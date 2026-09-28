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Meci extrem de interesant și important luni seară la București. România primește vizita Bosniei în a doua etapă din Nations League, iar presa străină a reacționat. Ce au scris bosniacii după ce au văzut imaginile de pe Arena Națională.

Reacția presei din Bosnia după ce au văzut imaginile de la București

Bosnia trece printr-un moment extrem de important în istoria recentă a echipei naționale. din prima reprezentativă a țării sale pe 2 octombrie, contra Suediei, dar a făcut deplasarea la București pentru meciul contra României. Atacantul lui Schalke, în vârstă de 40 de ani, nu va evolua contra „tricolorilor”, însă nu a ezitat să se pregătească alături de coechipierii săi.

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Imaginile apărute în mediul online cu el în timp ce se antrena au stârnit admirația conaționalilor săi, care au scris despre prezența sa. „La meciul împotriva Poloniei, Edin Džeko nu a fost prezent, însă el s-a alăturat acum restului lotului. Cu siguranță, Džeko nu va fi eligibil pentru meciul cu România, iar săptămâna viitoare își va lua rămas-bun de la tricoul echipei naționale a Bosniei și Herțegovinei.

Džeko a anunțat că meciul din 2 octombrie, împotriva Suediei, va fi ultimul său joc în tricoul Bosniei și Herțegovinei. După ce a urmărit meciul împotriva Poloniei, Džeko s-a antrenat astăzi alături de ceilalți componenți ai lotului. Având în vedere că acesta a fost unul dintre ultimele antrenamente ale lui Džeko la echipa națională, atmosfera a fost extrem de emoționantă”, au scris jurnaliștii de la

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Edin Dzeko a scris istorie la Cupa Mondială

Edin Dzeko a mers cu naționala Bosniei la CM 2026, unde a ajuns până în șaisprezecimi. El din grupa B, contra Elveției, când a bifat primul său joc de la turneul final de pe continentul nord-american. Tot atunci, atacantul lui Schalke a scris istorie: a devenit doar al patrulea jucător de câmp din istorie care a evoluat într-un meci la turneul final după ce a împlinit vârsta de 40 de ani. El s-a alăturat unor nume uriașe ale fotbalului, precum Roger Milla, Luka Modric și Cristiano Ronaldo.

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