Sport

Edi Iordănescu, ședință decisivă cu șefii celor de Legia Varșovia. A cerut rezilierea contractului! Când se va lua decizia

Edi Iordănescu vrea să plece de la Legia Varșovia după ce echipa a ajuns la trei înfrângeri consecutive în meciuri oficiale în toate competițiile.
Cristi Coste, Gabriel-Alexandru Ioniță
20.10.2025 | 17:40
Edi Iordanescu sedinta decisiva cu sefii celor de Legia Varsovia A cerut rezilierea contractului Cand se va lua decizia
SPECIAL FANATIK
Edi Iordănescu vrea să plece de la Legia Varșovia. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, după eșecul suferit pe terenul celor de la Zaglebie Lubin, scor 1-3, în etapa a 12-a din Ekstraklasa, antrenorul român le-a transmis jucătorilor săi că își dorește să facă pasul în spate pentru remedierea situației sportive ceva mai dificile din această perioadă a sezonului.

Edi Iordănescu vrea să plece de la Legia, dar conducătorii clubului și jucătorii și-ar dori să rămână totuși

Ulterior, fotbaliștii au mers la oamenii din conducerea clubului pentru a-i informa că ei sunt principalii vinovați pentru situația actuală, și nu antrenorul! Oficialii polonezi nu sunt de acord cu această variantă și încearcă să îl convingă pe fiul lui Anghel Iordănescu să revină asupra deciziei și să continue la Legia.

ADVERTISEMENT

Doar că momentan Edi refuză acest scenariu și a dorit să își mai ia puțin timp de gândire pentru a tranșa situația, urmând ca decizia lui finală să fie anunțată în cursul zilei de marți. Apoi, bineînțeles, să informeze conducerea clubului din capitala Poloniei cu privire cu aceasta.

De subliniat în acest context este că atât oficialii, cât și jucătorii Legiei, și-ar dori ca Edi Iordănescu să continue alături de ei. Ba chiar fotbaliștii au mers în fața conducerii pentru a-și asuma responsabilitatea pentru rezultatele modeste din ultimele săptămâni și pentru a transmite că o schimbare de antrenor nu ar fi de bun augur în acest moment.

ADVERTISEMENT
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Digi24.ro
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual

Care este singurul reproș făcut de polonezi vizavi de antrenorul român

În toată această perioadă antrenorului i s-a reproșat un singur aspect la Legia. Este vorba despre faptul că recent în spațiul public au apărut anumite zvonuri, nefundamentate în principiu, referitoare la o posibilă revenire a sa la echipa națională a României.

ADVERTISEMENT
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a...
Digisport.ro
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului

În viziunea conducătorilor clubului din Varșovia, această chestiune ar fi generat un climat de instabilitate la echipă în ultimele săptămâni. Acesta ar fi generat aceste rezultate nesatisfăcătoare din campionat și din Conference League.

Ce scrie presa din Polonia despre plecarea lui Edi Iordănescu de la Legia

Despre subiectul reprezentat de posibila plecare a lui Edi Iordănescu de la Legia Varșovia au scris în cursul zilei de luni și jurnaliștii polonezi de la Goal:

ADVERTISEMENT

„Antrenorul și-a exprimat disponibilitatea de a-și rezilia contractul! Se pare că acesta a recunoscut că binele echipei trebuie să fie pe primul loc și este gata să părăsească Legia, asumându-și responsabilitatea pentru rezultatele slabe.

Conducerea clubului, însă, nu este dispusă să accepte o astfel de mișcare. Șefii Legiei consideră că schimbarea antrenorului în acest moment nu este o idee bună”. 

  • 47 de ani are Edi Iordănescu
  • 9 este locul ocupat în prezent de Legia Varșovia în clasamentul din Ekstraklasa
Rezultate SuperLiga, etapa 13. Echipele de start la FC Hermannstadt – Csikszereda
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 13. Echipele de start la FC Hermannstadt – Csikszereda
Iuliu Mureșan, prezentat oficial la CFR Cluj! Neluțu Varga i-a găsit înlocuitor lui...
Fanatik
Iuliu Mureșan, prezentat oficial la CFR Cluj! Neluțu Varga i-a găsit înlocuitor lui Cristi Balaj. Update exclusiv
Jurgen Klopp, mesaj tranșant în timpul unui podcast: „Cei ce vorbesc urât își...
Fanatik
Jurgen Klopp, mesaj tranșant în timpul unui podcast: „Cei ce vorbesc urât își vor înghiți cuvintele!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
De ce Ronaldo n-a vrut să apară în documentarul lui Boloni: 'Am primit...
iamsport.ro
De ce Ronaldo n-a vrut să apară în documentarul lui Boloni: 'Am primit un mesaj de la el în care ne-a zis motivul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!