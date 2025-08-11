Edi Iordănescu speră la o minune în Europa League: „Avem un plan”

Edi Iordănescu are parte de o misiune aproape imposibilă în a califica Legia în play-off-ul din Europa League, dar antrenorul român s-a arătat deja destul de optimist din această perspectivă.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu vrea să forțeze calificarea cu Legia în play-off-ul din Europa League, în ciuda înfrângerii cu 1-4 din turul cu AEK Larnaca

, după două goluri marcate în prelungiri, iar la finalul acestui meci fostul selecționer al naționalei României a vorbit și despre returul cu AEK Larnaca de joi seară, de asemenea de „acasă”, din turul trei preliminar al competiției continentale amintite anterior.

În plus, se confruntă și cu anumite probleme de lot în perspectiva acestei partide retur.

ADVERTISEMENT

Chiar și în aceste condiții, românul a transmis că a gândit deja un plan menit să maximizeze șansele echipei sale la accederea mai departe în play-off-ul din Europa League, fără a oferi însă prea multe detalii.

Ce le-a spus antrenorul român polonezilor după victoria din campionat contra lui Katowice

„Cred că am meritat să câștigăm cele trei puncte. Îmi felicit jucătorii pentru caracterul lor și pentru spiritul de echipă. Am crezut până la final și am marcat două goluri în prelungiri. Sincer, prefer să câștigăm cu 1-0, dar singurul lucru bun după acest final nebun este că am câștigat.

ADVERTISEMENT

Cei de la Katowice au avut multă energie, au jucat cu o intensitate mare, au fost bine organizați, au avut o șansă în repriza a doua și au profitat de ea. Cel mai important lucru este că am câștigat.

ADVERTISEMENT

Îi felicit încă o dată pe jucătorii mei pentru efortul lor. Sunt foarte fericit cu această întoarcere de situație. Am început fantastic meciul, apoi am încetinit puțin, iar după am marcat două goluri în ultimele minute.

ADVERTISEMENT

„Avem un plan pentru a întoarce dubla manșă în favoarea noastră”

Este un moment important. Acum trebuie să ne recuperăm și să ne pregătim bine pentru returul cu AEK Larnaca din preliminariile Europa League. Avem un plan pentru a întoarce dubla manșă în favoarea noastră.

(…) După ce s-a întâmplat la Larnaca, aveam nevoie de o victorie ca aceasta pentru a ne recâștiga încrederea și pentru a ne impune în returul cu AEK. Ăsta este procesul. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru ce s-a întâmplat până acum și pentru ce va veni de acum înainte.

Kapustka va rata returul cu AEK din cauza cartonașului roșu. (n.r. Despre accidentările lui Goncalves și Elitim) Avem trei mijlocași centrali cu probleme medicale. Ne vom gândi și vom vedea cum să rezolvăm situația. Orice este posibil, inclusiv schimbări de sistem, dar nu sunt un mare fan al acestui lucru pentru că nu avem suficient timp pentru a lucra.

Edi Iordănescu, înainte de Legia Varșovia – AEK Larnaca: „Cea mai mare provocare este să ne recuperăm”

Cea mai mare provocare este să ne recuperăm, de asemenea din punct de vedere mental, în zilele următoare. Toată lumea este obosită, inclusiv eu, așa că nici nu pot să îmi imaginez cum se simt jucătorii.

Respect imens pentru ei. Nu mă mint și nu vă mint nici pe voi, întotdeauna îmi doresc să analizez foarte bine, pentru că atunci când te minți nu poți găsi soluții bune”, a declarat Edi Iordănescu la conferința de presă susținută după victoria contra lui Katowice, citat de