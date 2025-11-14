Edin Dzeko, mesaj tare pentru tricolori înainte de Bosnia – România: „Să fiți buni și acum, dar rezultatul să fie ca la București!”

ADVERTISEMENT

Actualul jucător al Fiorentinei rămâne în continuare cel mai valoros fotbalist pe care Bosnia îl are, chiar dacă se află aproape de finalul carierei și nu mai joacă meci de meci așa cum i-a obișnuit pe microbiști. Atacantul spune că tricolorii au fost prea siguri de victorie la meciul tur și asta a contat.

Edin Dzeko, înainte de Bosnia – România: „Voi spuneați că sunteți mai buni”

Edin Dzeko a ținut să sublinieze faptul că a fost foarte sigură , când Bosnia a reușit să câștige, la București, 1-0. Fotbalistul speră ca rezultatul să fie la fel și acum, iar echipa sa să nu aibă un joc mai bun, per total, ci să iasă învingătoare.

„Avem două meciuri pe care le considerăm ca pe cele de baraj, două meciuri decisive. Avem mulți jucători tineri și stim ce ar însemna o victorie cu România, ar deschide drumul calificării la Cupa Mondială. Baieții s-au pregătit bine, suntem pregătiți de aceste două meciuri. Spuneam că avem mulți jucători tineri. Nu joc regulat, dar mi-ar plăcea să o fac.

Aceste două meciuri sunt speciale pentru mine, știu ce pot însemna pentru noi. Pentru mine, fiecare meci e special. Pentru echipă poate fi joc mai important ca altele. Știm că toate partidele sunt așa. România are o echipă bună, cu mulți jucători tineri. E o grupă bună, cu România, cu Austria. La început toată lumea spera la calificare.

Am reușit să câștigăm la București, deși voi spuneați atunci că sunteți mai buni. Poate o să fiți buni și mâine, dar eu sper ca rezultatul să fie la fel. Asta e tot ce contează. Dar România este o echipă bună, cu mulți jucători tineri, un antrenor experimentat și fotbaliști buni”, a declarat Dzeko.

Dzeko, surprins de absența României de la Cupa Mondială

Atacantul a fost surprins să audă că tricolorii nu au în lot un jucător care să fi jucat la Cupa Mondială. România nu a mai reușit calificarea la cea mai importantă competiție a lumii din 1998, când Generația de Aur încă strălucea pentru noi.

„Am jucat la Mondiale, nu știam că niciun jucător activ român nu a jucat acolo. Nu avem plasa de siguranță din Nations League. Toată lumea vrea să joace la cel mai înalt nivel, la Cupa Mondială.

Presiunea pozitivă este acolo, ambele echipe sunt acolo. Am câștigat în România, totul este posibil. Știm că meciul va fi dificil”, a mai declarat Dzeko.

Ce a spus Edin Dzeko despre fostul său coechipier Costel Pantilimon

Cei doi au fost colegi la Manchester City, dar acum atacantul bosniac a spus că nu a mai ținut legătura de ceva timp cu fostul portar de la Poli Timișoara. Cu toate acestea, el a ținut să îl salute pe român cu această ocazie:

„Nu sunt în contact cu Pantilimon. A trecut mult timp. Îi mulțumesc că a vorbit foarte frumos despre mine. Să îl salutați din partea mea, am avut o relație bună. Am mai jucat cu Radu la Inter, portar foarte bun. Aveți o echipă foarte bună”.

România, eșec în turul cu Bosnia

România a început preliminariile cu stângul, la meciul de acasă, de pe Arena Națională, cu Bosnia. Confruntarea aducea o echipă a tricolorilor care pornea pe hârtie cu prima șansă, însă asta nu i-a ajutat pe elevii lui Mircea Lucescu. Armin Gigovic, jucătorul celor de la Young Boys, a marcat singurul gol al partidei, în minutul 14 al primei reprize.

Ocaziile de la poarta Bosniei nu au lipsit, iar Denis Drăguș a fost ratangiul echipei noastre. Atacantul a avut 3 șanse bune de a înscrie, dar nu a putut fructifica. Nici arbitrajul nu a fost de partea noastră, După un henț comis în careu de Barisic, centralul a fost chemat la VAR, însă a decis că nu se impune acordarea loviturii de la 11 metri. Astfel, România a pierdut meciul și acum se luptă din greu pentru locul 2 în grupă.