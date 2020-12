Edi Iordănescu, după 3 victorii din 3 meciuri: „Am recuperat un pic și sperăm la titlu”

Edi Iordănescu a reușit să obțină cea de-a treia victorie din postura de antrenor al lui CFR Cluj și ajunge la egalitate cu FCSB și la un punct în spatele Craiovei înaintea derby-ului dintre cele două.

CFR Cluj a bătut în Ștefan cel Mare cu 2-0, Dinamo fiind îngropată de greșelile lui Ricardo Grigore și Ante Puljic, care „au rezolvat” meciul pentru jucătorii lui Edi Iordănescu.

Cu o echipă experimentală, din cauza faptului că Edi Iordănescu a avut o listă lungă de jucători indisponibili pentru acest meci sau care erau pur și simplu epuizați, însă campioana României a reușit să decidă meciul încă de la pauză, când conduceau cu 2-0.

Edi Iordănescu, după victoria CFR-ului cu Dinamo: „Ieșim bine dintr-o perioadă dificilă”

„E meritul băieților. Trei victorii cu două goluri diferență. Ne bucură punctele și victoria nu poate fi contestată. Ne așteptam la un meci greu, dar ne-am făcut meciul ușor, ținând cont de contextul dificil cu trei deplasări grele. Ieșim bine din această perioadă și sperăm să producem un rezultat pozitiv și în ultimul meci.

Cei care au intrat au adus prospețimea necesară. Îmi era teamă cu toate aceste schimbări. Avem jucători valoroși. Nu întâmplător am avut atâtea performanțe. Am crezut în acest grup și de aceea am și acceptat să vin. Am recuperat un pic și sperăm să intrăm din nou în cursa pentru titlu. Avem jucători valoroși și cu caracter.

Suntem totuși cu un joc în plus și vom monitoriza adversarul, dar trebuie să găsim energia să ne refacem. Mai e un pas și din primăvară sperăm să avem o forță și mai mare. Am avut circulație bună a mingii, cu multe ocazii, iar în repriza a doua am conservat puțin și am încercat să controlom consumul de energie. Nu vreau să mă hazardez să fac astfel de aprecieri cu privire la stilul de joc.

Edi Iordănescu recunoaște meritele lui Dan Petrescu, dar vrea să imprime un stil propriu la CFR Cluj

Am avut foarte puțin timp să lucrăm cu echipa. Sunt lucruri bune pe care le-am moștenit, dar și lucruri cu siguranță pe care vrem să le schimbăm. Vrem să jucăm un fotbal constructiv, cu multe ocazii și cu o posesie bună a mingii”, a declarat Edi Iordănescu la finalul meciului cu Dinamo.

În ultima partidă din acest sezon CFR Cluj va primi în Gruia vizita celor de la Universitatea Craiova, în reeditarea duelului pentru primul loc din finalul sezonului trecut din Casa Pariurilor Liga 1.

Antrenorul celor de la Craiova, Corneliu Papură, nu are însă nicio victorie în meciurile cu contracandidatele la titlu: FCSB și CFR Cluj. Partida dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova va avea loc pe data de 22 decembrie, de la ora 21:00.

