Edi Iordănescu, salvat în prelungiri la Legia după două meciuri la rând fără victorie! Final de infarct contra lui Katowice

Edi Iordănescu a fost la un pas să ajungă la trei meciuri consecutive fără victorie la Legia Varșovia, dar a fost salvat de la acest deznodământ în prelungirile partidei de pe teren propriu contra lui Katowice.

Echipa din capitala Poloniei s-a prezentat la acest joc din etapa a patra din Ekstraklasa după 0-0 tot acasă cu Arka în runda precedentă și

„Trebuie să încep cu două lucruri. În primul rând, felicitări echipei gazdă. Este o victorie pe care au meritat-o din plin. În al doilea rând, responsabilitatea pentru acest rezultat îmi aparține în totalitate.

Am încredere 100% în jucătorii mei. Până în acest moment, totul mergea bine, eram fericiți, dar acum trebuie să fac un pas înainte. Nu este un moment ușor, dar nu este prima dată în cariera mea.

Am marcat devreme, dar a fost un mic ofsaid. În minutul 16, am primit un gol după un atac rapid, dar am egalat câteva clipe mai târziu. În Europa, dacă ai o șansă, trebuie să marchezi.Am avut mai multe ocazii să facem scorul 2-1 , dar, din păcate, nu am reușit. A doua repriză? Trebuie analizată cu atenție, pentru că jocul a scăpat repede de sub control”, a declarat antrenorul român după această partidă.

Revenind, în duelul împotriva lui Katowice, Legia a deschis scorul în minutul 43, grație golului marcat de Pawel Wszolek, dar a fost egalată în minutul 84 de Bartosz Nowak.

Când părea că fostul selecționer al echipei naționale a României se îndrepta spre un nou pas greșit, el a fost totuși salvat de Artur Jedrzejczyk, cel care a făcut 2-1 tocmai în minutul 90+5.

Echipa lui a marcat de două ori în prelungiri și s-a impus cu scorul de 3-1

Ulterior, în minutul 90+7, a înscris pentru Legia și japonezul Ryoya Morishita, stabilind astfel scorul final al acestui meci, 3-1 pentru echipa antrenată de

În urma acestei victorii, gruparea din Varșovia a ajuns la 7 puncte și se află în prezent pe locul doi în clasamentul din Ekstraklasa, cu 3 puncte mai puține față de liderul Wisla Plock, dar și cu un meci mai puțin disputat pentru formația din Capitală.

Pentru Legia urmează acum returul de pe teren propriu cu AEK Larnaca din turul trei preliminar al actualei ediții de Europa League, iar pe polonezi îi așteaptă o misiune aproape imposibilă în încercarea lor de a ajunge în play-off-ul competiției.