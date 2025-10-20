Edi Iordănescu, ședință decisivă cu șefii celor de Legia Varșovia. A cerut rezilierea contractului! Când se va lua decizia

ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, , antrenorul român le-a transmis jucătorilor săi că își dorește să facă pasul în spate pentru remedierea situației sportive ceva mai dificile din această perioadă a sezonului.

Edi Iordănescu vrea să plece de la Legia, dar conducătorii clubului și jucătorii și-ar dori să rămână totuși

Ulterior, fotbaliștii au mers la oamenii din conducerea clubului pentru a-i informa că ei sunt principalii vinovați pentru situația actuală, și nu antrenorul! Oficialii polonezi nu sunt de acord cu această variantă și încearcă să îl convingă pe fiul lui Anghel Iordănescu să revină asupra deciziei și să continue la Legia.

Doar că momentan Edi refuză acest scenariu și a dorit să își mai ia puțin timp de gândire pentru a tranșa situația, urmând ca decizia lui finală să fie anunțată în cursul zilei de marți. Apoi, bineînțeles, să informeze conducerea clubului din capitala Poloniei cu privire cu aceasta.

De subliniat în acest context este că atât oficialii, cât și jucătorii Legiei, și-ar dori ca Edi Iordănescu să continue alături de ei. Ba chiar fotbaliștii au mers în fața conducerii pentru a-și asuma responsabilitatea pentru rezultatele modeste din ultimele săptămâni și pentru a transmite că o schimbare de antrenor nu ar fi de bun augur în acest moment.

Care este singurul reproș făcut de polonezi vizavi de antrenorul român

În toată această perioadă antrenorului i s-a reproșat un singur aspect la Legia. Este vorba despre faptul că recent în spațiul public au apărut anumite zvonuri, nefundamentate în principiu, referitoare la

În viziunea conducătorilor clubului din Varșovia, această chestiune ar fi generat un climat de instabilitate la echipă în ultimele săptămâni. Acesta ar fi generat aceste rezultate nesatisfăcătoare din campionat și din Conference League.

Ce scrie presa din Polonia despre plecarea lui Edi Iordănescu de la Legia

Despre subiectul reprezentat de posibila plecare a lui Edi Iordănescu de la Legia Varșovia au scris în cursul zilei de luni și jurnaliștii polonezi de la :

„Antrenorul și-a exprimat disponibilitatea de a-și rezilia contractul! Se pare că acesta a recunoscut că binele echipei trebuie să fie pe primul loc și este gata să părăsească Legia, asumându-și responsabilitatea pentru rezultatele slabe.

Conducerea clubului, însă, nu este dispusă să accepte o astfel de mișcare. Șefii Legiei consideră că schimbarea antrenorului în acest moment nu este o idee bună”.