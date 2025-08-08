Edi Iordănescu și-a asumat eșecul dezastruos din Europa League, dar i-a „înțepat” și pe jucători: „Nu putem fi naivi”

Legia Varșovia a suferit un eșec drastic pe terenul lui AEK Larnaca, scor 1-4, , iar Edi Iordănescu a reacționat imediat după încheierea jocului.

Prima reacție a lui Edi Iordănescu după eșecul înregistrat de Legia în Europa League

În conferința de presă susținută la încheierea partidei din Cipru, tehnicianul român și-a asumat întreaga responsabilitate pentru înfrângerea grea și consideră că echipa sa a plătit pentru ocaziile ratate în prima repriză.

”Trebuie să încep cu două lucruri. În primul rând, felicitări echipei gazdă. Este o victorie pe care au meritat-o din plin. În al doilea rând, responsabilitatea pentru acest rezultat îmi aparține în totalitate.

Am încredere 100% în jucătorii mei. Până în acest moment, totul mergea bine, eram fericiți, dar acum trebuie să fac un pas înainte. Nu este un moment ușor, dar nu este prima dată în cariera mea.

Am marcat devreme, dar a fost un mic ofsaid. În minutul 16, am primit un gol după un atac rapid, dar am egalat câteva clipe mai târziu. În Europa, dacă ai o șansă, trebuie să marchezi. Am avut mai multe ocazii să facem scorul 2-1 , dar, din păcate, nu am reușit. A doua repriză? Trebuie analizată cu atenție, pentru că jocul a scăpat repede de sub control”, a declarat Iordănescu, pentru al grupării poloneze.

Ce l-a nemulțumit pe Edi Iordănescu la eșecul din Cipru

Fostul selecționer al naționalei României și-a cerut scuze suporterilor Legiei pentru înfrângerea categorică în fața formației AEK Larnaca, în meciul condus de o .

”Nu putem fi naivi la acest nivel. Trebuie să analizăm, printre altele, faptul că am primit al doilea gol din cornerul nostru. Uneori nu poți câștiga, dar nu poți primi goluri așa. Trebuie să gestionezi corect situația.

Îmi cer sincer scuze pentru această situație, în special fanilor noștri care au călătorit la Larnaca, dar trebuie să dăm dovadă de caracter și să dăm totul. Poate că acum mulți oameni vor înțelege de ce am făcut atâtea schimbări în ultimul meci din Ekstraklasa.

Știam că vom juca împotriva unui adversar foarte dificil, în condiții extrem de solicitante. Era evident. Ne așteptam la asta, deoarece am văzut atât Partizan, cât și NK Celje în situații similare”, a spus Edi Iordănescu.