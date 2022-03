Edi Iordănescu, replică haioasă pentru Octavian Popescu înainte de România – Grecia: „Dacă el vrea atât, îi mai reducem din minute!”. Video

România o va întâlni, vineri, pe reprezentativa Greciei, într-o partidă amicală. Meciul este programat la ora 20:15 și va avea loc pe stadionul „Steaua”.

Edi Iordănescu, replică haioasă pentru Octavian Popescu înainte de România – Grecia

, într-un mod amuzant, faptul că o să-i mai reducă din minutele de joc lui .

ADVERTISEMENT

„Mă gândeam la mai mult de 10 minute pentru Tavi Popescu. Dacă el vrea atât, poate îi mai reducem din minute. Știu ce potențial are, am lucrat cu el. E un jucător de valoare. Și la Drăgușin am văzut mult potențial. Vrem să-i câștigăm, să-i integrăm. Vrem să se obișnuiască cu echipa națională”, a declarat Edi Iordănescu, la conferința de presă premergătoare partidei România – Grecia.

Edi Iordănescu, despre România – Grecia

„Este un joc pe care îl așteptăm cu entuziasm. Vrem să pregătim atent acest test, ne așteptăm la un joc dificil. Avem un adversar foarte bine organizat din punct de vedere tactic, care a arătat lucruri bune.

ADVERTISEMENT

Orice jucător poate fi titular dacă arată valoare și o mentalitate bune. Popescu și Drăgușin sunt buni, e posibil să-i vedem acum pe teren. Sunt și alți jucători tineri pe care-i avem sub observație.

Aștept ca fanii să vină lângă echipa națională. Fac un apel de acum pentru suporteri să vină alături necondiționat de noi în campania din Liga Națiunilor. Băieții au nevoie de sprijinul publicului.

ADVERTISEMENT

Eu nu fac selecția pentru a supăra sau a nu supăra pe cineva. Fac selecția alături de staff, pe baza unui scouting atent. Am mers pe nucleul început de Contra și Rădoi. E bine că unii sunt supărați, ceea ce înseamnă că își doresc să vină aici. Sper ca supărare să fie materializată în ambiție. Porțile naționalei sunt deschise oricui.

O să am o discuție mai complexă cu Săpunaru în ceea ce privește echipa națională. Am avut deja una. Există jucători de valoare, nu pot face promisiuni. Sunt jucători care au o anumită vârstă și trebuie să vedem cum gestionăm eventualele convocări”

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu, despre neconvocarea lui Darius Olaru

„Credeți că cineva îl știe mai bine ca mine pe Olaru? Știu valoarea și potențialul lui. Poate da foarte mult și poate crește. Nu e la 60% din potențial. E în atenția mea, dar trebuie să analizăm ultima perioadă. A fost accidentat, a avut COVID și nu a mai fost în aceeași formă. A revenit bine în ultimele două etape. Știe că e în atenția noastră. Doar de el depinde dacă-l vedem la națională.

ADVERTISEMENT

Sunt 5-6 jucători care au fost sub listă. Dar nu vorba doar de valoare, ci și de un anumit profil. Mai voiam 4-5 jucători, dar trebuie să fim atenți în ceea ce privește selecția. Normal că există un regret.

Postul de selecționer e cel mai bine acoperit. Am convocat jucători cu caracter și valoare. E important ca cine e chemat să vină cu spirit și atitudine. La asta țin foarte mult. E nevoie de valoare, dar e mai mare nevoie de suflet. La națională vine cine vrea să pună umărul.

Pentru echipa de start vom aștepta până cât mai aproape de începerea meciului. Avem și jucători cu probleme, e greu de gestionat. Vom vedea. Sperăm ca la ora jocului să fim inspirația. Vom încerca să dăm minute tuturor jucătorilor convocați pentru a-i evalua.

Echipa poate crește, dar trebuie să avem alt spirit și altă personalitate și altă mentalitate. Vreau să fim mai energici, să luptăm mai mult, să fim mai combativi. Vlad Chiricheș rămâne căpitanul echipei.

Știu că nu pot crea schimbări majore la nivel tactic în 3 zile. E foarte greu, dar vreau să văd o mentalitate corectă. Vreau să văd luptă și spirit.

Sunt foarte strict în ceea ce privește disciplina. Dacă jucătorii înțeleg, vor avea o viața lungă cu mine la lot. Vreau ca jucătorii să dea tot și să știe că reprezintă România.

Să decizi echipa de start e mereu o provocare. Îți dorești să ai inspirație. Îmi plac jucătorii cu personalitate. Adică atunci când e un moment greu să ieși în fața și să spui «Pe ăsta îl rezolv eu». Poate să însemne să iei o acțiune pe cont propriu, să scoți mingea de pe linia porții sau să dai un mesaj pe teren. Un jucător trebuie să dea totul pe teren.

Nu poți accepta să pierzi, trebuie să dai totul pe teren. Contează și cum pierzi un joc. Dacă mentalitate e corect, în timp vor veni rezultatele.

În aceste jocuri așteptăm multe răspunsuri. Dar le vom folosi pentru a evalua jucătorii și pentru a pregăti viitoarele meciuri.

Nu mă tem de înfrângeri. Am învățat să trăiesc cu critica și o accept când e constructivă”

Edi Iordănescu, despre revenirea lui Cristi Săpunaru și Gabi Tamaș la națională

„Nu e nimeni punct fix. Trebuie să livrezi. Poți avea un joc mai prost, o acțiune mai proastă. Acceptăm asta și știm că un jucător are valoare și că are mentalitate corectă. Nu are nimeni sabia deasupra capului. Nu vrem să avem o presiune, dar nimeni nu e punct fix.

E posibil să discutăm și cu Gabi Tamaș. Vom apela la orice jucător care ne poate ajuta, dar trebuie să gândim și în perspectivă. Tamaș și Săpunaru vor avea 41 și 40 de ani la EURO 2024, deci trebuie să fim atenți.

Încercăm să avem un nucleu, să nu fie 10 schimbări de la o acțiune la alta. Dar depinde de moment. Jucătorii trebuie să demonstreze că ei sunt cei potriviți. Sper ca în iunie să ne adunăm într-o formulă cât mai similară”