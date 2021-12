Edi Iordănescu nu a fost ofertat pentru postul de selecționer: „Voi pune accent pe o plecare în străinătate”

Fostul antrenor al CFR-ului și al FCSB-ului știe că a fost pe o listă a posibililor selecționeri, însă precizează că nu a primit nimic concret pentru a prelua postul lăsat liber de Mirel Rădoi.

Edi Iordănescu consideră că a avut un an reușit, însă a rămas supărat pentru plecarea de la FCSB, FANATIK.

Edi Iordănescu nu a fost ofertat pentru postul de selecționer

despre postul de selecționer, anunțând că nu a fost ofertat de nimeni din FRF pentru a prelua naționala României:

„Nu am o ofertă de la echipa națională, am citit și eu în presă, am avut un contact, dar nu dezvolt, pentru mine o ofertă înseamnă ceva concret, nu niște liste.

Trebuie atenție, înțelepciune și pe mine, ca antrenor, mă interesează lucrurile concrete, nu o listă pusă undeva într-un sertar.

Nu am o propunere și ipotetic nu ajută pe nimeni dacă discutăm. E îmbucurător, dar viața merge înainte, probabil că voi pune accent pe o plecare în străinătate, cum mi-am dorit și după plecarea de la CFR Cluj”.

„A fost un an reușit, am venit la CFR, am recuperat multe puncte și am luat campionatul. A fost o experiență și la FCSB, dar mi-aș fi dorit să se termine altfel, în fine, nu mai are rost să discut.

Nu a fost prima dată când am fost chemat acolo, mi s-au făcut promisiuni… Am ales cu sufletul, poate chiar puțin naiv, pentru că am avut o ofertă mai mică decât ce mi se promisese la CFR Cluj dacă mi-aș fi prelungit contractul”, a mai spus Edi Iordănescu, la TV .

„Mi-aș fi dorit să am continuitate la FCSB!”

Edi Iordănescu a vorbit și despre perioada , recunoscând că și-ar fi dorit să aibă continuitate la vicecampioana României:

„Mi-aș fi dorit să am continuitate acolo, pentru că pusesem suflet, redresasem echipa și consideram că puteam să ne batem la titlu cu echipa, dar asta a fost să fie.

Îmi cunosc statutul, sunt echilibrat, fac parte din categoria antrenorilor care vin din urmă și îmi doresc să ajung la un nivel bun, foarte bun și sunt ambiționat pentru perspectivă și mai mult.