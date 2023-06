Edi Iordănescu, semnal de alarmă înainte de Kosovo – România: “Trebuie să suferim dacă va fi cazul”

Edi Iordănescu a susţinut conferinţa de presă premergătoare , al treilea meci al tricolorilor din preliminariile EURO 2024. Partida este programată să se dispute vineri, de la ora 21:45, la Priştina.

Ce a spus Edi Iordănescu înainte de Kosovo – România

La conferinţa de presă de dinaintea meciului Kosovo – România, Edi Iordănescu le-a făcut o scurtă analiză adversarilor, despre care a spus că formează un grup puternic, cu jucători care vin din campioantele de top ale Europei.

“Aş vrea să le mulţumesc anticipat suporterilor care vor fi alături de noi la acest meci. Am venit conştienţi că vom avea un test dificil, împotriva unui adversar care este candidat la calificare. Campania este la început, suntem foarte conştienţi că, în ciuda începutului nostru bun, nu avem niciun fel de garanţie pentru un rezultat pozitiv.

Trebuie să muncim, chiar să suferim dacă va fi cazul. Sper să atragem rezultatul pozitiv. Avem în faţă un adversar valoros şi motivat. Este un adversar cu jucători în campionatele de top, cu multă calitate individuală. Aceste lucruri ne pun în gardă.

Am văzut multe meciuri ale naţionalei Kosovo, am urmărit şi jucătorii lor. E o echipă care acceptă lupta. Terenul nu este un atu. Dacă vrem la EURO, trebuie să depăşim orice obstacol. Trebuie să răspundem cu forţă la forţă şi cu luptă la luptă. Orice punct poate să fie un pas pentru îndelinirea obiectivului”, a declarat Edi Iordănescu.

Ce dezavantaj are naţionala României pentru meciul cu Kosovo

Edi Iordănescu a explicat ce dezavantaj ar putea să aibă naţionala României pentru meciul cu Kosovo. Selecţionerul tricolorilor a insistat pe faptul că jucătorii de sub comanda sa au terminat mai repede decât adversarii sezonul la cluburi.

“M-am bucurat că am avut jucătorii mai mult decât în mod obișnuit. Am avut și un dezavantaj. Unii dintre ei au terminat campionatul de mai bine de o lună, Advesarii au terminat mai târziu, în La Liga sau Serie A”, a explicat Edi Iordănescu.

Încredere totală în cei trei portari convocaţi

Fără Ionuţ Radu şi Florin Niţă, ambii accidentaţi înaintea dublei cu Kosovo şi Elveţia, Edi Iordănescu i-a chemat la lot pe Ştefan Târnovanu, Horaţiu Moldovan şi Marian Aioani. Chiar dacă cei trei portari sunt lipsiţi de experienţă, selecţionerul este sigur că toţi sunt capabili să facă un meci mare.

“Am încredere în toţi trei, sunt portari valoroşi, care au confirmat. Indiferent de alegerea pe care o vom face, cel care va fi între buturi va face un joc bun pentru România”.

Ce a spus Edi Iordănescu despre Ianis Hagi

Pe finalul conferinţei de presă, Edi Iordănescu a fost întrebat despre situaţia lui Ianis Hagi, jucător revenit la naţională după . Selecţionerul a susţinut că jucătorul lui Rangers s-a intregrat perfect în procesul de pregătire.

“Este de o perioadă bună alături de noi. Salut revenirea lui. Din păcate, ne lipsesc anumiți jucători, cu probleme medicale. Dar trebuie să adunăm puncte, nu mai este timp de alibiuri, doar pentru fapte. Ianis a venit bine, așa cum au venit mulți.

S-a integrat bine în procesul de pregătire. El a venit cu o dorință suplimentară. El este mult mai bine decât în martie, în septembrie va fi și mai bine. Are nevoie de susținere. O are din partea noastră! Am convingerea că își poate atinge și depăși forma bună”, a conchis Edi Iordănescu.