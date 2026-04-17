Editorial Andrei Vochin: „Naționala nu joacă singură. De ce eșecul Italiei spune mai mult despre cluburi decât despre selecționer”

Când o echipă națională ratează obiective, prima reacție e să cauți vinovați în jurul ei: selecționerul, staff-ul, atmosfera, federația. E o reflexie aproape automată. Și, de cele mai multe ori, incompletă. Cazul Italiei, cu un nou recul după ratarea calificării la FIFA World Cup 2026, scoate la suprafață o explicație mai puțin confortabilă: problema nu începe la echipa națională. Începe la cluburi. Pentru că, indiferent cât de bun este selecționerul, cât de profesionist este mediul din jurul echipei, cât de bine sunt organizate lucrurile la nivel de lot, există o limită clară. Performanța unei echipe naționale nu poate fi crescută artificial cu mai mult de 10–20%.

Naționala nu joacă singură. De ce eșecul Italiei spune mai mult despre cluburi decât despre selecționer. Restul ține de materia primă: jucătorii

Iar jucătorii nu se formează la echipa națională. Ei vin acolo deja definiți de nivelul la care joacă săptămânal. De campionatele în care evoluează. De rolul pe care îl au în echipele lor de club. Dacă acei jucători nu sunt relevanți în vestiarele mari, dacă nu sunt titulari în competiții de top, dacă nu trăiesc ritmul și presiunea meciurilor din Champions League sau din campionatele de elită, atunci naționala nu are de unde să creeze, peste noapte, performanță.

De aici apare legătura esențială, pe care o ignorăm prea des: Interesul echipei naționale trebuie să fie și interesul cluburilor, iar interesul cluburilor este și interesul echipei naționale. Nu e o formulă diplomatică. E o realitate structurală. Pentru că o națională puternică nu se construiește în cantonamentele de două săptămâni. Se construiește în fiecare weekend, pe stadioanele cluburilor. Iar jucătorii care se califică la turnee finale sunt cei mai căutați pentru viitoare transferuri la echipe de top, operațiuni care ajută financiar cluburile să treacă la nivelul următor. Acesta este cercul virtuos al marii performanțe.

Italia, fără echipe în semifinalele competițiilor UEFA

Italia nu suferă doar din cauza selecției. Suferă pentru că jucătorii ei nu mai au același impact la nivel de club. Pentru că echipele italiene nu mai domină constant competițiile europene. Pentru că intensitatea și calitatea jocului intern nu mai produc acea generație capabilă să facă diferența la nivel internațional. nu este nicidecum o consecință a necalificării naționalei Italiei, ci o cauză majoră.

Istoria recentă arată clar: echipele naționale care performează sunt alimentate de jucători care joacă la cel mai înalt nivel. În primele cinci campionate ale Europei. În echipe care contează. În meciuri care ard. Dacă ai astfel de jucători, ai o șansă reală. Dacă nu, construiești pe limită.

De aceea, dezbaterea despre națională ar trebui mutată, măcar parțial, în altă parte. Spre academii. Spre cluburi. Spre competițiile interne. Pentru că naționala nu este un laborator. Nu este un loc în care crești valoare. Este un loc în care o valorifici. Iar dacă materia primă nu este suficient de bună, nici cel mai inspirat selecționer nu poate schimba radical rezultatul. . Iar ritmul nu se recuperează la echipa națională. Se construiește, încet și constant, la cluburi.