Editorial Andrei Vochin despre schimbarea tăcută de la Real Madrid: „Arbeloa și revoluția soft-skill-urilor: când liderul nu mai strigă, ci convinge”

ADVERTISEMENT

În fotbal, schimbările mari nu vin întotdeauna cu zgomot. Uneori, se strecoară în vestiar fără să ridice vocea. Așa pare să fi început și noua etapă a lui Alvaro Arbeloa (43 ani) la Real Madrid, pe care .

Real Madrid a mers mai departe în Champions League, dar adevărata calificare e alta: spre un nou tip de leadership

Numit interimar, fără aura unui „mare antrenor”, Arbeloa a făcut ceea ce mulți cu CV-uri impresionante nu reușesc: a câștigat vestiarul. Iar Realul, echipa orgoliilor controlate, a răspuns imediat. și calificarea în sferturile Champions League spun partea vizibilă a poveștii. Cea invizibilă e mai interesantă.

ADVERTISEMENT

Pentru că nu vorbim despre o revoluție tactică. Nu despre un sistem nou. Nu despre un „hard skill” care să schimbe jocul. Ci despre altceva: relație, încredere, comunicare. Pe scurt, soft-skill-uri. , Valverde, Courtois, Mbappé sau Bellingham nu sunt doar jucători, ci universuri, Arbeloa a înțeles un lucru simplu: nu trebuie să impui autoritate, ci să o construiești.

Peter Drucker, considerat fondatorul managementului modern, spunea că „managementul înseamnă să faci lucrurile corect, leadershipul înseamnă să faci lucrurile potrivite”. Arbeloa pare să fi ales a doua variantă. Nu a venit cu ideea că știe mai mult decât jucătorii lui, ci cu disponibilitatea de a-i asculta.

ADVERTISEMENT

Ce a reușit Alvaro Arbeloa în vestiarul lui Real Madrid

Iar răspunsul a fost imediat. Chiar și cei care nu rezonau cu Xabi Alonso, fostul antrenor, au început să se regăsească într-un discurs diferit. Nu unul al controlului, ci al încrederii. Fotbalul modern vorbește mult despre date, despre presing, despre sisteme. Dar, din ce în ce mai des, diferența se face în lucruri care nu pot fi măsurate. Simon Sinek, important speaker motivațional, spunea: „Oamenii nu cumpără ceea ce faci, ci de ce faci”. Tradus în fotbal: jucătorii nu urmează scheme, ci oameni în care cred.

ADVERTISEMENT

Arbeloa nu a schimbat Realul prin tablă și marker. L-a schimbat prin tonul vocii. Prin felul în care a vorbit cu jucătorii, nu despre ei. Prin capacitatea de a crea acel spațiu în care vedetele nu se simt controlate, ci valorizate. Există o tentație în fotbalul de azi de a absolutiza competența tehnică. De a crede că totul se rezolvă prin mai multă analiză, mai multă informație, mai mult control. Dar, în realitate, pe măsură ce nivelul crește, diferențele de hard-skill devin din ce în ce mai mici.

ADVERTISEMENT

Ce rămâne? Omul.

Daniel Goleman, cel care a popularizat conceptul de inteligență emoțională, spunea că „liderii cei mai eficienți au o trăsătură comună: un grad ridicat de inteligență emoțională”. Arbeloa pare să confirme exact această idee. Calificarea Realului nu e doar o victorie sportivă. E un semnal. Că, într-un vestiar plin de staruri, nu câștigă cel care știe cel mai mult fotbal, ci cel care știe cel mai bine oamenii.

Și poate că asta e, de fapt, lecția cea mai importantă pentru orice formă de management modern: hard-skill-urile te aduc în joc, dar soft-skill-urile te țin acolo. Iar deseori, te duc mai departe.