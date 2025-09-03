Edi Iordănescu și-a adus aminte de colaborarea cu Gigi Becali: „Am încercat să nu îi răspund”

Edi Iordănescu, a vorbit despre patronul pe care îl are în prezent la echipa din Polonia. Tehnicianul român și-a amintit și de perioada la FCSB, unde a colaborat cu Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu, fără menajamente. Ce a spus despre Gigi Becali

Edi Iordănescu antrenează în prezent Legia Varșovia, . Antrenorul român este încântat de sprijinul patronului său, despre care a declarat că nu se implică în deciziile legate de primul „11”.

Ulterior, Edi Iordănescu l-a adus în discuție pe Gigi Becali, Fostul selecționer al echipei naționale a României a mărturisit că nu are resentimente față de latifundiarul din Pipera.

ADVERTISEMENT

„Tot respectul pentru domnul Becali chiar dacă am avut contre cu el!”

„Suportul patronului e total. Și azi am stat de vorbă cu el. Nu știe echipa înainte de meci. Tot respectul pentru domnul Becali chiar dacă am avut contre cu el. Am încercat să nu îi răspund și să îmi văd de treabă.

Începutul de sezon a fost unul extraordinar. Am câștigat Supercupa care nu este un trofeu oarecare pentru că am învins-o pe Lech Poznan. Supercupa se joacă pe terenul campioanei și a fost o lovitură pentru că anul trecut Legia a pierdut ambele meciuri cu ei.

ADVERTISEMENT

Am câștigat și s-a egalat numărul de Supercupe. A contat mult pentru club. Al doilea obiectiv mai important era intrarea într-o grupă europeană. S-a întâmplat și asta”, a spus Edi Iordănescu, la