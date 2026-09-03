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Edin Dzeko și-a anunțat retragerea din națională! Atacantul nu va mai juca contra României

Edin Dzeko (40 de ani) a anunțat că se va retrage din naționala Bosniei și Herțegovinei. Atacantul lui Schalke 04 va disputa ultimul meci pe 2 octombrie, cu Suedia, astfel că nu va mai juca în „dubla” contra României.
Catalin Oprea
03.09.2026 | 18:00
Edin Dzeko sia anuntat retragerea din nationala Atacantul nu va mai juca contra Romaniei
ULTIMA ORĂ
Edin Dzeko se retrage din naționala Bosniei / Foto: Hepta
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După aproape două decenii petrecute în tricoul primei reprezentative, Edin Dzeko a decis să pună punct. Atacantul a decis ca următorul și ultimul său meci în naționala Bosniei și Herțegovinei să fie cel cu Suedia, din 2 octombrie 2026, din Liga Națiunilor. Așadar, acesta va rata „dubla” contra României.

Edin Dzeko ratează Bosnia – România

Edin Dzeko a decis ca următoarea acțiune a naționalei să fie și ultima pentru el. În plus, legendarul atacant a ales „ultimul dans” contra Suediei, pe 2 octombrie, fără să ia în calcul și celelalte trei jocuri ale acțiunii: duelurile cu Polonia (deplasare, 25 septembrie), România (deplasare, 28 septembrie) și din nou Polonia (acasă, pe 5 octombrie).

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Așadar, golgheterul all-time și fotbalistul cu cele mai multe partide în naționala Bosniei – 73 de goluri marcate în 151 de apariții – va spune „pas” și acțiunii din luna noiembrie, pentru ultimele două jocuri rămase din Liga Națiunilor, cu Suedia (deplasare, 14 noiembrie) și România (acasă, pe 17 noiembrie).

Mesajul lui Edin Dzeko

Uneori mă întrebam când va veni acest moment, dar nu mi-am imaginat niciodată cât de emoționat voi fi scriind aceste cuvinte. Pe 2 octombrie, împotriva Suediei, voi disputa următorul și ultimul meu meci pentru naționala noastră. Nimic din cariera mea nu se compară cu mândria pe care am simțit-o de fiecare dată când am îmbrăcat acel tricou. Nimic. A fost visul meu din copilărie, un vis pe care l-am purtat cu mine la fiecare dintre cele 151 de ocazii în care am avut onoarea de a-mi reprezenta țara pe terenul de fotbal.

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Am fost mereu mândru să fac asta, la fel ca prima dată. Au trecut aproape 20 de ani de la acel meci împotriva Turciei. Atât de multe s-au schimbat, și eu m-am schimbat, dar dragostea mea pentru acest tricou nu s-a schimbat niciodată. Acum simt că a venit momentul să mă retrag. Dacă am ajuns la 40 de ani evoluând pentru națională, este pentru că am dat cu adevărat tot ce am avut. De fiecare dată. Totul. Să joc pentru țara mea a fost cea mai emoționantă oportunitate pe care mi-a oferit-o fotbalul. Calificarea la primul nostru Campionat Mondial, în 2014, rămâne unul dintre cele mai fericite momente din viața mea ca fotbalist.

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Emoțiile pe care le-am trăit în seara golului cu Țara Galilor, iar apoi la Zenica, împotriva Italiei, în martie, vor rămâne pentru totdeauna în inima mea. Să-mi văd oamenii sărbătorind pe străzile orașelor noastre a fost un alt dar incredibil pe care mi l-a oferit fotbalul. Va fi timp să le mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături și m-au susținut pe parcursul acestei minunate călătorii.

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Deocamdată, sper doar că veți fi acolo în seara meciului cu Suedia, ca să mai împărtășim o emoție. Pentru că fiecare dintre aceste momente incredibile a fost ceva ce am trăit împreună. Și așa vreau să trăiesc ultima mea seară în care îmi reprezint țara: cu voi toți alături, purtând tricoul pe care l-am iubit de când eram copil – și tricoul pe care îl voi iubi tot restul vieții, a transmis Dzeko, printr-o postare pe rețelele sociale.

 

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O postare distribuită de Edin Dzeko (@edindzeko)

Un Edin Dzeko „de Mondiale”

Edin Dzeko și Sead Kolasinac sunt singurii jucători bosniaci prezenți la ambele ediții ale Campionatului Mondial în care Bosnia și Herțegovina s-a calificat:  în 2014 și 2026. În plus, atacantul este cel mai vârstnic jucător de câmp care a evoluat vreodată în cadrul unui meci eliminatoriu de la Campionatul Mondial. La ediția din 2026, Dzeko nu a reușit să marcheze, dar a contribuit decisiv la autogolul qatarezului Mahmoud Abunada, în victoria Bosniei scor 3-1.

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În cariera sa, Edin Dzeko a evoluat pentru formațiile: Zeljeznicar, Teplice, Usti nad Labem, Wolfsburg, Manchester City, Roma, Inter, Fenerbahce, Fiorentina, iar din ianuarie 2026 evoluează la Schalke 04. La nivel de club, Dzeko a adunat aproximativ 800 de meciuri, cu peste 360 de goluri și 150 de pase decisive.

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