Edi Iordănescu schimbă fața lui CFR Cluj: „Echipa a fost ofensivă și s-a simțit în joc”

Edi Iordănescu a reușit la CFR Cluj prima victorie din 2021, după un joc ofensiv, în care a dominat clar pe Academica Clinceni, revalația acestui sezon din Casa Pariurilor Liga 1.

Campioana României a avut un start perfect în returul campionatului, după ce a câștigat categoric, scor 3-1, partida cu Academica Cliceni, ocupanta locului cinci din clasament.

Astfel, CFR Cluj a urcat pe locul doi în clasament, la egalitate de puncte cu FCSB, care va juca mâine seară în compania celor de la Astra Giurgiu.

Edi Iordănescu e mulțumit după victoria cu Clinceni: „Echipa a avut tonus ofensiv”

Antrenorul ardelenilor a fost per total mulțumit de jocul prestat de echipa sa, însă a fost totodată deranjat de faptul că CFR-ul a primit gol pe final de meci: „Mai avem de muncă, e clar. Abordarea a fost una ofensivă, ca pentru un joc acasă, cu un adversar competitiv, care nu primește trei goluri prea des. Echipa a fost una ofensivă și s-a văzut și s-a simțit în joc”, și-a început Iordănescu discursul de la finalul partidei.

Iordănescu Jr. a remarcat aspectele pozitive din jocul campioanei, pe care încearcă să îl adapteze din mers la filosofia sa despre fotbal pe care vrea să implementeze cât mai repede: „Nu am sărit construcția și am avut calitate în circulația balonului, progresie, alternanță și asta m-a bucurat. Una peste alta, echipa a avut tonus ofensiv. Am creat, am marcat și am avut și alte ocazii. Sunt fericit pentru aceste aspecte pozitive.

Însă, Edi Iordănescu a fost nemulțumit de faptul că jucători săi s-au relaxat prematur și au luat un gol pe final de meci, care putea pune în pericol rezultatul partidei: „Partea mai puțin bună e relaxarea nejustificată. Ne-am deconectat și am luat gol și am trăit periculos. Trebuia să inchidem jocul sau sa temporizam. M-a deranjat asta. Plus că am primit primul gol după cinci etape. Trebuie să ne mulțumim cu acest debut bun totuși și cele trei puncte”, a admis antrenorul cfr-iștilor.

Edi Iordănescu propune o echipă mult mai ofensivă: „Am avut cinci jucători exclusiv ofensivi”

Edi Iordănescu a schimbat fața lui CFR Cluj, care practică un joc mai ofensiv, față de perioada în care Dan Petrescu făcea legea în Gruia. Și Iordănescu a ținut să scoată în evidență acest lucru: „Am avut cinci jucători exclusiv ofensivi. Pe Djko l-am coborăt o linie, nu a mai jucat inter. Dacă ei s-au simțit bine mă bucur, înseamnă că prind încredere în ceea ce facem. Trebuie să rămânem, echilibrați și să pregatim ce urmează. Avem un meci extraordinar de greu la Sfântu Gheorghe”, a mai spus antrenorul campioanei.

Edi Iordănescu a recunoscut că se gândește la titlu, acesta fiind un obiectiv esențial pentru care a venit la CFR. De altfel, antrenorul clujenilor este extrem de mulțumit de faptul că echipa sa a reușit să recupereze rapid puncte în clasament față de rivalele la titlu: „Pentru titlu muncim și asta ne dorim. Ne obligă trecutul să urcăm în clasament. Vedem ce se întâmplă și cu FCSB mâine, am recuperat puncte și față de Craiova și trebuie să continuăm. Nu cad în capcana să mă relaxez. Ești antrenorul ultimului rezultat. Trebuie să analizam greșelile, doar așa vom progresa”, a declarat Edi Iordănescu după victoria categorică în fața celor de la Academica Clinceni.

CFR Cluj va juca etapa viitoare în compania celor de la Sfântu Gheorghe, o echipă cu un stil de joc asemănător campaniei României, în perioada lui Dan Petrescu și în fața căreia FCSB a avut mari probleme. Sepsi Sfântu Gheorghe e pe locul patru în clasament, cu 28 de puncte, la șase distanță de CFR, pe care o va întâlni pe 17 ianuarie, de la ora 16:45.

