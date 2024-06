, campionat care va lua startul pe data de 14 iunie, de la ora 22:00, cu partida dintre Germania și Scoția.

Edi Iordănescu se pregătește să fie antrenor-jucător înainte de EURO 2024! Cum a fost surprins selecționerul în cantonamentul din Germania

Deși este selecționerul României, Edi Iordănescu nu se dă la o parte de la antrenamente în cantonamentul echipei naționale înaintea meciului cu Ucraina, meci ce se va disputa pe data de 17 iunie.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul a fost surprins în timp ce își arăta talentul. Iordănescu Jr a jonglat cu mingea în timp ce jucătorii echipei naționale se antrenau din greu pentru a fi în formă maximă în partida de debut de la EURO 2024.

. Deși a ajuns accidentat la lot, se pare că atacantul s-a recuperat din punct de vedere fizic, reușind să ducă primul antrenament cu echipa până la capăt.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă au existat inclusiv exerciții solicitante, cu sprinturi, cu schimbări de direcție se pare că fostul atacant al celor de la Farul o să fie apt pentru primul meci de la EURO 2024.

Vezi mai jos imaginea cu Edi Iordănescu în timp ce jongla cu mingea:

Edi Iordănescu: „Sunt sigur că echipa va da tot ce e mai bun”

Echipa națională de fotbal a României a remizat, surprinzător, cu Liechtenstein, scor 0-0. Partida amicală a fost una de uitat pentru „tricolori”, rezultatul fiind unul dezamăgitor dacă ne raportăm la diferența de valoare între cele două naționale.

ADVERTISEMENT

Fotbaliștii României au avut peste 20 de ocazii de poartă, dar nu au reușit să marcheze deloc în partida disputată pe stadionul Ghencea. Selecționerul Edi Iordănescu speră ca șansele ratate în partida cu Liechtenstein să se răzbune la turneul final din Germania.

„Prezint scuzele, regretele mele pentru rezultat. Trebuie să rămânem echIlibrați. Apelez publicul pentru energie pozitivă. În ultimele două jocuri ne-a lipsit calitatea în fața porții.

ADVERTISEMENT

Pozitiv. Azi am schimbat 10 jucători, să fim realiști. Am văzut mecanisme, am adus multe mingi în careu. Nu am avut inspirație în fața porții.

S-au văzut anumite mecanisme de joc. Echipa a avut reacție. Puteți să acuzați orice, dar nu că n-am avut dorință. Suporterii să-și verse amarul pe mine, nu pe jucători.

Eu nu pot să dau timpul înapoi. De mâine trebuie să vedem ce facem în Germania. A fost un joc peste cel trecut.

(n.r. cu Ucraina la EURO) Va trebui să ne ridicăm, să nu stăm la pământ. Sunt sigur că echipa va da ce e mai bun. Sper să facem o seară ca asta uitată.

Am avut probleme importante, dar le-am gestionat bine. Sunt șanse ca jucătorii cu probleme medicale să-i recuperăm până la European”, a declarat Edi Iordănescu la finalul partidei.

Articol realizat cu sprijinul VODAFONE, partener de conectivitate FANATIK la EURO 2024.