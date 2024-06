Edi Iordănescu, replică pentru critici și care e planul pentru ca echipa să fie la nivel maxim la meciul cu Ucraina. Ce a spus selecționerul la conferință înainte de România – Liechtenstein. Video

Edi Iordănescu a susținut joi, 6 iunie, începând cu ora 12:30, conferința de presă dinaintea duelului România – Liechtenstein. Ultimul amical înainte de EURO 2024 are loc vineri, 7 iunie, ora 21:00, pe Stadionul Ghencea. „Tricolorii” fac parte din Grupa E la EURO 2024 alături de Belgia, Slovacia și Ucraina.

Conferință de presă Edi Iordănescu înainte de meciul cu Liechtenstein

Naționala României își măsoară pentru ultima oară puterile înainte de EURO 2024. , „tricolorii” dau piept cu Liechtenstein pe Stadionul Ghencea. România are nevoie de victorie pentru pentru turneul final european.

Conferința de presă premergătoare meciului România – Liechtenstein a avut loc joi, 6 iunie, începând cu ora 12:30, la Centrul Național de Fotbal de la Buftea. Totodată, antrenamentul oficial al naționalei României are loc joi, 6 iunie, ora 19:30, la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia.

„Tricolorii” au efectuat un antrenament miercuri seară, în care Edi Iordănescu a împărțit lotul în două grupe. Fotbaliștii care au fost titulari în meciul cu Bulgaria s-au pregătit în sala de forță și au mers la hotel pentru recuperare, în timp ce restul de jucători s-au pregătit chiar pe gazon.

Mesajul lui Edi Iordănescu, înainte de România – Liechtenstein: „Fotbalul românesc va fi din nou la nivel înalt”

„Gândul merge la următorul moment. Avem multe momente de gestionat în fiecare zi. Trăim momente foarte frumoase, unice. Simțim asta. Cu siguranță că suntem foarte capacitați și responsabili. După foarte mult timp, fotbalul românesc va fi din nou la nivel înalt și România va fi reprezentată.

Înainte de orice, trebuie să nu uităm maniera în care echipa noastră națională s-a calificat la acest turneu final, câștigând grupa și fiind neînvinsă. Trebuie să tragem concluziile corecte. Am avut o echipă națională care a arătat că știe să jertfească, să dea tot ce are mai bun. Am arătat foarte multe momente bune și cu băieți conștienți de miza pe care o aveam. Toate aceste lucruri trebuie să stârnească sprijin, suport și nu dubii.

Toți avem așteptări și ne dorim să facem lucrurile cât mai bine, dar ne-am recâștigat orgoliul național în fotbal după foarte mult timp. Vom fi acolo. Cu siguranță vom fi mai puternici, dacă suportul este total pentru echipa națională”, a spus Edi Iordănescu în startul discursului.

Deian Sorescu, 100% pentru EURO 2024. Edi Iordănescu, un alt anunț îngrijorător: „Au apărut probleme”

Edi Iordănescu a anunțat la conferința de presă premergătoare meciului România – Liechtenstein că Deian Sorescu s-a recuperat în procent de 100%. În schimb, selecționerul României a mărturisit că au apărut alte 2-3 accidentări după meciul amical cu Bulgaria (0-0).

„Staff-ul medical lucrează la capacitate maximă și parcă mai mult ca oricând, din păcate. Suntem în proces de recuperare cu doi, trei băieți. Deian Sorescu este 100% recuperat. Au mai apărut 2-3 probleme medicale după meciul cu Bulgaria și chiar astăzi au apărut mai multe informații. Tot ce îmi doresc este să nu fie ceva grav și sper că nu va fi.

Nu-mi cereți, detalii, nume, pentru că nu e momentul. Vrem să le gestionăm bine intern și le veți afla în cel mai scurt timp. Sunt șanse importante să-l recuperăm în câteva zile (n.r. Denis Alibec). Cu siguranță, pentru fiecare antrenor este important ca toți fotbaliștii să fie în pregătire. E foarte important să nu avem sincope de acest gen.

Ieri am avut absenți, probabil vom avea și astăzi. Atâta timp cât procesul de recuperare nu este foarte lung, putem gestiona lucrurile. În cazul lui, speranța este ca în câteva zile să-l avem alături”, a mai spus Edi Iordănescu.

„Am lucrat sub cronometru. A fost o mare provocare pentru mine”

„Cu siguranță că sunt momente bune și mai puțin bune, ne dorim consistență în joc, mai multă intensitate, sunt elemente pe care la atragem de la zi la zi. N-am avut încă ritmul de competiție, dar ne-am asumat treaba asta. La meciul cu Liechtenstein sunt sigur că vom arăta mai bine.

Vom merge în Germania și vom avea câteva zile de adaptare la mediu, la climat, la temperatură, la noua locație, iar la ora jocului cu Ucraina să fim la turație maximă și să oferim cea mai bună versiune a noastră.

E greu să faci pregătire fizică la echipa națională. Ca niciodată, calendarul a fost foarte agresiv. De fiecare dată când echipa națională a noastră a participat la un turneu final, tot timpul a avut timp pentru un cantonament în străinătate, centralizat. Acum am lucrat sub cronometru.

A fost o mare provocare pentru mine și staff să uniformizăm pregătirea, să ridicăm nivelul. Echipa a resimțit un pic oboseala. Au fost lucruri asumate și sperăm de la zi la zi să ne apropiem de nivelul pe care îl așteptăm”, a mai spus Edi Iordănescu.

„Avem experiență internațională destul de mare”. Ianis Hagi, prezent la conferința de presă

„Am intrat în atmosfera de campionat european din ziua în care ne-am reunit. Antrenamentele, meciurile, tot ce înseamnă munca de zi cu zi. Sperăm să ajungem la Euro cu puteri maxime și să reprezentăm România cum trebuie.

Avem experiență internațională destul de mare, meciuri în Europa League, în Champions League. Știm să gestionăm un campionat european după părerea mea. Antrenamente, ședințe, presă, interviuri, conferințe. Avem experiența necesară să gestionăm aceste momente înainte de EURO. Acolo trebuie să fim concentrați de ce avem de făcut pe teren.

Belgia, Ucraina și Slovacia sunt echipe puternice. Jucătorii, dacă-i luăm individual, la nivel internațional au meciuri foarte bune. Sunt jucători buni, însă și noi suntem la EURO, avem echipă bună. Normal că vom face analiza fiecărui jucător în parte. Contează foarte mult cum ne prezentăm noi. Trebuie să intrăm la puteri maxime din punct de vedere mental, fizic.

„Vrem să scoatem România în stradă”. Ianis Hagi, mesaj optimist înainte de EURO 2024

La echipa națională trebuie să demonstrezi fie că vorbim de EURO, amicale. Presiune este mereu, ați văzut așteptările de la echipa națională. Suntem într-o poziție bună. Eu o văd ca pe o fericire, ca pe o bucurie. Toată munca pe care am făcut-o de mici copii, începem să culegem roadele.

Cei dinaintea noastră ne-au arătat calea, ne-au arătat că se poate, mai ales domnul Anghel Iordănescu și tatăl meu, care au făcut performanță. Noi suntem într-o poziție în care putem să avem un impact pentru următoarea generație. Am zis-o, joc pentru suporteri, pentru fani, încerc să-i fac fericiți, să-i fac să viseze că orice se poate întâmpla dacă muncești.

Este foarte important, nu sunt multe meciuri. Orice rezultat pozitiv în primul meci îți dă o liniște, dar în fotbal se poate întâmpla orice. Mi-am spus ideea după meciul cu Bulgaria. Odată ce am făcut pasul la echipa națională, gândul meu este doar aici. Știți care sunt impresarii mei, puteți să-i contactați, să vorbească ei. Îmi doresc să ieșim din grupe și să facem România să zâmbească. Vrem să scoatem România în stradă”, a spus Ianis Hagi, la conferința de presă.