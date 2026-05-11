“Edi Iordănescu sau Marius Șumudică la CFR Cluj!” Propunerea făcută în direct

Edi Iordănescu și Marius Șumudică, cei doi antrenori pe care CFR Cluj ar trebui să îi ia în calcul după plecarea lui Daniel Pancu. Sfat pentru Neluțu Varga.
Alex Bodnariu
11.05.2026 | 07:30
E tensiune în birourile CFR-ului în acest final de sezon. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, antrenorul Daniel Pancu este foarte aproape de o înțelegere cu Rapid. Giovanni Becali știe cine ar putea să îi ia locul tehnicianului pe banca tehnică.

Daniel Pancu, tot mai aproape de plecarea de la CFR Cluj

Daniel Pancu este tentat să meargă din vară la Rapid București. Antrenorul a reușit o treabă excelentă la CFR Cluj, unde a dus echipa din partea a doua a clasamentului până pe poziția a treia din play-off și a calificat-o în cupele europene. Totuși, tehnicianul nu este mulțumit de promisiunile pe care conducerea încă nu le-a onorat.

Antrenorul a cerut ca salariile să fie plătite la zi și să se investească bani într-o bază modernă de pregătire pentru a mai rămâne un sezon la CFR Cluj. Contractul său se prelungește automat odată cu calificarea în cupele europene, însă Pancu poate pleca deoarece are o clauză de reziliere în contract.

Giovanni Becali, impresarul lui Daniel Pancu, a vorbit la Giovanni Show despre situația de la CFR Cluj. Agentul consideră că Edi Iordănescu ar fi cel mai potrivit antrenor pentru a-i lua locul lui Daniel Pancu, însă vede și varianta Marius Șumudică drept una viabilă.

„Cred că pe lista lor va fi Edi Iordănescu. Cred și sper asta. Am mare încredere în Edi. Neluțu l-a avut, îl cunoaște. Iordănescu este liber de contract. CFR e calificată în cupele europene și are un lot bunicel. E puțin îmbătrânită echipa, asta e părerea mea.

Dacă nu, Șumudică. A mai fost acolo. Aș dori să îi fie bine CFR-ului, chiar dacă Daniel Pancu pleacă. Am o reținere pentru Neluțu. E prietenul meu. Merită foarte mult respect. Îl lași în cupele europene”, a declarat impresarul în exclusivitate la Giovanni Show.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
