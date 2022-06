Edi Iordănescu sare în apărarea lui Tavi Popescu după evoluția din meciul cu Finlanda: „S-a implicat total”

Pentru prima dată titular într-un meci al echipei naționalei, a rezistat pe teren 54 de minute în România – Finlanda, însă evoluția sa nu a fost una care să impresioneze. Cu toate acestea, el a fost apărat de selecționerul Edi Iordănescu, jucătorul FCSB-ului fiind apreciat pentru atitudinea de care a dat dovadă atât timp cât a fost folosit.

Octavian Popescu, lăudat de selecționerul Edi Iordănescu pentru cum s-a prezentat la partida cu Finlanda: „S-a implicat total!”

Selecționerul Edi Iordănescu a fost mulțumit de modul cum s-a prezentat tânărul jucător al FCSB-ului la prima apariție ca titular în tricoul naționalei și spune că acesta are nevoie de timp pentru a deveni un jucător de bază.

„Realizările lui în joc nu au fost deosebite, dar am apreciat că s-a implicat total, a alergat, a muncit, a înțeles că fotbalul mare înseamnă să poți face efort, să lupți, să duci dueluri și să te implici în toate momentele jocului. Nu poți juca doar când ai mingea la picior și a simțit asta pe pielea lui.

Am încercat să-l pregătim cât se poate de bine, dar are nevoie de timp. O presiune artificială nu face decât să-l apese pe umeri. Nu se va bloca, pentru că are îndrumarea și mintea necesare pentru a putea trece peste aceste momente, dar va îngreuna procesul”, a declarat la conferința de presă premergătoare .

Explicația supărării lui Tavi Popescu în momentul înlocuirii din meciul cu Finlanda. „Mulți analizează în necunoștință de cauză”

Totodată, Edi Iordănescu a vorbit și despre gestul pe care Octavian Popescu l-a făcut în momentul schimbării din partida cu Finlanda. Selecționerul susține că supărarea jucătorului ar fi provenit din faptul că a avut o evoluție mai puțin reușită și nicidecum că a fost înlocuit.

„Nu am văzut acel moment (n.r – cu tricoul aruncat), dar fiți sigur că mi-am cules informații. El a ieșit, a dat mâna cu toată lumea de pe bancă, nu a fost un gest de supărare îndreptat către cineva, ci un gest de tristețe pentru că și-a dorit foarte mult, iar ofensiv nu au ieșit lucrurile așa cum el aștepta.

Mulți analizează în necunoștință de cauză. A fost dorință foarte mare. Învață din aceste episoade. Îmi doresc să am jucători care să aibă reacții și să fie supărați când lucrurile nu le ies. Asta înseamnă că avem viață și perspectivă”, a explicat selecționerul „ieșirea” lui Tavi Popescu.

Fanatik, confirmat de Edi Iordănescu: „Am avut o strategie cu Tavi Popescu”

Tot în cadrul conferinței de presă, Edi Iordănescu a dezvăluit și de ce nu l-a folosit mai mult pe Octavian Popescu în primele două partide din deplasare cu Muntenegru și Bossnia&Herțegovina. Așa cum FANATIK v-a informat în exclusivitate înaintea jocului cu Finlanda, , dorind să-l protejeze în cele două meciuri pentru a-l avea în formă maximă cu Finlanda și returul cu Muntenegru.

„Deși nu îmi place să vorbesc despre lucruri profunde, pot să spun un lucru. Noi am gândit cele două jocuri în deplasare cu o echipă mai de forță, de putere, mai pregătită să accepte și să ducă duelurile cu șanse mai mari, cu jucători reactivi. După care, partea a doua acțiunii o gândisem cu mai multă creativitate, cu jucători care pot intra în combinații, care pot da plus fantezie jocului.

Cu toate astea, ne gândeam la acel sistem de rotație, dar profilul echipei așa a fost gândit și automat că pe Tavi îl luasem în calcul mai mult pentru partea a doua a acțiunii. Fiecare are o părere, dar foarte mulți analizează în necunoștință de cauză și foarte superficial”, a încheiat selecționerul.