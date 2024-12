Edin Dzeko a luat decizia în privința retragerii! Ce spune legendarul atacant al Bosniei despre grupa cu România

Edin Dzeko, legendarul atacant bosniac cu o carieră impresionantă . Pe 13 decembrie, „tricolorii” au avut noroc, iar

Edin Dzeko, gata să-și servească țara pe drumul către Campionatul Mondial din 2026

Atacantul legendar al Bosniei și Herțegovina a declarat că atât timp cât va fi sănătos și selecționerul va avea nevoie de ajutorul său, își va servi țara. Anunțul său a venit la trei luni distanță de meciul dintre România și Bosnia, , ca urmare a .

“Atât timp cât selecționerul are nevoie de mine, iar eu pot ajuta, voi fi acolo. Tragerea la sorți pentru Mondial nu a jucat un rol decisiv în alegerea mea, ci dorința și dragostea față de tricoul echipei naționale. De asemenea, și sănătatea, care încă mă ajută”, a anunțat Edin Dzeko, într-un interviu pentru

Atacantul lui Fenerbahce are 139 de meciuri la naționala Bosniei și 67 de goluri, deținând ambele recorduri. Atacantul bosniac a mai jucat de patru ori împotriva României și a marcat două goluri.

Edin Dzeko a vorbit despre grupa pentru Campionatul Mondial din 2026

Cu toate că atacantul Bosniei s-a arătat mulțumit de numele echipelor din grupă, Dzeko este conștient că nu sunt favoriții grupei și vor avea de muncit dacă vor dori să obțină ceva din aceste preliminarii:

„Nu este deloc o întrebare ușoară. Grupa este acceptabilă în ceea ce privește numele adversarelor, dar cu siguranță nu va fi simplu, așa cum mulți oameni cred. Este clar că nu suntem favoriți în această grupă și va trebui să muncim din greu pentru rezultate bune.

Noi trebuie să demonstrăm pe teren că avem calitate. Stafful tehnic încearcă să aducă cei mai buni jucători la echipa națională și să crească concurența. Liga Națiunilor a fost folosită exact pentru acest lucru, nimeni nu avea așteptări foarte mari în această competiție.

Totuși, acum așteptările sunt mari, iar adversarele din această grupă nu sunt deloc naive. Pentru a ne califica la Cupa Mondială, trebuie să dăm mult mai mult decât am dat în Liga Națiunilor. Și acolo au fost multe lucruri bune, dar și lucruri rele. Sper că am învățat din greșeli și am înțeles că ne așteaptă un viitor mai frumos”, a adăugat Edin Dzeko

România va debuta în preliminariile Campionatului Mondial din 2026 pe data de 21 martie, la 21:45, fără spectatori pe Național Arena, împotriva Bosniei.