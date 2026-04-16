Edi Iordănescu și-a anunțat revenirea pe banca tehnică: „Șanse de peste 90%. Sper să fiu inspirat”

Edi Iordănescu, ultimul selecționer care a reușit să ducă România la un turneu final, a luat o pauză de la antrenorat. Tehnicianul a pregătit ultima oară pe Legia Varșovia, în Polonia, însă experiența a fost sub așteptări. Acum declară că sunt șanse mari ca, din vară, să revină pe bancă.

Cu Edi Iordănescu la cârma naționalei României, „tricolorii” au reușit calificarea la Campionatul European din 2024. România a terminat pe primul loc în grupa preliminară, iar la turneul final a încheiat, de asemenea, pe prima poziție în grupă. În optimile de finală, Olanda ne-a învins cu 3-0.

La scurt timp după EURO, Edi Iordănescu a plecat de la echipa națională, iar Nu a reușit să redreseze situația de la echipă și a decis să își dea demisia. De atunci a rămas liber de contract, considerând că are nevoie de o perioadă de pauză.

Acum, să înceapă o nouă provocare. Antrenorul are o reputație foarte bună și nu este exclus ca echipe din campionate puternice să fie interesate de serviciile sale. „(n.r. Vei începe din vară un alt proiect?) Sunt discuții, au fost, dar dacă îmi doream cu orice preț și orice risc să antrenez, antrenam. Au fost niște lucruri care au apărut în spațiul public.

Nu m-ați văzut pe mine niciodată să flutur oferte prin spațiul public. Nu vin oferte de pe o zi pe alta. Sunt foarte multe discuții, puține se materializează în oferte. Procesul este unul complex, ăsta e fotbalul nou. Multe discuții, meeting-uri, zoom-uri, analize, discuții despre proiect. Nu este ușor, procesul e lung.

Dacă îmi doream să antrenez în orice condiții, eram deja la muncă, dar cred că, în proporție foarte mare, de peste 90%, sunt șanse ca din vară să antrenez din nou. Îmi doresc să fiu inspirat în alegeri și să fie un proiect în care să găsesc chimie, mijloace și resurse necesare să pot să performez.

(n.r. A fost ceva cu Rapid?) Nu, absolut deloc. Și aici s-au făcut speculații, că eu resping fotbalul românesc. Niciodată! Sunt format aici, mi-a plăcut să călătoresc mult, să învăț, să-mi însușesc lucruri, să merg în străinătate, dar aici sunt format, aici m-am dezvoltat. Niciodată nu o să reneg competițiile interne. E adevărat că nu m-aș întoarce în fotbalul românesc în acest moment decât în condițiile unui proiect foarte coerent, bine structurat și cu obiective reale, campionat, cupe europene. Altfel, recunosc că nu aș găsi motivație”, a declarat Edi Iordănescu la D