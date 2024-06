Edi Iordănescu urcă în istoria naționalei. Calificarea îl va aduce la egalitate cu un nume de legendă al fotbalului românesc

Edi Iordănescu este astăzi în fața celei mai importante performanțe din cariera sa. România se poate califica în optimile Campionatului European de Fotbal.

Gică Popescu I a fost și selecționer și președintele FRF

Indiferent de rezultat însă, tehnicianul de 46 de ani, va bifa o bornă frumoasă în cariera sa. El va urca în ierarhia antrenorilor echipei naționale, realizată pe baza numărului de meciuri în care au condus prima reprezentativă.

Înaintea meciului cu Slovacia, un adversar care ne-a învins o singură dată în istorie, Edi Iordănescu a ajuns la 26 de meciuri ca selecționer. Diseară va sta pentru a 27-a oară pe banca naționalei, iar calificarea îi va garanta încă cel puțin un meci ca selecționer.

Astfel, Iordănescu jr. va putea să-l egaleze pe legendarul Gică Popescu I, primul selecționer din istoria României, care a antrenat naționala în mai mult de 25 de meciuri. Gică Popescu I, care n-are nicio legătură cu Gică Popescu, fostul căpitan al Barcelonei, a condus naționala României în trei mandate (1951-1957, 1961, 1962).

Gică Popescu (1919-2000) a fost unul dintre cei doi oameni de fotbal din România (celălalt este Virgil Economu), care au activat atât ca selecționer, cât și ca președinte al FRF. El a fost în fruntea Federației între 1963 și 1967. În timpul mandatului său, au fost înființate primele centre de fotbal pentru copii și tineri din România. Tot atunci a apărut revista de fotbal Fotbal.

În cazul calificării în optimi, Edi Iordănescu îl va egala pe Gică Popescu I. Dacă România merge mai departe sau selecționerul își prelungește contractul, el îl va depăși.

Prelungirea contractului îl poate duce în Top 5 all-time

Iordănescu jr. are șanse mari să ajungă între primii cinci cei mai longevivi antrenori din istoria României.

Încă un mandat, pe cel puțin doi ani, îi garantează în jur de 20 de meciuri și el va ajunge la aproape 50 de partide ca selecționer. Edi și-a început mandatul la începutul anului 2022.

Iordănescu jr. a reușit calificarea la EURO 2024, de pe primul loc, neînvins, dintr-o grupă cu Elveția, Israel, Belarus, Kosovo și Andorra. În plus, a avut o serie de 13 meciuri oficiale consecutive fără înfrângere. Tot sub comanda lui, România a obținut a doua victorie la un Campionat European (după 3-2 contra Angliei la EURO 2000). Acesta e și cel mai clar succes de la toate turneele finale la care am fost prezenți.

Bilanțul său la echipa națională este: 26 meciuri, 10 victorii, 9 egaluri, 7 înfrângeri, 36 de goluri marcate de Românie, 24 de goluri primite.

Selecționerii și meciurile lor la națională

· Anghel Iordănescu 100 meciuri

· Victor Piţurcă 95

· Mircea Lucescu 58

· Emerich Jenei 51

· Costel Rădulescu 49

· Angelo Niculescu 38

· Valentin Stănescu 36

· Ştefan Kovacs 34

· Gh. Popescu I 28

· Edward Iordănescu 26