Edi Iordănescu se teme de plecarea lui Damjan Djokovic: “O pierdere imensă”

Edi Iordănescu nu ia în calcul plecarea lui Damjan Djokovic de la echipă. Ba, mai mult, antrenorul consideră că mijlocașul croat e un jucător esențial pentru CFR Cluj în acest sezon.

Damjan Djokovic este unul dintre jucătorii cei mai atractivi din echipa campioanei României, iar FANATIK a aflat în exclusivitate prețul stabilit de CFR pentru mijlocașul croat.

În vară, jucătorul a fost dorit în Turcia de Istanbul Bașakșehir și Gaziantep, formația antrenată de Marius Șumudică, dar oficialii din Gruia nu au vrut să se despartă de el.

Edi Iordănescu nu vrea să îl piardă pe Damjan Djokovic: „A dus greul”

Edi Iordănescu a declarat după victoria cu Academica Clinceni că nu este de acord cu cedarea lui Damjan Djokovic, care este evaluat la 1,6 milioane de euro conform transfermarkt.com. Djokovic a mai fost dorit în acest sezon și de o echipă din zona Golfului.

Conform presei din Turcia, se pare că mijlocașul lui CFR Cluj este dorit chiar de fostul său antrenor, Dan Petrescu, la Kayserispor, iar croatul și-ar fi dat deja acordul să semneze un contract pe un an și jumătate, anunță TFF Ligler.

Edi Iordănescu nu are are însă de gând să renunțe prea ușor la Damjan Djokovic, care mai are contract cu CFR până pe 30 iunie 2022: „Nu sunt pregătit să pierd niciun jucător. Djokovic e un jucător care a dus în multe momente greul alături de alți jucători foarte importanți din vestiar. A fost implicat în bătăliile grele ale CFR-ului, are maturitate, experiență. Ar fi o pierdere imensă”, a spus foarte clar antrenorul ardelenilor.

Edi Iordănescu neagă oferta de la Kayserispor: „Nu știu să fie vreo ofertă concretă”

Edi Iordănescu nu dorește să piardă niciun jucător în această iarnă, cu atât mai puțin pe Damjan Djokovic, care este unul dintre cei mai constanți jucători din lotul lui CFR Cluj: „Sigur, la un moment dat, pot apărea și astfel de momente, dar chiar vreau să opresc aceste speculații. Pe adresa clubului, eu nu știu să fie vreo ofertă concretă pentru niciun jucător. Interes poate fi din multe părți, asta ma bucură, dar de aici și până la a alimenta speculațiile, chiar nu e cazul”, a mai adăugat tehnicianul clujenilor.

Iordănescu Jr. a vorbit și despre eventuale achiziții, iar în zilele următoare ar putea veni unu sau doi jucători, pentru a completa lotul: „Unul-doi, dacă am reuși să aducem, aș fi mulțumit. Nu vreau mai mult, pentru că ar însemna deja surplus. Dacă vor veni, veți afla în zilele următoare. Dacă nu, continuăm să căutăm. Tatonăm niște piste, conducerea știe ce-mi doresc. Știu că se fac eforturi, vedem. Nu sunt disperat, pentru că în linii mari suntem acoperiți. Dacă ar fi să fie, e binevenit un jucător de profil ofensiv. Dacă nu, vedem cum ne putem descurca”, a spus Iordănescu.

Djokovic, are trei titluri de campion al României cu CFR Cluj și a fost folosit în 24 de meciuri din acest sezon. Printre echipele la care a mai jucat Djokovic se numără Spartak Trnava, Monza, Cesena, Bologna, Livorno, Ajaccio, Furth, Spezia și Rijeka.

