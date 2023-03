Ediție specială Fanatik SuperLiga! Duminică, de la 10:30! Horia Ivanovici și invitații Adrian Ilie, Aurel Țicleanu, Vivi Răchită și Alin Buzărin analizează primul șoc din play-off: FCSB – Universitatea Craiova. Unde poți urmări Fanatik SuperLiga!

se extinde! Ediție specială duminică, de la ora 10:30! despică firul în 4X4 cu invitați de top, „Cobra” Adrian Ilie, „Chiose Mic” Aurel Țicleanu, „Jokerul” Vivi Răchită și „Enciclopedia fotbalistică” Alin Buzărin după primul meci tare din play-off:

Începe „balul final” din Superligă! Cel mai tare play-off din cele 7 de până acum (primul s-a jucat în ediția 2015-2016) debutează furtunos, nici nu se putea altfel având în vedere valoarea participantelor!

„Lupta din Pantelimon” – a se citi „Arena Națională” – dintre , locul 3, cu 29 de puncte și , locul 4, cu 27 de puncte, va intra în analele SuperLigii sâmbătă seară, de la ora 21:00. Gigi Becali vs Mihai Rotaru! Gigi Becali vs. Eugen Neagoe! Gigi Becali vs. Universitatea Craiova!

Diferența de numai 2 puncte după „înjumătățire”, dar și rivalitatea „milenară” dintre echipa bucureșteană și oricare dintre Universitățile din Craiova, anunță un meci tare. Un show fotbalistic. Un show media va fi și la ediția specială de de duminică!

După ce a „ocupat” toate zilele săptămânii, acum „atacă” și duminica, pentru a te ține la curent cu tot ce va însemna super-meciul FCSB – Universitatea Craiova, fiecare punct din play-off fiind extrem de important în ierarhia finală a Superligii. Nu rata spectacolul din ediția specială de duminică, de la ora obișnuită, 10:30!

face show în cea mai tare emisiune sportivă din mass-media din România, cu invitați de marcă și cu parteneri de top. Sponsorul principal al emisiunii este SUPERBET, sponsor, totodată, și al Superligii. Iar AQUA CARPATICA, sponsorul Premium al emisiunii, menține în formă atât telespectatorii, cât și… invitații lui !

Unde poți urmări FANATIK SUPERLIGA . E foarte simplu!

Și ediția specială de duminică, precum și edițiile zilnice ale celui mai tare show pe teme fotbalistice din media românească, o poți urmări foarte simplu, accesând simplu sursele ce urmează.

Site-ul ;

– dă LIKE și SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când începe emisiunea (atenție: trebuie să fii logat cu contul personal de youtube pentru a o putea viziona);

– dă LIKE și FOLLOW pentru a fi notificat când începe emisiunea;

– dă LIKE și FOLLOW pentru a fi notificat când începe emisiunea;

Contul ;

Contul ;

Contul

