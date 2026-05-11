“Edi Iordănescu sau Marius Șumudică la CFR Cluj!” Propunerea făcută în direct

E tensiune în birourile CFR-ului în acest final de sezon. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, antrenorul Daniel Pancu este foarte aproape de o înțelegere cu Rapid. Giovanni Becali știe cine ar putea să îi ia locul tehnicianului pe banca tehnică.

Daniel Pancu, tot mai aproape de plecarea de la CFR Cluj

Antrenorul a reușit o treabă excelentă la CFR Cluj, unde a dus echipa din partea a doua a clasamentului până pe poziția a treia din play-off și a calificat-o în cupele europene. Totuși, tehnicianul nu este mulțumit de promisiunile pe care conducerea încă nu le-a onorat.

de pregătire pentru a mai rămâne un sezon la CFR Cluj. Contractul său se prelungește automat odată cu calificarea în cupele europene, însă Pancu poate pleca deoarece are o clauză de reziliere în contract.

Cine îi poate lua locul lui Daniel Pancu la CFR Cluj. Anunțul clar al lui Giovanni Becali

Giovanni Becali, impresarul lui Daniel Pancu, a vorbit la Giovanni Show despre situația de la CFR Cluj. Agentul consideră că Edi Iordănescu ar fi cel mai potrivit antrenor pentru a-i lua locul lui Daniel Pancu, însă vede și varianta Marius Șumudică drept una viabilă.

„Cred că pe lista lor va fi Edi Iordănescu. Cred și sper asta. Am mare încredere în Edi. Neluțu l-a avut, îl cunoaște. Iordănescu este liber de contract. CFR e calificată în cupele europene și are un lot bunicel. E puțin îmbătrânită echipa, asta e părerea mea.

Dacă nu, Șumudică. A mai fost acolo. Aș dori să îi fie bine CFR-ului, chiar dacă Daniel Pancu pleacă. Am o reținere pentru Neluțu. E prietenul meu. Merită foarte mult respect. Îl lași în cupele europene”, a declarat impresarul în exclusivitate la Giovanni Show.