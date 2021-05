Edi Iordănescu taie în carne vie înaintea meciului cu U Craiova: „Nu am fost naiv când am venit la CFR”

Eșecul suferit de CFR Cluj pe propriul teren, scor 0-1, în fața celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, nu i-a picat deloc bine lui Edi Iordănescu.

În startul conferinței de presă premergătoare derby-ului cu Universitatea Craiova de sâmbătă, acesta a lăsat de înțeles că este gata să ia toate măsurile care se impun și a avut un mesaj cât se poate de ferm pentru suporteri.

„Să creadă în noi până la capăt, băieții au produs performanțe în trecut și o vor face din nou”, le-a transmis tehnicianul, dând asigurări că echipa sa va reuși să depășească momentul dificil.

Eșecul cu Sepsi l-a scos din minți. Edi Iordănescu ia măsuri

„Cu Sepsi a fost un rezultat un rezultat negativ pentru noi, un joc cu un nivel foarte scăzut și trebuie să ne asumăm acest lucru. Pentru asta sunt pregătit, să gestionez și astfel de momente.

În linii mari, lucrurile s-au întâmplat așa cum trebuia. Sunt încrezător, pentru că nu am cum să fiu altfel. Dacă am fost atunci când am venit, la minus patru și minus șase puncte față de contracandidate, nu am cum să fiu altfel decât încrezător când suntem la plus unul.

Nu am fost naiv, când am venit la CFR, nu mă așteptăm să defilăm prin campionat. Nu m-am gândit niciodată că putem, cu trei sau patru etape înainte de finalul sezonului, mai ales în contextul în care se înjumătățesc punctele, noi să avem vreo zece puncte în față și să fim campioni detașați.

Suporterilor le spun să creadă în noi până la capăt, băieții au produs performanțe în trecut și o vor face din nou. Venim după un moment greu, dar am mai căzut și ne-am ridicat. O vom face și acum”, a declarat Edi Iordănescu înaintea duelului de pe „Ion Oblemenco”.

Meciul cu U Craiova, vital în lupta pentru titlu: „Matematic, încă e posibil pentru ei”

Cu trei etape rămase de disputat, CFR Cluj se află în fruntea clasamentului, la un punct distanță de FCSB și opt de U Craiova, adversara din acest weekend. Chiar dacă seria nefastă din ultima perioadă i-a făcut să se resemneze, tehnicianul CFR-ului consideră că „juveții” păstrează șanse la titlu.

„Craiova are calitate individuală, organizare de joc, e calificată în finala Cupei, a menajat jucători, a avut 3-0 în tur, are mijloace și resurse și sunt sigur că speră. Matematic, încă e posibil titlul pentru ei. Ne așteaptă o partidă grea”, a subliniat Edi Iordănescu.

Rusescu nu vine la CFR: „Îl apreciez, dar nu se pune problema”

În altă ordine de idei, chestionat pe marginea zvonurilor lansate de Mihai Stoica, privind transferul lui Raul Rusescu de la Clinceni, antrenorul campioanei a reacționat prompt.

„E un jucător și un om pe care îl apreciez foarte tare, am colaborat. A marcat foarte multe goluri, și-a arătat valoarea, e un jucător de națională, îl apreciez.

Dar nu s-a pus problema să vină la CFR, nu am discutat. Speculațiile nu-și au rostul, nu vreau să le amplific”, a subliniat Iordănescu, punând astfel punct speculațiilor.