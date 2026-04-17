Edi Iordănescu nu s-a ferit de declarații înainte de numirea lui Gică Hagi ca selecționer: „Cine spune asta nu are dreptate!”

Edi Iordănescu vorbește fără ocolișuri despre venirea lui Gică Hagi ca selecționer al României. Ce a declarat antrenorul despre viitorul echipei naționale.
Mihai Dragomir
17.04.2026 | 12:30
Edi Iordănescu (47 de ani) știe cum trebuie abordată echipa națională de următorul selecționer pentru calificarea la turneele finale. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Numirea noului selecționer al României a fost amânată de Federația Română de Fotbal ca semn de respect după trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu, fostul antrenor. Deși Gică Hagi (61 de ani) este cel mai probabil cel care va prelua postul, FRF a dezvăluit recent toate numele avute în vedere. Edi Iordănescu (47 de ani) a reacționat pe seama variantei „Regelui” ca nou selecționer și a spus ce urmează pentru „tricolori”.

Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele FRF, l-a trecut pe lista principală de potențiali selecționeri ai echipei naționale și pe Edi Iordănescu, însă fără a-l contacta în prealabil, după spusele antrenorului român. Tehnicianul a fost deranjat de faptul că i s-a folosit imaginea, mai ales în contextul în care numele lui Gică Hagi era deja legat de preluarea acestei funcții.

Edi Iordănescu a primit ulterior replica de la Răzvan Burleanu, iar acum, fostul selecționer și-a spus opinia sinceră cu privire la viitorul echipei naționale, fiind convins că fostul patron de la Farul Constanța este cea mai bună alegere pentru a prelua banca tehnică a primei reprezentative.

„Cred foarte tare în Gică, în mentalitatea lui. Are toate calitățile ca să producă performanță la națională. Mai are un avantaj, pe care l-am avut și eu. A crezut și crede foarte mult în jucătorul român și potențialul lui. Automat se creează o emulație în competiția internă și chiar la cei din străinătate. Va avea o misiune importantă, dar entuziasmul, experiența lui, toate pot ajuta.

Referitor la grup. Nu mă convinge nimeni că acest grup nu poate și că s-a autodepășit la EURO. După mult timp am avut un grup unit. Disciplină, muncă. Un grup cu caracter frumos, fără orgolii. Nu am avut momente ușoare nici noi. Au fost și între noi momente tensionate. Toată lumea a fost super disponibilă să învețe. Un grup cu un spirit total diferit, dar cu talent și potențial. A dovedit că poate fi competitiv, a câștigat 3 grupe.

S-a ratat Mondialul, dar nu putem șterge imediat. Sunt ajustări care pot fi făcute în continuare, jucători care pot fi integrați în scurt timp. Dar cine spune că acest grup nu are talent, nu are potențial, nu are dreptate”, a declarat Edi Iordănescu, pentru TV Digi Sport.

Când revine Edi Iordănescu în fotbal

După ce a dus naționala României până în faza optimilor la EURO 2024, Edi Iordănescu a luat o pauză. El a semnat ulterior cu Legia Varșovia, din Polonia, club a cărui situație este dezolantă în acest sezon. Antrenorul român nu a reușit să redreseze echipa, rezistând pe banca tehnică doar 3 luni.

Acum, Iordănescu Jr. a dezvăluit că în vara acestui an sunt șanse foarte mari să bifeze un nou capitol în antrenorat. „Dacă îmi doream să antrenez în orice condiții, eram deja la muncă, dar cred că, în proporție foarte mare, de peste 90%, sunt șanse ca din vară să antrenez din nou. Îmi doresc să fiu inspirat în alegeri și să fie un proiect în care să găsesc chimie, mijloace și resurse necesare să pot să performez”, a mai spus Edi Iordănescu conform sursei menționate.

  • 26.01.2022 – 22.07.2024 este intervalul în care Edi Iordănescu a fost selecționerul României
  • 28 de meciuri a strâns pe banca echipei naționale
  • 10 victorii, 10 remize și 8 înfrângeri a bifat Edi Iordănescu la cârma naționalei
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!