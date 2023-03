Edi Iordănescu, săgeţi căre Andrei Ivan şi oficialii Universităţii Craiova: “Dacă cei de la club îşi alintă un jucător, eu nu îmi permit asta!”. Fanatik a scris în urmă cu opt luni de motivele rupturii

Naţionala României se pregăteşte de meciul cu . “Tricolorii” vor cele trei puncte pentru un start perfect de campanie, după victoria obţinută în Andorra.

Edi Iordănescu, săgeţi căre Andrei Ivan şi oficialii Universităţii Craiova: “Iubesc talentul acelor jucători, dar le urăsc mentalitatea”

Edi Iordănescu a vorbit la conferinţa de presă premergătoare meciului şi de jucătorii care lipsesc de la echipa naţională. Fără a da nume, selecţionerul a trimis săgeţi către şi oficialii Universităţii Craiova, spunând că atacantul oltenilor are în continuare uşile deschise la naţională:

ADVERTISEMENT

“Sunt nişte jucători talentaţi pe care i-am lăsat afară. Iubesc talentul acelor jucători, dar le urăsc mentalitatea. Şi mesajul meu public este dacă la cluburi jucătorii au un anumit statut şi ei îşi permit să alinte un anumit jucător, eu nu am timp să fac asta.

Nu am timp în patru zile să alint un jucător, pentru că nu mai pot să îl aduc cu picioarele pe pământ. Cine vine cu toată puterea şi mentalitatea, vine. Cine nu, riscăm să îl lăsăm pe afară. Este un mesaj pentru toată lumea, nu doar pentru Andrei Ivan”.

ADVERTISEMENT

FANATIK a scris în luna iulie de motivele rupturii dintre Andrei Ivan şi selecţioner: “S-a dat lovit!”

FANATIK. În luna iulie a anului trecut, doctorul l-a consultat pe Andrei Ivan după meciul pierdut cu Bosnia şi Herţegovina, jucătorul spunând că simte o durere la picior.

Doctorul l-a consultat şi i-a transmis selecţionerului că nu are nimic. A fost momentul în care Edi Iordănescu a făcut o criză de nervi şi le-a transmis tuturor: “Ori tragem toţi 100%, ori strâmbăm din nas”.

ADVERTISEMENT

La meciul din Giuleşti cu Finlanda, Andrei Ivan a fost scos din lot pentru o accidentare la celălalt picior. Dar scandalul a apărut înaintea meciului cu Muntenegru, când atacantul a declarat că este apt, dar cu toate acestea Edi Iordănescu a decis să îl lase în tribune, oficialii Universităţii Craiova sărind ca arşi.

“Dobre a avut uşa închisă la echipa naţională? S-a hazardat când a spus ce a spus”

Selecţionerul a spus că nu este un tip răzbunător şi a dat exemplul lui Alexandru Dobre, care este la echipa naţională în ciuda unor declaraţii dure pe care le-a făcut în momentul în care nu a fost convocat:

ADVERTISEMENT

“Andrei Ivan are foarte mult potenţial şi are uşile deschise la echipa naţională. N-am spus că este printre jucătorii alintaţi. Am generalizat. Dobre a avut uşa închisă la echipa naţională? S-a hazardat când a spus ce a spus.

ADVERTISEMENT

Dar faptele lui au depăşit vorbele. S-a impus în Portugalia, joacă în prima ligă. Marchează goluri, e titular meci de meci. Nu mă interesează. Dar este adevărat că fiecare trebuie să fie responsabil pentru ce spune.

Dobre a spus ce a spus la prima mea acţiune la echipa naţională. Avea frustrări, supărări strânse. E problema lui. Este foarte important pentru mine ca jucătorii să fie echilibraţi în discurs şi să nu fie egoişti.

Sunt jucători importanţi care puteau să fie şi nu sunt, nu e vorba doar de Andrei Ivan. O să văd cum gestionez fiecare caz în parte. El trebuie să demonstreze că va continua linia bună din ultima perioadă pentru că e pe o traiectorie bună“, a fost mesajul lui Edi Iordănescu.