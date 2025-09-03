Edi Iordănescu și-a adus aminte de colaborarea cu Gigi Becali: „Am încercat să nu îi răspund”

Edi Iordănescu, actualul antrenor de la Legia Varșovia, a vorbit despre patronul pe care îl are în prezent la echipa din Polonia. Tehnicianul român și-a amintit și de perioada la FCSB, unde a colaborat cu Gigi Becali.
Edi Iordănescu antrenează în prezent Legia Varșovia, echipa pe care a calificat-o în faza principală din Conference League. Antrenorul român este încântat de sprijinul patronului său, despre care a declarat că nu se implică în deciziile legate de primul „11”.
Ulterior, Edi Iordănescu l-a adus în discuție pe Gigi Becali, cel cu care a rupt colaborarea în toamna anului 2021 după lungi discuții. Fostul selecționer al echipei naționale a României a mărturisit că nu are resentimente față de latifundiarul din Pipera.
„Suportul patronului e total. Și azi am stat de vorbă cu el. Nu știe echipa înainte de meci. Tot respectul pentru domnul Becali chiar dacă am avut contre cu el. Am încercat să nu îi răspund și să îmi văd de treabă.
Începutul de sezon a fost unul extraordinar. Am câștigat Supercupa care nu este un trofeu oarecare pentru că am învins-o pe Lech Poznan. Supercupa se joacă pe terenul campioanei și a fost o lovitură pentru că anul trecut Legia a pierdut ambele meciuri cu ei.
Am câștigat și s-a egalat numărul de Supercupe. A contat mult pentru club. Al doilea obiectiv mai important era intrarea într-o grupă europeană. S-a întâmplat și asta”, a spus Edi Iordănescu, la TV Digi Sport.