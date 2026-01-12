Edi Iordănescu rupe tăcerea după plecarea de la Legia! Declarații în premieră pentru presa din România: „Nici măcar nu-mi spuneau pe nume!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, a semnat un contract cu Legia Varșovia în vara anului trecut. Din nefericire, fostul selecționer și-a dat demisia prematur. Antrenorul a oferit în premieră detalii despre despărțirea de formația din Polonia.

Edi Iordănescu rupe tăcerea după plecarea de la Legia

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Edi Iordănescu a mărturisit că nu regretă faptul că a ales în vară să semneze cu Legia Varșovia. Antrenorul a punctat faptul că polonezii aveau condiții fabuloase de pregătire și că nu a mers acolo pentru bani, ci pentru posibilitatea de a pregăti un club important din Europa. Totodată, după schimbarea de strategie din cadrul clubului.

„(n.r. – Ai făcut o greșeală că te-ai dus la Legia Varșovia?) Categoric, nu! În primul rând, eu niciodată nu o să critic Legia, am întâlnit acolo oameni deosebiți, condiții extraordinare, infrastructura era foarte bună. Am călătorit foarte mult, am fost la foarte multe cluburi, am văzut procese de pregătire, antrenamente și pot spune că la Legia sunt condiții fabuloase.

Menționez faptul că decizia de a pleca a fost exclusiv a mea. A fost a treia oară când am solicitat, iar într-un final am ajuns la un acord și am plecat. La mijloc există o clauză de confidențialitate, dar și fără acea clauză eu nu voi vorbi vreodată urât de Legia. Am petrecut o perioadă foarte intensă acolo.

Aș vrea să încep cu începutul. Nu am mers la Legia pentru bani, am mers pentru că mi-au oferit posibilitatea să fiu în Europa, ceea ce mi-am dorit foarte mult, dar și posibilitatea de a merge pentru trofee. Dacă în București avem Rapid, Dinamo și FCSB, în Varșovia, care este mai mare decât capitala noastră, este Legia și atât. E un club cu suporteri extraordinari și cu o istorie fantastică.

Nu regret, am mers și a fost o experiență extraordinară pentru mine. Când nu reușești să duci contractul la capăt nu poți să spui că este o experiență bună. Am câștigat un trofeu acolo, am intrat cu echipa în Conference League și am avut meciuri europene. Încerc să rămân cu partea bună”, a declarat Edi Iordănescu.

Ce spune Edi Iordănescu despre experiența Legia Varșovia

În continuare, antrenorul a expus faptul că nu consideră un eșec experiența din Polonia, însă și-ar fi dorit cu totul altceva. Deși a avut un început bun la Legia, Edi Iordănescu s-a lovit de schimbarea strategiei din mers, mai mulți jucători importanți plecând de la echipă, iar cei care au venit nu au prins pregătirea de vară.

„(n.r. – E un eșec pentru tine Legia Varșovia?) Nu, dar mi-aș fi dorit cu totul altceva. Contractul meu era pe doi ani de zile, aș fi vrut să îl duc la capăt și să îmi îndeplinesc toate obiectivele. Începutul a fost foarte bun, am câștigat un trofeu, am avut patru derby-uri, nu am pierdut niciunul, în contextul în care Legia le-a pierdut anul trecut pe toate.

Din păcate, am plecat la drum cu o strategie, am pus foarte mult accent pe condițiile sportive, mi-am dorit continuitate la nivelul lotului și întărirea cu 3-4 jucători. Din păcate, s-a schimbat strategia, clubul a schimbat puțin macazul. S-au vândut jucători pe sume importante, au plecat 13-14 jucători și au venit 10 jucători, toți după perioada de pregătire. E foarte greu să integrezi 10 jucători și să reconstruiești o echipă din mers.

După ce strategia s-a schimbat și au început să plece jucători importanți, a trebuit să căutăm jucători. Perioada de transferuri era deja pe final și, din păcate, rezultatele nu au mai fost cele așteptate. Nu am pierdut meciuri, dar nu reușeam să câștigăm cu adversari care cedau inițiativa total.

Am dorit să fie puțin ca lucrurile să stea diferit. Am un respect pentru toți de acolo, patronul e un om extraordinar. Era greu să reconstruiesc din mers. Din păcate pentru Legia, după ce am plecat, nu vreau să se înțeleagă că asta se datorează că am plecat eu, au fost nouă meciuri în care au fost trei egaluri și șase înfrângeri pentru Legia. De ce punctez acest lucru? Ca lumea să înțeleagă că a fost foarte greu contextul”, a adăugat Edi Iordănescu.

Românii nu sunt primiți în Polonia? Răspunsul lui Edi Iordănescu

În încheiere, , anumite voci dorind ca echipa să aducă un antrenor polonez sau de altă naționalitate. Presiunea a fost una constantă, iar contestatarii fostului selecționer nici nu îi spuneau pe nume, ci îl catalogau drept „românul”.

„(n.r. – Presa din Polonia a dat vina pe tine pentru eșecuri) E un subiect sensibil și nu vreau să intru în el. Am simțit anumite lucruri, dar nu le-am luat personal. Când rezultatele nu sunt cele așteptate, există critică, așa cum e și în România. Au fost voci care au spus ‘de ce avem nevoie de un român care să ne învețe cum să facem lucrurile’. Astea au fost în afara clubului.

(n.r. – Ai simțit că românii nu sunt iubiți în Polonia?) Nu neapărat, e un popor foarte civilizat. În jurul meu nu am avut parte de astfel de lucruri. Au fost totuși voci care m-au criticat în spațiul public. Și la echipa națională, la început, au fost critici incredibile. S-au vândut jucători foarte importanți, lumea s-a învățat în fotbal ca succesul să vină imediat. Succesul nu cade din cer, trebuie construit. A fost o provocare imensă și de asta vreau să iau lucrurile bune din această experiență.

(n.r. – Polonezii nu acceptă români și se uită la ei cu un aer de superioritate) Eu nu pot să generalizez, nu am simțit asta. Și ei sunt naționaliști, au valorile lor. Nu pot să neg asta, au fost voci care nici măcar nu îmi spuneau pe nume, îmi spuneau ‘românul’. Nu a contat asta pentru mine, nu din cauza asta nu am dus contractul la capăt. Eu nu vreau să îmi construiesc alibiuri în jurul la asta.

În fotbal trebuie să fim toți deschiși, și noi vrem să mergem în străinătate, trebuie să acceptăm și noi străinii care vin la noi. Există libera circulație și nu trebuie să fim întristați, nu trebuie să vedem lucrurile așa. Au fost voci foarte critice încă de la început, probabil că voiau un antrenor polonez sau de altă naționalitate. Nu pot să generalizez, am cunoscut și lucrat cu oameni deosebiți acolo”, a încheiat Edi Iordănescu.

24 de partide și o medie de 1,63 puncte/meci a adunat Edi Iordănescu la Legia Varșovia

47 de ani are antrenorul român