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Edi Iordănescu, verdict necruțător după eliminarea rușinoasă a FCSB-ului din Conference League: „Europa nu minte niciodată!”

Fostul selecționer al României, Edi Iordănescu, a făcut o analiză dură și a explicat de ce fotbalul românesc nu mai reușește să producă rezultate notabile. Eliminarea FCSB din Conference, dată exemplu negativ.
Flaviu Popa
06.08.2026 | 10:57
Edi Iordanescu verdict necrutator dupa eliminarea rusinoasa a FCSBului din Conference League Europa nu minte niciodata
EXCLUSIV FANATIK
Edi Iordănescu e de părere că fotbalul românesc are un reset total
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Edi Iordănescu le-a transmis conducătorilor din fotbalul românesc să înceapă să investească serios în academii și să își pregătească antrenorii de la juniori. Mai mult, jucătorii străini de o calitate îndoielnică nu ar mai trebui transferați. În schimb, tinerii ar trebui să primească șanse.

Edi Iordănescu a comentat eliminarea rușinoasă a FCSB din Conference League

În direct la FANATIK SUPER LIGA, Edi Iordănescu a explicat de ce echipele din Superliga se fac mai mereu de răs în cupele europene, mai nou în fața unor adversari slabi și necunoscuți publicului larg.

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„Din păcate, muncim un an întreg pentru a ne califica în cupele europene, iar acolo când de fapt suntem evaluați cu adevărat, diferențele de nivel devin foarte repede evidente. Ceea ce ar trebui să ne îngrijoreze este că de multe ori vorbim despre adversari care nu sunt în elita Europei.

Din punctul meu de vedere prestațiile echipelor noastre în cupele europene sunt cea mai fidelă radiografie a fotbalului românesc. În campionatul intern ne facem iluzii, le alimentăm cu ambiții și orgolii, dar Europa nu minte niciodată. Acolo se vede nivelul real, calitatea jucătorilor, ritmul, intensitatea, organizarea, profesionalismul”, a declarat Edi Iordănescu.

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Edi Iordănescu a analizat prestațiile echipelor românești în Europa League

Fostul selecționer al României a analizat prestația echipelor românești în Europa și le-a găsit circumstanțe atenuante pentru eliminare doar celor de la Universitatea Cluj. „U Cluj a avut parte și de echipe cu nivel superior clar, în ceea ce privește FCSB nimeni nu se aștepta și e o mare dezamăgire. CFR din punctul meu de vedere are o misiune foarte grea, la Craiova există mai mult speranțe prin prisma adversarului și a valorii. Craiova este echipa cea mai puternică a campionatului nostru.

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Echipe care nu spun nimic pentru fotbalul european, vedem ce probleme ne creează și ne mai și elimină. Și la Craiova e dezamăgire mare, dacă ne uităm cine ne-a scos, ne-a scos campioana Bulgariei nu a Suediei”, a completat Iordănescu.

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Edi Iordănescu cere investiții masive în centrele de copii și juniori, inclusiv în antrenori

Edi Iordănescu cere investiții masive în centrele de copii și juniori. Mai mult, antrenorii de la juniori ar trebui să fie mult mai pregătiți, un aspect ignorat de multă lume din fotbalul românesc.

„Să nu ne mai ferim de realitate. Fotbalul românesc, din punctul meu de vedere trăiește mai mult cu speranțe decât cu argumente. Rezultatele din cupele europene nu sunt o întâmplare. Investițiile insuficiente în academii, lipsa continuității în proiecte, prea puțină răbdare. În fotbalul modern nu mai câștigă doar talentul, cu care ne mințim. Trebuie să începem de la bază, nu e suficient să formăm doar copii ci și antrenori.

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Nu prea se vorbește despre asta, avem nevoie de antrenori mai bine pregătiți. Câte cluburi în România au departamente de scouting, monitorizare? Câte echipe au măcar parteneri în străinătate cu scouteri? Îi aducem aici și vedem ce iese. Trebuie să fim mai selectivi, să aducem jucători care dau plus valoare competiției”, a concluzionat Iordănescu Jr. la FANATIK SUPERLIGA.

Edi Iordănescu, verdict necruțător după eliminarea rușinoasă a FCSB

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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