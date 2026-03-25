Edi Iordănescu rupe tăcerea! Cu cine ar juca în Turcia – Romania fostul selecționer de la EURO

Mai este o singură zi până la duelul crucial de la Istanbul. Naționala României își va măsura forțele cu Turcia în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. Fostul selecționer al reprezentativei de seniori, Edi Iordănescu, cel care a reușit calificarea la EURO, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a prefațat jocul.

România, la două meciuri de calificarea la Campionatul Mondial. Duelul cu Turcia, crucial!

Se anunță un meci de 5 stele pe Beșiktaș Park din Istanbul. Turcia pleacă cu prima șansă la victorie și la calificarea în finala barajului pentru Campionatul Mondial, însă fanii „tricolorilor” mizează pe experiența uriașă pe care o posedă selecționerul Mircea Lucescu. Este nevoie însă de maximă inspirație atât din partea antrenorului, cât și din partea elevilor săi, care se pregătesc intens pentru meciul carierei.

Partida se anunță una cel puțin complicată. Rămâne de văzut însă cum își va spune cuvântul presiunea care va veni din tribune. Un lucru e cert: elevii lui Mircea Lucescu trebuie să intre pe teren cu gândul la un rezultat istoric.

Cum poate România să învingă Turcia. Verdictul dat în direct de Edi Iordănescu

are toată încrederea în Mircea Lucescu. Antrenorul îi cunoaște pe jucătorii de la națională și spune că au în față o șansă de a-și demonstra valoarea, mai ales că în 2024 au făcut o figură foarte frumoasă la Campionatul European. Mai mult, Iordănescu este de părere că diferența de valoare nu este atât de dezechilibrată.

„În primul rând, aștept cu emoție și încredere. Nu cred că sunt subiectiv. Sunt implicat sufletește, clar. Am lucrat cu majoritatea băieților de acolo. Sunt și obiectiv și sunt încrezător. Este o echipă care știe să gestioneze astfel de meciuri cu miză, știe cum să gestioneze astfel de momente. Sunt mulți jucători în formă. Îl avem pe domnul Lucescu, cu o experiență mare.

E drept, multă lume ne vede outsideri, dar de multe ori am reacționat bine din această poziție. Nu îmi permit să intru în subtilități. Și eu am fost acolo și nu mi-a plăcut când se întâmpla asta. Toată lumea are dreptul la o opinie, însă au fost și multe neadevăruri, multe chestii spuse care nu aveau la bază nicio informație adevărată. Au fost speculații. Nu mi-a căzut bine. Echipa națională are nevoie de liniște. Sfaturi nu pot să dau. Trebuie să tratăm meciul cu încredere. Dacă mergem cu ideea că nu se poate câștiga, nu avem nicio șansă. Cred că am avut un culoar bun în calificări. Cred că mulți am avut mult entuziasm și ne-am gândit la primul loc în grupă. Din păcate, nu am reușit să terminăm nici pe doi. Noi am obținut, totuși, această plasă de siguranță. Trebuie să avem toată încrederea și să dăm totul. Băieții trebuie să fie capacitați și să intre pe teren cu curaj. E șansa unei generații. Au datoria să arate că vor și că pot.

Pe cine vede Edi Iordănescu lângă Radu Drăgușin la meciul cu Turcia

Una dintre dilemele pe care Mircea Lucescu le-a avut în ultimele săptămâni este cine va juca în centrul apărării lângă Radu Drăgușin. În ultima perioadă, perechea fundașului de la Spurs a fost Andrei Burcă, iar acest cuplu a funcționat foarte bine, doar că în ultimele luni Virgil Ghiță a început să evolueze tot mai impresionant. Edi Iordănescu consideră însă că este nevoie de experiență.

Un joc cu o astfel de miză… nu poți să îți asumi experimente. Trebuie să mergi pe experiență, pe stabilitate, pe certitudine. Din start, cred că un astfel de cuplu se recomandă, chiar dacă și Ghiță a făcut meciuri bune. Este un jucător care, încet-încet, s-a integrat. Cred, totuși, că Burcă și Drăgușin au dus bătălii bune. E un cuplu sudat. Discută bine între ei. Au asimilat foarte bine informațiile. Cred în cei doi. Nu îmi permit să militez pentru asta. Poate îl vom vedea pe Ghiță titular. Drăgușin cu Ghiță ar fi un experiment.

Trebuie continuitate. Ne-am calificat la EURO. Trebuie să confirmăm acest grup. Trebuie să legăm două calificări. Am fost și eu parte din acest proiect. A fost ceva extraordinar. Puțină lume ne-a dat șanse. Au fost multe lucruri negative luate din trecut. Nu multă lume ne-a dat șanse. Maniera în care echipa s-a calificat, de pe primul loc… Asta a fost o fundație extraordinară pentru această generație. Ar fi ceva fantastic. E datoria băieților să dea totul. Asta ar confirma că e o generație cu valoare”, a declarat Edi Iordănescu la FANATIK SUPERLIGA.

Cuvinte de laudă pentru Mircea Lucescu din partea lui Edi Iordănescu. Ce spune fostul selecționer despre convocările pentru barajul cu Turcia

În plus, Eduard Iordănescu este de părere că selecția la echipa națională s-a făcut așa cum trebuie, deși au fost anumite discuții în ultimele zile legate de postul de portar și de cel de fundaș stânga. În opinia fostului selecționer, staff-ul lui Mircea Lucescu are toate informațiile înainte de duelul cu Turcia, de la Istanbul, și nu sunt motive de îngrijorare. De asemenea, acesta a spus câteva cuvinte și despre atacantul de bază Daniel Bîrligea.

„E un mare avantaj. Îmi pare rău pentru Mircea Lucescu că a avut probleme medicale, dar merită tot respectul. E de lăudat. E acolo cu băieții. Experiența poate face diferența. E o singură manșă. E un meci pe care trebuie să-l câștigi. Sunt sigur că pregătirea jocului a fost excelentă. Nici nu mă hazardez să îmi dau cu părerea.

Nu aș vrea să creez eu vreo tensiune. O fac în cel mai natural mod. Putem să avem păreri și păreri despre selecție. Staff-ul tehnic analizează lotul și adversarul. Au fost discuții legate de portari și de fundașul stânga. Probabil Bancu va juca în stânga. Eu am încredere că staff-ul și-a făcut treaba. Totul ține de analiza meciului. Trebuie gândit din perspectiva adversarului. Eu am mare încredere în Bîrligea. E un jucător care poate genera probleme pentru orice fundaș. E combativ, are forță și este incisiv. Câștigă duelurile. E un jucător care creează probleme. Poți juca și cu un vârf fals. Sunt multe lucruri care trebuie analizate. Cei din interior știu cel mai bine”, a mai spus Edi Iordănescu la FANATIK SUPERLIGA.