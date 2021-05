Edi Iordănescu se teme de Sepsi: „Ne-au pus probleme în toate jocurile”. Ce spune despre meciurile FCSB cu Botoșani și Clinceni

Edi Iordănescu a susținut o conferință de presă înaintea partidei cu Sepsi, programată luni, de la ora 19:00. Antrenorul campioanei spune că se așteaptă la o partidă extrem de dificilă, așa cum au fost și precedentele contra formației din Covasna.

CFR Cluj a câștigat trei dintre cele patru partide disputate cu Sepsi în acest sezon. Este și o remiză între cele două, în luna august, în Gruia, scor 0-0.

Iordănescu jr. a evitat să vorbească despre arbitraje, dar și despre victoria obținută de FCSB la Botoșani. Dar a ținut că precizeze că nu poate băga mâna în foc pentru corectiudinea tuturor meciurilor din Liga 1. O face, în schimb, pentru cele ale echipei sale.

Edi Iordănescu își avertizează jucătorii pentru meciul cu Sepsi: „Ne-au pus probleme în toate jocurile”

despre programul încărcat, cu meciuri din trei în trei zile: „Nu este ușor, am spus-o mereu. Dar trebuie să mergem după obiectiv, să găsim mijloacele necesare să ne regenerăm din toate punctele de vedere. Și să propunem din nou un joc în care să arătăm atitudine și ritm. Sigur, atitudinea ține mai mult de latura mentală, dar și acolo este oboseală. Iar partea cu ritmul trebuie să reușești să te recuperezi. Știu că în special suporterii noștri își doresc nu numai victorii, dar și o exprimare consistentă, bună. Și cu o parte estetică, de calitate.

La fel de mult îmi doresc și eu, dar ei trebuie să fie alături de noi. Să înțeleagă că nu a existat niciodată acest program. De play-off, să ai cei mai buni adversari și să joci la trei zile cu miză extraordinară. Nu e ușor pentru băieți, salut efortul lor. Știu cât de greu să obținem punctele.”

despre meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe: „Suntem pregătiți din nou de un joc extrem de dificil, cu un adversar extrem de bine organizat, intens, agresiv, care ne-a pus probleme în toate jocurile. Și ați văzut cât de greu am câștigat. Până la urmă, cu o presiune susținută a adversarului de a intra în joc. Ne așteptăm și acum la o dispută deschisă, din care nu avem altă șansă decât să ieșim câștigători. Este o echipă care a arătat că are resurse, care ne-a pus probleme mereu.

Eu sunt din decembrie, i-am întâlnit de două ori, partide câștigate cu 1-0, dar extrem de greu ca manieră și mod de desfășurare. La primul joc am avut și un penalty neacordat și poate ar fi fost mai ușor decât noi. Adversarul a pus mare presiune pe final, cum a pus și pe început de joc. Al doilea joc a fost câștigat dintr-un penalty clar, pe care nimeni nu poate să îl conteste. Dar din nou un joc echilibrat, cu intensitate și adversitate. Mă aștept la un joc dificil, cum au fost și ultimele două.”

Edi Iordănescu speră că Academica Clinceni poate da lovitura cu FCSB: „Ei pot încurca pe oricine”

despre lupta la titlu, dacă se dă între două sau trei echipe: „Mai dați-mi o etapă și apoi pot să mă pronunț. Craiova a fost extrem de imprevizibilă. La un moment dat, toată lumea o dădea afară din cursă. A avut reacție, a câștigat la noi cu șansă, apoi și FCSB. Și mulți dintre cei care o vedeau ieșită din cursă, o plasau favorită.

Apoi iar o cădere care știu cei de acolo de ce a venit, nu îmi permit să o comentez. Dar au fost două rezultate negative. Matematic sunt acolo, se luptă. Sunt sigur că nu cedează. Să treacă această etapă, să vedem ce face FCSB, să vedem ce facem și noi și Craiova în jocul ei”.

despre acuzele celor de la FCSB legate de arbitraje: „Nu vreau să comentez ce vorbesc sau cred cei de la FCSB.”

despre șansele ca Academica Clinceni să încurce FCSB și jocul FC Botoșani – FCSB 1-3. „Clinceniul poate să încurce pe oricine, a demonstrat asta în jocul cu Craiova. Cât despre jocul de la Botoșani, nu l-am văzut.”

Edi Iordănescu nu poate garanta că nu mai sunt meciuri aranjate în Liga 1. „Asta nu înseamnă că acuz pe cineva”

despre opinia a 70% dintre cei care urmăresc Liga 1 că încă mai sunt meciuri aranjate. „E trist dacă asta este părerea și nu este bine pentru imaginea fotbalului românesc. Eu chiar dacă am îmbrățișat acest sistem, cu tentația aceasta de mai multe meciuri între echipele bune, cred că dacă sunt și lucruri negative la bază unul ar fi acestea. Apar suspiciuni. Pentru că sunt echipe care intră în play-off și nu au șansa pentru prea mult.

Fie că lasă garda jos în mod voit sau nevoit, pentru unele e și o relaxare, și o automulțumire, ies suspiciuni. Dacă or fi meciuri care nu se joacă sută la sută pe teren eu nu am dovezi, nu pot să mă pronunț. Bag mâna în foc pentru ce facem noi, răspund pentru ceea ce facem, jocuri la capacitate maximă. Nu am simțit niciodată neimplicare a adversarului. Pentru ce fac alții nu bag mâna în foc, nu am de unde să fiu sigur. Asta nu înseamnă că acuz pe cineva.”

despre posibilitatea de a se juca meciuri cu spectatori în Cupa României. „Este un semnal pozitiv. Vedem cum vor evolua lucrurile. E greu să prognozăm, e greu să revenim la ce a fost înainte. Să vedem dacă se va putea în totalitate sau nu. Dar fotbalul fără spectatori e trist. Și afară, când ai adversitate te ajută să te motivezi. Acasă nu mai vorbesc. Ne lipsesc suporterii și mi-aș dori extrem de tare să câștigăm un nou titlu. Cu riscul de a nu putea să petrecem cu suporterii noștri.”