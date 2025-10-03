Edi Iordănescu s-a apărat după ce a fost criticat în presa poloneză pentru deciziile luate în meciul Legia – Samsunspor 0-1: „Nimeni nu mă poate convinge”

Edi Iordănescu a produs nu mai puțin de zece modificări în primul 11 pentru , însă polonezii au suferit o înfrângere pe teren propriu, 0-1. Decizia tehnicianului român a fost criticată de presa din Polonia.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu, atacat în presa din Polonia după Legia – Samsunspor 0-1

Samsunspor a deschis scorul în minutul 10 al partidei de la Varșovia, prin olandezul Anthony Musaba, iar Legia nu a reușit să revină în joc, deși a controlat posesia și a avut mai multe faze de poartă. Rajovic a înscris în minutul 81, însă reușita a fost anulată pentru offside.

Decizia lui Edi Iordănescu de a face schimbări majore în primul 11 a fost criticată aspru de presa poloneză. „Legia, echipă șocantă trimisă în teren pentru meciul cu Samsunspor! Iordănescu a surprins pe toată lumea”, au titrat cei de la .

ADVERTISEMENT

„Cu un astfel de prim 11, Iordănescu își bate joc de ideea calificării în competițiile europene. Poți face astfel de schimbări, dar mai târziu, când adversarul va fi unul mediocru, nu în primul meci contra unei echipe decente”, au transmis și cei de la .

Cum a motivat Edi Iordănescu decizia de a schimba 10 jucători din primul 11

Tehnicianul român a afirmat la final că Legia a avut un program mult mai aglomerat decât formația turcă, iar din acest motiv a fost nevoie de multe modificări în echipa de start, pentru a proteja jucătorii. „Deși am schimbat 10 jucători din primul 11, lucru despre care putem discuta, am controlat tot meciul. O neînțelegere în prima repriză a dus la golul primit. Am jucat împotriva unei echipe foarte bune, care a terminat pe locul 3 în Turcia în sezonul trecut, iar acum este pe 6.

ADVERTISEMENT

Oaspeții au folosit primul 11 obișnuit din campionat. Am avut 64% posesie și am controlat totul, am creat ocazii, am lovit bara și am marcat un gol care a fost anulat. Știam că îmi asum un risc făcând atât de multe schimbări, dar stilul de joc al echipei nu s-a schimbat. Am arătat personalitate, ne-am dorit un rezultat pozitiv, dar a trebuit să prioritizez unele lucruri. Am luat aceste decizii și îmi asum responsabilitatea, trebuie să ne gândim și la viitor.

ADVERTISEMENT

Până acum, noi am jucat 18 meciuri în acest sezon, iar Samsunspor doar 9. Nimeni nu mă poate convinge că am fi arătat aceeași energie dacă nu făceam schimbări în primul 11. Am fi riscat sănătatea unor jucători. Avem statistici de la toate antrenamentele, avem un joc intens, cu presing sus și contraatacuri, așadar ne-am fi asumat un risc. Până la urmă, eu sunt singurul pedepsit pentru astfel de decizii și îmi asum responsabilitatea pentru ele. Toți jucătorii trebuie să fie pregătiți”, a declarat , conform .

Ce urmează pentru Legia după eșecul cu Samsunspor

Aflată pe locul 6 în campionat după 10 etape, Legia se pregătește pentru meciul contra liderului Gornik Zabrze, care va avea loc duminică, de la ora 21:15. După acțiunea echipelor naționale, trupa pregătită de Edi Iordănescu va juca două meciuri în deplasare. Primul va fi în campionat, contra lui Zaglebie Lubin.

ADVERTISEMENT

Apoi, pe 23 octombrie, polonezii își vor continua parcursul din Conference League cu o partidă care se anunță a fi foarte complicată, în deplasare pe terenul celor de la Șahtior Donețk. Gruparea din Ucraina a debutat cu un succes în faza ligii, 3-2 pe terenul fostei adversare a FCSB-ului, Aberdeen.