Edi Iordănescu, săgeți către Mircea Lucescu înaintea barajului cu Turcia: ”România putea obține calificarea directă de pe primul loc!”

Edi Iordănescu a spus clar la FANATIK SUPERLIGA că naționala României a ratat o șansă mare de a merge direct la Cupa Mondială sub conducerea lui Mircea Lucescu și consideră că eșecul cu Bosnia de București a contat enorm.

Edi Iordănescu, noi ”înțepături” la adresa lui Mircea Lucescu

Fostul selecționer al primei reprezentative a recunoscut că a avut mari speranțe că vom câștiga grupa din preliminarii când a văzut adversarele și nu a ezitat să arate cu degetul spre Mircea Lucescu, cel care a preluat naționala după mandatul său.

”Când am văzut tragerea la sorți pentru grupa de Mondial, toți am fost foarte încrezători și entuziasmați. Cred că echipa națională a României putea să obțină calificarea directă de pe primul loc, mai ales acum când analizăm și ne uităm în urmă și vedem că Austria a avut probleme mari inclusiv cu Cipru. S-a chinuit cu Cipru, s-a chinuit și cu Bosnia.

Cred că am avut o șansă mare, mai ales după perioada foarte bună din care veneam, calificarea și participarea la EURO, parcursul foarte bun din Liga Națiunilor cu domnul Lucescu de data aceasta. Cu toții când am văzut grupa am avut mare încredere și speranță. Dacă aveam Germania, Spania, Franța, Olanda nu mai puteam avea același discurs.

Din păcate, nu a fost așa, nu a fost parcursul pe care îl așteptam. Cred că a contat foarte mult că am început cu stângul și am pierdut foarte rapid și de nepermis încrederea, mai ales după ce consolidasem o fundație. Din păcate, nu numai că nu am reușit locul 1, dar nu am prins nici locul 2”, a declarat Iordănescu jr., la .

Jocul din preliminariii în care s-au pierdut speranțele

Tehnicianul a explicat că momentul crucial al acestei campanii l-a reprezentat eșecul de pe teren propriu cu Bosnia, dar și faptul că după acel pas greșit echipa națională nu a reușit să se redreseze.

”(n.r. – La ce te referi că am pierdut atât de repede încrederea?) După meciul pierdut cu Bosnia la București trebuia să ne scuturăm rapid și să continuăm cu forță, să mergem mai departe, să credem în primul loc și să ne batem pentru el. Din păcate, nu am reușit să ne redresăm așa cum trebuie și am avut fluctuații.

Nu mai fac analiza jocurile individuale, pentru că nu mai e problema mea, nu am fost acolo. Sunt sigur că a făcut-o nea Mircea, dânsul știe ce s-a întâmplat bine și mai puțin bine. Are o experiență fabuloasă, sunt sigur că analiza e una obiectivă și ei, cei implicați, știu cel mai bine ce a fost.

Dar e clar că nu a fost ce speram și ce ne așteptam, mai ales că am pierdut și locul 2, iar atunci când termini la 6 puncte de locul 1 și la 4 de locul 2 nu poți fi fericit. Dar este o șansă câștigată pentru acest baraj.

Toți trebuie să susținem echipa națională și să rămânem obiectivi. Dacă ne uităm pe hârtie Turcia este favorită, toți suntem de acord cu asta, însă spun că avem șansa noastră”, a spus Edi Iordănescu.

Cum putem surprinde Turcia la baraj

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, dacă există șansă să învingem Turcia în semifinalele barajului, fostul selecționer a avut un răspuns ferm și a explicat care sunt minusurile adversarului.

”(n.r. – Putem să scoatem Turcia?) Categoric da. Și dacă nu plecăm cu mentalitatea asta nu avem nicio șansă. Am văzut Turcia, este o echipă foarte valoroasă, cu multe individualități, dar este o echipă care are și minusuri și am văzut unele dintre ele.

Este o echipă ofensivă, care atacă, care vrea să aibă inițiativă, dar este o echipă fără echilibru, expusă contraatacurilor și care suferă în anumite momente. Sunt sigur că staff-ul tehnic, împreună cu jucătorii, vor pregăti în detaliu acest joc”, a explicat el.

Care sunt avantajele României la barajul cu Turcia

În ciuda faptului că este conștient de faptul că , Edi Iordănescu este de părere că există și aspecte pozitive care ar trebui speculate la maxim de naționala României.

”Avem șansa că domnul Lucescu știe foarte bine naționala Turciei și sunt sigur că dacă pregătim din punct de vedere mental, emoțional, cu încredere, cu pozitivism acest joc vom avea șansa noastră. Putem și noi să lovim, să fim eficienți, pragmatici, iar Turcia nu este perfectă.

Va fi greu pentru că jucăm în deplasare, vacarm, dar și această presiune a publicului este o lamă cu două tăișuri, dacă jocul nu funcționează se întoarce împotriva gazdelor și putem să speculăm asta.

Am convingerea că meciul va fi pregătit în detaliu și planul va fi corect și vom reuși să-l punem în practică, vom avea șansa noastră. Trebuie să credem, dacă nu credem e clar că nu avem nicio șansă”, a afirmat Iordănescu.

Când a avut loc ultima discuție dintre Edi Iordănescu și Mircea Lucescu

În finalul discuției de la FANATIK SUPERLIGA, Edi Iordănescu a mărturisit că în ultima perioadă nu a mai avut dialog cu Mircea Lucescu, însă i-a oferit acestuia toate detaliile atunci când a preluat echipa națională.

”(n.r. – Ai mai vorbit cu nea Mircea în ultima perioadă?) Nu. Am vorbit atunci când a preluat echipa națională, ne-am întâlnit, am stat 3-4 ore împreună, am încercat să livrez toate informațiile.

Am mai vorbit ulterior după ce a preluat echipa națională, după care fiecare a fost cu munca lui. Nu știu dacă era cazul să mai vorbim, pentru că fiecare a fost concentrat pe ce a avut de făcut și nu știu în ce măsură aș fi putut eu să ajut. Tot ce am putut să fac am făcut la început.

M-a apelat, ne-am întâlnit, am stat împreună, am livrat toate informațiile, inclusiv prin secunzii mei care au rămas, date statistici, parametri fizici, video, antrenamente, antrenamente tactice. Tot ce am lucrat am pus la dispoziția staff-ului și automat lui nea Mircea”, a precizat fostul selecționer.