, ca semn de respect după trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu, însă, cel mai probabil, noul antrenor al României va fi Gică Hagi (61 de ani), care deja a renunțat la acțiunile sale de la Farul Constanța. Totuși, Comisia Tehnică a anunțat o listă cu mai multe variante, însă Edi Iordănescu (47 de ani), cel ce era considerat ca variantă principală alături de Hagi, a dezvăluit că nu a fost sunat de niciun reprezentant al FRF.

Edi Iordănescu a reacționat virulent după lista de selecționeri anunțată de FRF

În urma votului Comisiei Tehnice s-a ajuns la concluzia că principalele variante pentru a prelua postul de selecționer al României sunt Gică Hagi și Edi Iordănescu, în timp ce pe lista secundară se aflau și alte nume importante, precum Răzvan Lucescu, Cosmin Olăroiu sau Mirel Rădoi.

Totuși, Această idee se consolidează și mai tare, întrucât Edi Iordănescu, cel care era văzut ca una dintre cele două variante principale, a dezvăluit că nici măcar nu a fost căutat, iar numele său a fost folosit doar pentru imagine: „Sunt foarte deranjat de lucrul ăsta, să știi! Fraier n-o să fiu niciodată! Nu sunt fericit, ba mai mult decât atât, sunt dezamăgit de faptul că numele meu este folosit. Dacă te uiți din punct de vedere contextual, dacă te raportezi doar micro și vorbim de faptul că Comisia Tehnică mi-a votat numele, mi-a pus numele, sunt fericit și mândru pentru că știu că sunt niște oameni onorabili.

Dar, în contextul actual, în care lucrurile sunt foarte clare, să-mi pui numele pe o listă formală, să-mi folosești numele, să mi-l pui acolo, să apară că este și Iordănescu pe listă, este o mare nedreptate! Nu mi se pare corect, nu cred că este moral, nu cred că este fair-play față de mine să îmi fie folosit numele.

Eu sunt la un telefon distanță, nici măcar nu m-a întrebat cineva, vorbesc acum, în perioada recentă, dacă aș fi disponibil. Sunt la un telefon distanță, poți să mă suni și să mă întrebi: «Ești dispus să te întorci?». Pot să spun «nu» din start, pot să spun «da», iar atunci poți să mă iei în calcul și să mă pui pe o eventuală listă. Sau poți să nu mă iei în calcul deloc. Dar ca să fiu folosit și pus pe liste formale, nu știu de ce… pentru imagine?”, a spus Edi Iordănescu, la podcastul

Basarab Panduru a criticat, la rândul său, lista Comisiei Tehnice

Unul dintre cei mai importanți experți TV din fotbalul românesc a discutat despre această strategie greșită a Federației Române de Fotbal încă de la primul comunicat, în care s-au dezvăluit toate numele luate în calcul. La acea vreme, Basarab Panduru nu a eliminat posibilitatea ca Edi Iordănescu să fie căutat de FRF, însă antrenori care nu au fost băgați în seamă nici măcar atunci când au fost liberi de contract:

„Sunt două liste de antrenori. Lista 1: Hagi şi Edi Iordănescu. Lista 2… cinci parcă erau: Pancu, Mutu, Rădoi, Olăroiu şi Răzvan Lucescu. Pe Olăroiu şi Răzvan Lucescu i-ai pus de ce? Mereu îi pui acolo ca să ne aflăm în treabă. Pe Olăroiu când a fost liber nu l-ai mai pus, nu l-a căutat nimeni. Nu e mai uşor să nu-i treci? Pentru că sunt la naţionale, la echipe bune… dă mereu bine. Nu mai poţi să zici că l-ai vrut, că a fost liber la un moment dat. Când e liber zici că are 5-6 milioane salariul. Când are echipă, îl treci acolo ca să fie trecut. Îi trecem așa… să ne batem joc”, a spus Panduru, la Prima Sport 1.