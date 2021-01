Edi Iordănescu și-a consolidat staff-ul tehnic la CFR Cluj: “Aveam nevoie de întăriri!”. Exclusiv

CFR Cluj nu a fost activă pe piața transferurilor în această iarnă, însă Edi Iordănescu și-a consolidat staff-ul tehnic în vederea maratonului din 2021. Fostul medic de la FCSB, Radu Paligora, a semnat cu CFR Cluj, unde au ajuns și un preparator fizic și un fizioterapeut.

Bogdan Părăvan (preparator fizic) și Bogdan Boldorea (fizioterapeut) au semnat cu CFR Cluj și se alătură staff-ului condus de Edi Iordănescu. Cristian Dragotă, omul care se ocupă de pregătirea fizică a celor de la CFR Cluj a vorbit pentru FANATIK despre aceste schimbări spunând că avea nevoie de întăriri în staff în această perioadă:

“Am auzit și eu zvonuri că aș fi plecat de la CFR Cluj, dar nu este adevărat. L-am adus pe Bogdan Părăvan pentru că aveam nevoie de întăriri. Facem mai bine față așa exigențelor. Este o perioadă dificilă în care sunt multe de făcut și este foarte bine că ne-am consolidat staff-ul.

Edi Iordănescu și-a consolidat staff-ul tehnic la CFR Cluj. Ce spune Cristi Dragotă, omul care face pregătirea fizică

Eu am o relație foarte bună cu conducerea clubului, cu Edi Iordănescu și nu s-a pus problema să plec de la CFR Cluj. Pregătirea returului a fost una dificilă, fiind o pauză foarte scurtă, iar cu această pandemie, nici nu mai știi cum să faci pregătirea astfel încât să fie foarte bine.

Înainte aveam o pauză mai lungă, puteam să pregătim fizic foarte bine echipa, acum am făcut tot ce am putut ca jucătorii să fie la un nivel fizic bun. Cred că am demonstrat că în ultimii ani, CFR Cluj a stat foarte bine din punct de vedere fizic și de asta avem nevoie și acum.

“Cu Edi Iordănescu mă înțeleg foarte bine, colaborăm foarte bine, nu există nicio problemă”

Cu Edi Iordănescu mă înțeleg foarte bine, colaborăm foarte bine, nu există nicio problemă. Lucrurile la echipă se fac bine și cu atât mai mult de acum încolo când avem și un staff tehnic mai numeros”, a spus Dragotă pentru FANATIK.

CFR Cluj va evolua joi în prima etapă din 2021, pe teren propriu împotriva Academicii Clinceni. Ardelenii sunt la trei puncte de liderul FCSB înainte de începutul returului din Casa Pariurilor Liga 1.

CFR Cluj, niciun transfer în 2021

Edi Iordănescu nu a bifat niciun transfer până în acest moment. Ivica Zunic este singura plecare de la CFR Cluj în această iarnă, restul lotului fiind neschimbat față de finalul anului 2020.

Cristian Dragotă, în vârstă de 34 de ani are o experiență vastă în domeniul pregătirii fizice. A lucrat la mai multe cluburi: CFR Cluj, APOEL Nicosia, ETO Gyor, ASA Târgu Mureș, Petrolul Ploiești, având studii la Amiens și Lyon.

