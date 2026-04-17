Edi Iordănescu nu s-a ferit de declarații înainte de numirea lui Gică Hagi ca selecționer: „Cine spune asta nu are dreptate!”

Numirea noului selecționer al României a fost amânată de Federația Română de Fotbal ca semn de respect după trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu, fostul antrenor. Deși Gică Hagi (61 de ani) este cel mai probabil cel care va prelua postul, FRF a dezvăluit recent toate numele avute în vedere. Edi Iordănescu (47 de ani) a reacționat pe seama variantei „Regelui” ca nou selecționer și a spus ce urmează pentru „tricolori”.

Edi Iordănescu a spus totul despre naționala României și Gică Hagi în drumul către următorul Campionat Mondial

Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele FRF, l-a trecut pe lista principală de potențiali selecționeri ai echipei naționale și pe Edi Iordănescu, însă fără a-l contacta în prealabil, după spusele antrenorului român.

, iar acum, fostul selecționer și-a spus opinia sinceră cu privire la viitorul echipei naționale, fiind convins că fostul patron de la Farul Constanța este cea mai bună alegere pentru a prelua banca tehnică a primei reprezentative.

„Cred foarte tare în Gică, în mentalitatea lui. Are toate calitățile ca să producă performanță la națională. Mai are un avantaj, pe care l-am avut și eu. A crezut și crede foarte mult în jucătorul român și potențialul lui. Automat se creează o emulație în competiția internă și chiar la cei din străinătate. Va avea o misiune importantă, dar entuziasmul, experiența lui, toate pot ajuta.

Referitor la grup. Nu mă convinge nimeni că acest grup nu poate și că s-a autodepășit la EURO. După mult timp am avut un grup unit. Disciplină, muncă. Un grup cu caracter frumos, fără orgolii. Nu am avut momente ușoare nici noi. Au fost și între noi momente tensionate. Toată lumea a fost super disponibilă să învețe. Un grup cu un spirit total diferit, dar cu talent și potențial. A dovedit că poate fi competitiv, a câștigat 3 grupe.

S-a ratat Mondialul, dar nu putem șterge imediat. Sunt ajustări care pot fi făcute în continuare, jucători care pot fi integrați în scurt timp. Dar cine spune că acest grup nu are talent, nu are potențial, nu are dreptate”, a declarat Edi Iordănescu, pentru .

Când revine Edi Iordănescu în fotbal

După ce a dus naționala României până în faza optimilor la EURO 2024, Edi Iordănescu a luat o pauză. El a semnat ulterior cu Legia Varșovia, din Polonia, club a cărui situație este dezolantă în acest sezon. Antrenorul român nu a reușit să redreseze echipa, rezistând pe banca tehnică doar 3 luni.

Acum, Iordănescu Jr. a dezvăluit că în vara acestui an sunt șanse foarte mari să bifeze un nou capitol în antrenorat. „Dacă îmi doream să antrenez în orice condiții, eram deja la muncă, dar cred că, în proporție foarte mare, de peste 90%, sunt șanse ca din vară să antrenez din nou. Îmi doresc să fiu inspirat în alegeri și să fie un proiect în care să găsesc chimie, mijloace și resurse necesare să pot să performez”, a mai spus Edi Iordănescu conform sursei menționate.

