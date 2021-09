Edi Iordănescu și-a stabilit ținta pentru meciul FC U Craiova – FCSB: ”Nu avem un plan B”. Video

Tehnicianul a explicat și care este situația medicală a lui Constantin Budescu, jucător ce nu a putut evolua cu Dinamo deoarece a fost în timpul unui antrenament, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Bucureștenii sunt așteptați cu saufletul la gură în Bănie, patronul oltenilor, Adrian Mititelu jr., anunțând o la partida din etapa a 9-a a Ligii 1, care va avea loc sâmbătă, 16 septembrie, de la ora 20:00.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu, mesaj clar pentru jucători înainte de FC U Craiova – FCSB

Conștient de dificultatea partidei FC U Craiova – FCSB, în conferința de presă Edi Iordănescu le-a cerut jucătorilor săi implicare sută la sută și a anunțat că singurul obiectiv pentru acest joc este câștigarea celor trei puncte.

”Suntem într-un moment bun după victoria cu Dinamo, dar îmi doresc să cred că am consumat momentele de euforie şi ne-am reconectact pentru ce urmează. Ne aşteaptă un meci greu, cu un adversar cu tradiţie, cu suporteri. Nu avem plan B, vrem cele trei puncte. Adi Mutu este un antrenor foarte preocupat, ştiu ce vorbesc, îi văd un viitor strălucit.

ADVERTISEMENT

Punctele sunt foarte importante. Trebuie să consolidăm ce am făcut bine în meciul cu Dinamo şi să eliminăm greşelile. Trebuie să eliminăm momentele de lipsă de concentrare, vreau concentrare maximă până la ultimul fluier. Nu contează dacă jucăm acasă sau în deplasare, avem nevoie de puncte pentru clasament”, a declarat Iordănescu jr.

Care este situația lui Budescu

Tehnicianul ”roș-albaștrilor” le-a dat și o veste mai puțin plăcută suporterilor anunțând că mijlocașul Constantin Budescu nu este încă pregătit să intre pe teren, el nefiind încă pus la punct cu pregătirea.

”Budescu nu e la capacitate maximă, e clar, n-ai cum să construieşti în ultimele zile ce s-a pierdut în trei luni, când n-a avut pregătirea specifică. El este fit, a alergat, a avut program, dar e alta să te pregăteşti cu colegii. În jocul ăsta sau jocul următor, se poate să-l avem în lot”, a spus el.

ADVERTISEMENT

Iordănescu i-a mulțumit lui Becali pentru jucătorii transferați

Edi Iordănescu a dezvăluit că a discutat cu patronul Gigi Becali după victoria cu Dinamo, dar a refuzat să ofere mai multe detalii. ”Am vorbit generalități, lucruri care vreau să rămână confindențiale, pentru că fac parte dintr-o discuție privată. Dânsul este mereu pozitiv, este optimist, încrezător în munca pe care o facem, în noi.

Am salutat, de câte ori am avut posibilitatea, comportamentul dânsului în sensul în care vorbim tot timpul când ne permite săptămâna, pentru că ne ținem de convenția respectivă. În prima parte a săptămânii, vorbim mai profund despre joc, despre cum am văzut lucrurile, cum a văzut dânsul, despre ce urmează.

După care, sigur, dacă mai vorbim, vorbim de multe ori lucruri chiar extrasportive. Eu am apreciat nu numai comportamentul dânsului și vedeți că practic dovedește că își ține cuvântul și nu am avut dubiu că nu o va face, dar în același timp am apreciat foarte mult reacția pe care a avut-o atunci când l-am apelat și i-am spus că avem nevoie de întăriri și vedeți că întăririle au venit.

ADVERTISEMENT

Au venit și au fost productive. Au produs. Și Vali Gheorghe, și Claudiu Keșeru și-au pus imediat amprenta pe joc, pe economia rezultatului, și la fel sunt sigur că o va face și Budi. Deci, faptul că dânsul a avut această reacție și a investit și a adus acești jucători, pentru mine este un semn puternic de susținere”, a încheiat Iordănescu jr.