Edi Iordănescu revine lângă „tricolori” pentru prima dată după despărțirea de națională! Discurs emoționant: „Legăturile nu se încheie odată cu contractul”

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Naționala de fotbal a României trece printr-un moment extrem de dificil. Gică Hagi a preluat cârma corabiei, însă nava pare că se scufundă ușor, dar sigur. „Tricolorii” au suferit înfrângeri drastice în această acțiune internațională, iar luni seară vor juca primul meci cu 50.000 de suporteri în spate. Printre ei se va afla și Edward Iordănescu, selecționerul ce a condus România la EURO 2024, care se întoarce pe stadion la un meci al reprezentativei țării noastre după 2 ani de pauză.

Edi Iordănescu, discurs ca în vremurile bune! Mesajul ce a făcut pielea de găină tuturor românilor

, același lucru l-a făcut acum. De această dată nu mai este liderul naționalei, ci liderul suporterilor. Ca și când ar avea o întreagă națiune strânsă în jurul său pentru a primi ultimele indicații tehnico-tactice, fostul selecționer a avut un discurs ce a înmuiat până și cele mai împietrite suflete, după care i-a îmbărbătat pe suporteri să-și susțină favoriții.

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Printr-un discurs postat pe pagina sa de Facebook, alături de o poză cu fotbaliștii și suporterii români de la EURO 2024, Edi Iordănescu a îndemnat „Zidul Galben” să revină la meciul cu Suedia și să scoată România din prăpastie: „Ce vedem în această fotografie? Vedem echipa națională și suporterii ei. Împreună. Așa cum le stă bine. Așa cum ar trebui să fie mereu! Dar dacă privim mai atent, vedem mult mai mult. Vedem ZIDUL GALBEN. Puterea unei peluze. Forța unei națiuni care, atunci când crede în ceva, poate deveni extraordinară. Vedem dragoste, pasiune, sacrificiu, iubire pentru tricolor și pentru România.

Vedem mii de oameni care, prin fotbal, au găsit un motiv să fie fericiți. Să zâmbească. Să uite, măcar pentru 90 de minute, de grijile, problemele și neajunsurile de acasă. Să simtă că aparțin unui întreg. Să fie din nou mândri că sunt români! Dar astăzi trebuie să privim și dincolo de această fotografie. Să vedem realitatea momentului, oricât de dificilă ar fi. Pentru că unitatea nu se demonstrează doar în momentele de glorie. Adevărata putere a unei familii se măsoară atunci când lucrurile nu mai merg, când apar îndoielile, când e greu și când e nevoie, mai mult ca oricând, să rămânem ÎMPREUNĂ”, și-a început Edi Iordănescu mesajul.

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Fostul selecționer va lua parte la primul meci al României de la despărțirea de națională

Totodată, fostul selecționer va fi pentru prima dată prezent la un meci al naționalei în ultimii doi ani: „Cu toții l-am iubit și îl iubim pe Gică Hagi. De atâtea ori am rostit numele lui cu admirație, cu emoție, cu mândrie. Ne-a oferit momente pe care nu le vom uita niciodată și a dus numele României atât de departe. Haideți să fim și noi acum alături de el! Cu respect, cu încredere și cu susținere pentru tot ce a însemnat și înseamnă pentru fotbalul românesc. Și haideți să fim alături de acești băieți! Sunt ai noștri! Trec printr-un moment greu, dar au demonstrat deja că pot, că au caracter, că pot lupta și că pot aduce din nou România împreună. Nu cer să uitați rezultatele, să ignorați greșelile sau să renunțați la exigență. Dimpotrivă! Dar vă cer să nu uităm nici ceea ce am trăit împreună.

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Pentru că, măcar pentru o vară, in Germania, acești băieți ne-au oferit ceva ce nu poate fi măsurat în puncte, clasamente sau statistici. Ne-au amintit cine suntem. Ne-au făcut să redescoperim ce înseamnă să fim împreună. Ne-au făcut să credem din nou. Ne-au făcut să fim mândri că suntem ROMÂNI! Iar o echipă națională nu trebuie iubită doar atunci când câștigă. Pentru că tricolorul nu își schimbă culorile după rezultatul de pe tabelă! Acum este momentul să întoarcem puțin din toată această bucurie. Să le dăm înapoi încredere, energie și putere.

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România are nevoie de echipa ei. Dar și echipa are nevoie de România! De când am plecat de la echipa națională, nu am mai văzut-o niciodată pe viu, de pe stadion. Nu am avut posibilitatea și, probabil, nici puterea…Dar mâine voi fi acolo! Alături de băieți! Unele legături nu se încheie odată cu un contract. Iar dragostea pentru tricolor nu are nevoie de o funcție! Mâine voi fi unul dintre voi. Un român care crede în România! HAI, ROMÂNIA! ACUM, AICI, PRETUTINDENI!”, a transmis Edi Iordănescu în discursul său.