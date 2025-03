Edin Dzeko, realist înainte de România – Bosnia: „Nu prea am avut noroc în ultima vreme”

Aflată într-o perioadă de tranziție, , pe Arena Națională. Cel mai important jucător din lotul formației pregătite de Sergej Barbarez, Edin Dzeko (39 de ani), a prefațat partida contra „tricolorilor”.

Edin Dzeko: „Sper să începem cu dreptul”

Vineri seară, de la ora 21:45, Bosnia va juca în premieră pe Arena Națională contra României, în startul preliminariilor pentru CM 2026. Precedentele trei partide în care „tricolorii” au fost gazde au avut loc la Craiova, în 2003 (2-0), și în Giulești, în 2011 (3-0) și 2022 (4-1).

Singurul fotbalist din actualul lot care s-a aflat pe gazon și la ultimele două întâlniri este atacantul Edin Dzeko, probabil cel mai important nume din istoria naționalei. „Vârful” care joacă sub comanda lui Jose Mourinho la Fenerbahce a vorbit despre duelul contra României. „Drumul spre Mondiale pleacă din România, pe un stadion atât de frumos.

Sper să începem cu dreptul aceste calificări. Aveți foarte mulți jucători noi, care sunt tineri și de perspectivă. Nu prea am avut noroc cu echipa României în ultima vreme. Va fi un meci dificil. Știm că România a crescut de la an la an, dar avem și noi jucători de calitate și încercăm să dăm tot ce putem pentru a obține maximum.

Nu e nimic garantat în fotbal. Trebuie să muncești constant. Eu știu ce am avut de făcut pentru a ajunge să joc la un nivel înalt în fotbalul european, chiar și la vârsta de 39 de ani. Întotdeauna trebuie să îți depășești nivelul pentru a ajunge cât mai sus și pentru a obține performanța” a afirmat căpitanul Bosniei pentru .

Două goluri pentru Dzeko în poarta României

La primul său meci împotriva României, în martie 2011, Dzeko a marcat golul de trei puncte pentru Bosnia, care s-a impus cu 2-1 contra „tricolorilor” în preliminariile pentru EURO 2012. Atacantul care evolua în acel moment la Manchester City a fost pe teren și în al doilea meci din acea campanie, însă atunci „tricolorii” au învins cu 3-0, .

România și Bosnia s-au întâlnit din nou în 2022, în grupa de Liga Națiunilor. În meciul tur, Dzeko a fost titular, dar s-a accidentat în prima repriză, iar fotbalistul care l-a înlocuit, Smail Prevljak, avea să devină eroul partidei, marcând unicul gol. În manșa secundă, experimentatul atacant a intrat pe teren în minutul 71, la scorul de 2-0 pentru România, și a reușit să marcheze, însă finalul le-a aparținut „tricolorilor”, care au înscris încă două goluri și s-au impus cu 4-1.

