Edin Dzeko, bomba pregătită de Dan Șucu în perioada de mercato. Cum ar putea fi convins „coșmarul” României

Genoa, clubul patronat de Dan Șucu, are nevoie de un atacant cu experiență, iar Daniele De Rossi a găsit soluția. În ultimele zile, antrenorul “grifonilor” i-a transmis mai multe mesaje lui Edin Dzeko. Vârful bosniac ar putea părăsi Fiorentina în perioada de transferuri din ianuarie.

Cine încearcă să-l convingă pe Edin Dzeko să vină la Genoa

Daniele De Rossi și Edin Dzeko sunt prieteni încă din perioada petrecută la AS Roma. Pe „Olimpico” au fost colegi timp de patru sezoane, din 2015 până în 2019. Potrivit , au fost inițiate discuții inițiale pentru a determina posibilitatea tranzacției. Asta deși bosniacul are un salariu poate prea mare pentru posibilitățile lui Genoa.

Echipa rossoblu ar putea fi un colac de salvare pentru Edin Dzeko, care nu se simte deloc în apele lui la Fiorentina. În acest sezon, a marcat doar două goluri (ambele în Conference League) în 17 meciuri pentru gruparea viola.

Născut în 1986, Edin Dzeko a ajuns la Fiorentina vara trecută, din postura de jucător liber de contract, după ce și-a încheiat conturile cu Fenerbahce. A semnat un contract pe un an cu opțiune pentru încă unul și un salariu de 1,5 milioane de euro net pe an, plus bonusuri.

Ce alte ținte mai are Genoa

În perioada de transferuri din ianuarie, Genoa mai caută un portar, un fundaș și un mijlocaș. Mattia Perin (Juventus), Rodrigo Becao (Fenerbahce) și Niccolò Pisilli (Roma) sunt principalele ținte pentru posturile vizate.

Între timp, . Valentin Carboni, Jean Onana și Nicolae Stanciu ar fi primii fotbaliști de care “grifonii” vor să se despartă. Pentru mijlocașul român, există varianta să revină în SuperLiga, la Rapid, unde este așteptat cu brațele deschise.

Adrian Mutu l-a propus la Dinamo

Zilele trecute, la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu a analizat situația în care a ajuns Fiorentina, echipa pentru care a scris istorie. Gruparea viola este ultima în Serie A, fără victorie în acest sezon.

Amintindu-și de Edin Dzeko, fostul internațional a glumit și a spus că Dinamo, dacă tot este în căutarea unui număr 9, . Edin Dzeko a marcat în victoria Bosniei, scor 3-1 cu România, în preliminariile Cupei Mondiale 2026.

“Așa, la cum se prezintă, ar fi bine ca Dinamo să îl ia pe Dzeko, că tot îl țin ăia degeaba”, a mai spus Adrian Mutu.